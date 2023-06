Reagerer kraftig:– Brutal dom

BRUTAL DOM: Stortingsrepresentant Sveinung Stensland kaller rapporten for en brutal dom over PST. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Utvalget bak rapporten har evaluert Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Oslo politidistrikt etter terrorangrepet i fjor sommer. Torsdag formiddag la de fram rapporten.



– Først vil jeg si at det har vært veldig vanskelig lesing for oss, angrepet i fjor sommer var et angrep på oss skeive i befolkningen, sier Marita Holmeset-Varpe nestleder organisasjonen FRI.

Holmeset-Varpe opplyser om at hun og resten av FRI har bitt seg merke i spesielt tre hovedpoeng i rapporten.

– Det første er at ytrings- og forsandingsfriheten vår har blitt frarøvet oss. Vi trengte å bli samlet den 27. juni for en markering, det fikk vi ikke.

Rapporten slår nemlig fast at det var i strid med forsamlingsfriheten etter Grunnloven, å anbefale avlysningen av solidaritetsmarkeringen 27. juni.

– Det andre er problemer med samhandling i PST, mellom PST, Politiet direktoratet og politiet. Det har fått fatale konsekvenser for oss, sier Holmeset-Varpe.

Fem dager før angrepet fikk PST et varsel fra E-tjenesten. Rapporten skriver at det er mulig angrepet kunne vært avverget, som følge av dette varselet.

– Det var en trussel mot oss som PST ikke klarte å fange opp.

En brutal dom



Stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H) er rystet over hva rapporten viser.

– Dette er en brutalt dom over PSTs handlinger og mangler på handlinger i forkant av denne hendelsen. Det står svart på hvitt at dette kunne vært unngått om varslene fra E-tjenesten hadde blitt tatt på alvor.

Stensland mener det derfor er en stor jobb som må gjøres i ansvarsforholdet mellom, PST og E-tjenesten, og hvordan man agerer på sånne typer trusler.

– Og ikke minst hvordan man tar vare på svake grupper i Norge, grupper som er utsatt for hets, mobbing, og denne typen hatkriminalitet. Det kan vi ikke leve med, dette må vi ta på alvor.