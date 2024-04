Reagerer: – Ikke hørt om lignende

Märtha Louise raste tidligere i april mot Se og Hør og hevdet at de sprer løgner om forloveden Durek Verrett.

Hun har også hevdet at Se og Hør har betalt Durek Verretts mor for å lyve om han.

Torsdag morgen publiserte prinsessen og Verrett et Instagram-innlegg der de skriver at de ikke komme til å snakke med pressen lenger.

– Vi vet at deler av pressen vil intensivere løgnene om oss, idet bryllupet nærmer seg, skriver de i et felles innlegg.

Mener det er et brudd

– Dette er noe som er helt nytt i Norge. Vi har aldri hatt en boikott av pressen tidligere. Dette mener jeg er et brudd på hva Kongehuset står for, som alltid har hatt åpenhet for pressen.

Det sier sjefredaktør i Se og Hør-redaktør Ulf André Andersen.

Han mener Kongehuset er noe som binder Norge sammen, og at derfor er synd at de stenger offentligheten ute.

SE OG HØR: Sjefredaktør Ulf André Andersen håper Märtha ombestemmer seg. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

– Veldig spesielt

Leder i Norsk Redaktørforening, Reidun Kjelling Nybø, synes beslutningen er beklagelig.

– Det er veldig spesielt at dette skjer, at en representant for kongefamilien nekter å snakke med pressen. Jeg tror ikke jeg har hørt om lignende tilfeller fra den norske kongefamilien.

Hun sier det er stor offentlig interesse rundt prinsessens bryllup.

– Samtidig er paret i sin fulle rett til å la vær å svare på spørsmål. Jeg er ikke overrasket over at dette kommer, sier Nybø.

REDAKTØRFORENINGEN: Leder i Norsk redaktørforening, Reidun Kjelling Nybø. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Vår plikt

Hun peker at på prinsessen og Verrett har vært klare i sin kritikk av pressen over en lengre periode.

– Samtidig er de veldig aktive og søker oppmerksomhet både på sosiale medier og redaktørstyrte medier.

Se og Hør-redaktøren sier redaksjonen hans vil fortsette å dekke bryllupsplanene.

– De har søkt offentligheten, og da er det i vår rett og plikt å ettergå dem, sier Andersen.

Andersen håper Märtha revurderer beslutningen og ombestemmer seg.

Ikke bare Se og Hør

TV 2s kongehusekspert Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen tror presse-boikotten ikke bare gjelder Se og Hør, men også alle andre norske medier.

– Det er ikke bare Se og Hør de har kritisert tidligere, men nå kommer det i kjølvannet av dette. De har vært kritiske hele veien til hvordan norske medier dekker for eksempel Durek Verrett og de litt alternative synene han har på visse ting.

– De sier kritisk journalistikk er bra så lenge det gjøres riktig. Da høres det implisitt ut som om at ingen medier i Norge gjør det riktig, legger han til.