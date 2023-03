Reagerer kraftig: – Beordring vil svekke eksamen

– Det skolesjefen i Stavanger vurderer å gjøre, er dramatisk og det vil ramme elevene i norsk skole, skriver Utdanningsforbundet sin leder, Steffen Handal.

Han er godt kjent med lærerne sin misnøye, etter at regjeringen vedtok tvungen lønnsnemnd og avbrøt streiken som fulgte fjorårets lønnsoppgjør.

TV 2 har snakket med flere som nå nekter å påta seg den frivillige jobben med å være sensor til vårens eksamen. Dette har gitt betydelig mangel i flere byer.

For å kontre mangelen, vurderer Stavanger kommune nå et forslag som kan endre hele sensor-ordningen fra frivillig til pålagt.

VENTER: Om få måneder er det klart for vårens eksamen for mange av landets elever. Da trengs det sensorer. Foto: Aage Aune / TV 2

– Rives bort

Utdanningsforbundet sin leder, Steffen Handal, mener pålegg er helt feil medisin for å få bukt med sensor-mangelen.

– Eksamenssensur er et viktig og komplisert vurderingsarbeid som krever spesiell kompetanse og motivasjon for å sikre faglig solid, og ikke minst lik, vurdering over hele landet, skriver han i et innlegg på forbundet sine sider.

– Uten høy kvalitet i sensurarbeidet, vil hele eksamensordningens legitimitet rives bort.

Handal understreker at frivilligheten er nøkkelen til å sikre at de som melder seg er topp motiverte for oppgaven.

– Den beordringspolitikken Stavanger og KS legger opp til, kan føre til at vi ikke når de lærerne som er motivert og villige til å gjøre denne jobben. Det kan redusere kvaliteten i sensuren og med det gjøre hele eksamensordningen svak, advarer lærersjefen.

OPPFORDRING: Leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet ber kommuner se til de som velger å heller øke godtgjørelsen for sensor-oppdrag. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Stavanger: – Vil få honorar

Handal skriver også at Stavanger kommune vurderer å droppe godtgjørelse til lærerne som eventuelt blir pålagt sensor-oppgaver.

Det avviser kommunalsjef Jørn Pedersen i oppvekst- og utdanningsseksjonen i Stavanger kommune.

– Lærerne vil få utbetalt honorar for sensorarbeid i år, og vi har avtalt å drøfte hvordan ordningen skal være fremover med lærerorganisasjonene i løpet av våren, skriver Pedersen i en e-post til TV 2.

Ifølge ham legges det opp til at årets lokalt gitte sensur ikke skal gjøres utenfor arbeidstid.

– Vi har bedt rektorene på ungdomstrinnet om å legge sensur av lokalt gitt eksamen inn i arbeidstiden for lærere med aktuelle fag, slik at vi kan gjennomføre lokalt gitt eksamen som forutsatt også i de tilfellene der vi manglet sensorer da fristen gikk ut tidligere denne måneden.

Hvorvidt ordningen endres, skal nå diskuteres mellom kommunen og lærerne den kommende tiden.

MANGEL: En undersøkelse TV 2 gjorde i forrige uke, viste at flere av landets største byer manglet sensorer, først og fremst til lokalt gitte muntlige eksamener. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

KS: – Svært uheldig

Nå vil Handal i Utdanningsforbundet ha problemene løftet opp på politisk nivå.

– Dette er skolepolitikk, og partipolitikere både lokalt og nasjonalt må kjenne sin besøkelsestid og vise oss hva de vil med skolen.

TV 2 har forspurt kunnskapsdepartementet om kommentar, men de viser til KS, som er ansvarlig for lokalt gitte eksamener i kommunene.

Kristin Holm Jensen er direktør for oppvekst, kultur og utdanning i KS, og skriver i en e-post at de oppfordrer lærere til å melde seg som sensorer.

– Hvis lærere ikke tar på seg sensoroppdrag, vil det igjen ramme elvene, og det vil være svært uheldig. Dersom for få lærere melder seg, er reglene slik Stavanger sier, at sensoroppdrag kan pålegges innenfor samme kommune og innenfor ordinær arbeidstid, skriver Jensen, og legger til:

– Det er vanlig at lærere får honorar for dette arbeidet, og verken KS eller Stavanger har ønsker om å endre denne praksisen

KONTOR: Kommunesektorens organisasjon (KS) har ansvaret for lokalt gitte eksamener, mens kunnskapsdepartementet svarer for de skriftlige som organiseres sentralt. Foto: Vidar Ruud

Ønsker mer penger

Handal mener godtgjørelsen til lærerne beint fram bør økes.

– Jeg må bare be Stavanger og andre kommuner som vurderer det samme om å se til sine kollegaer i for eksempel Haugesund og lære av dem, sier lærersjefen.

– Der dobler de sensorgodtgjørelsen for å motivere lærere til å påta seg dette viktige arbeidet. Vi vet om minst seks andre kommuner bare i Rogaland som gjør det samme.