Reagerer etter Findus-avsløring: – Tonedøvt

I butikkene selges det middager med russisk fisk, uten at det fremgår av merkingen på pakkene.



Dagligvarekjedene reagerer på at Findus bruker russisk fisk i sine produkter, og krever svar fra leverandøren.

Findus, den største produsenten av fiskepinner og panert fisk, har vedgått overfor TV 2 at de kjøper råvareleveranser fra russiske farvann.



FISKER: Russiske trålere ligger til kai i Kirkenes. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Kastet ut produkter

Line Aarnes, direktør for kategori og innkjøp i Rema 1000, sier at de til enhver tid forholder seg til sanksjonslistene til norske myndigheter.



– Dersom det blir avdekket at noen av våre leverandører benytter seg av fisk fra russisk farvann, vil vi snarest gå i dialog med leverandøren, sier Aarnes til TV 2.

– Allerede i februar i 2022 tok vi en grundig gjennomgang av vårt sortiment og kastet ut produkter som ble produsert i Russland, samt stoppet bruken av russiske råvarer i alle våre egne merkevarer. Dette dreide seg i utgangspunktet om et svært begrenset antall varer, sier Rema-direktøren.



– Umusikalsk

NHH-professor og dagligvareekspert Tor W. Andreassen synes at frysematgiganten fremstår nokså umusikalsk i denne saken.

– Vi har i den tidlige fasen av krigen hatt en liste på over 400 virksomheter som har trukket seg ut av Russland som en konsekvens av krigen - også virksomheter som ikke var rammet av EU-tiltak, sier Andreassen til TV 2.

EKSPERT: NHH-professor Tor W. Andreassen. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Tidligere i år ble Freia boikottet av en rekke norske bedrifter, fordi den amerikanske eieren Mondelez fremdeles driver virksomhet i Russland.



– Kvikk Lunsj og eierne fikk gjennomgå da vi fikk vite at deres eier ikke hadde trukket seg ut av Russland. At Findus nå handler med Russland mener jeg er tonedøvt både i et moralsk og et solidarisk perspektiv. Jeg håper at medieeksponering kan treffe dem gjennom fall i renomme og kundefrafall, sier dagligvareeksperten.

– Dårlig vurdering

NHH-professoren mener at det forventes så mye mer av moderne virksomheter i dag - blant annet at de er i takt med samfunnsnormene.



– Her snakker vi om at et kollektivt Nato og EU står bak og støtter Ukraina i deres kamp mot angriperne Russland. Å handle med den aggressive parten i krigen, fordi de har gjort en god avtale, vitner om dårlig vurdering av situasjonen og noe jeg vil advare mot. Kortsiktig profitt kan fort bli spist opp av et vesentlig fall i merkevareverdien og dermed børskurs, sier Tor W. Andreassen til TV 2.

I våre naboland diskuteres det om russisk fisk skal selges i butikkene etter Russlands angrepskrig mot Ukraina.



Russland er den største aktøren i markedet. Foto: Terje Bendiksby / NTB

I Danmark vokser kritikken, og politiske partier krever sanksjoner på russisk fisk, skriver Politiken.



Ifølge Dagens Nyheter har flere svenske dagligvarekjeder innrømmet at råvarene til dels er fra russiske farvann.

Til Helsingin Sanomat har Lidl i Finland opplyst at over halvparten av råvarene kommer fra Russland.

Russiske fartøy fanget i 2022 nær fem millioner tonn fisk og sjømat, og rundt halvparten ble eksportert. Den mest vanlige fisken i fiskepinner er torskefisken Alaskan pollock som russiske båter fanget mest i 2022. Det foreligger ikke noe importforbud av russisk fisk i Norge eller EU.



Bærekraftsdirektøren i Findus har påpekt at Russland er den største aktøren i markedet. Opp mot 75 prosent av de mest populære fiskeartene tas i russisk farvann.



– Mens en andel av fisken vår fanges i russiske farvann, har vi fremskyndet vår diversifiseringsstrategi for å redusere dette, sa Henrik von Lowsow i Findus til TV 2 denne uken.



DIREKTØR: Henrik von Lowzow er nordisk markeds- og bærekraftsdirektør i Findus. Foto: Findus

– Er i dialog

Coop fremholder at de er opptatt av å følge myndighetenes retningslinjer, og er i dialog med produsentene om dette.

– Coop følger de retningslinjene som norske myndigheter gir for handel med utlandet og eventuelle sanksjoner som følge av krigen i Ukraina, sier Coops kommunikasjonssjef Harald Kristiansen.

– Vi har vært i dialog med våre leverandører for å sikre at det brukes råvarer som er i tråd med de retningslinjene som er gitt av myndighetene. Lerøy er blant annet en av våre leverandører av egne merkevarer, og de benytter ikke russisk fisk i våre produkter, sier Kristiansen til TV 2.

RUSSISKE RÅVARER: Findus sier at de bruker hvitfiskleveranser fra russiske farvann. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

Norgesgruppen opplyser at så langt de har klart å kartlegge verdikjeden, er det ingen russisk fisk i deres egne merkevarer.

– Det inkluderer også fisk fanget i russisk farvann og av russiske trålere eller som på annen måte er å anse som russisk råstoff, sier kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen.

Søyland sier at Unil, som er kjedens eget selskap for egne merkevarer, har jobbet bevisst med denne tematikken og klart å bytte ut råstoff med russisk opprinnelse med råvare fra andre land og farvann.

– Når det gjelder andre leverandører, så har vi Findus som fortsatt har russisk råstoff i sine produkter. Vi er i dialog med Findus og oppfordrer dem på det sterkeste til å bytte til råstoff med annen opprinnelse enn russisk. Hvordan de faktisk håndterer dette må Findus svare på selv, sier Kine Søyland til TV 2.

OPPFORDRER: Kine Søyland er kommunikasjonssjef i Norgesgruppen. Foto: Per Haugen / TV 2

– Positiv dialog



Findus sier i en kommentar at de opplever dialogen med norske dagligvarekjeder som positiv.

– Vår dialog med Norgesgruppen så vel som alle andre kunder har vært positiv, konstruktiv og kontinuerlig, sier bærekraftsdirektør von Lowzow.

Han har dette budskapet til norske forbrukere som lurer på hvorfor Findus kjøper russisk fisk:

– Vi vil gjerne understreke at vi fortsatt er forferdet over Russlands invasjon av Ukraina. Med den høyeste inflasjonen på 40 år som øker mat- og levekostnadene for mange familier, gjør vi alt vi kan for å fortsette å tilby bærekraftige, næringsrike og rimelige fiskeprodukter til våre forbrukere.

– Selv om det foreløpig ikke er noen sanksjoner på plass som påvirker fisken vi kjøper, har Russland 75 prosent andel av den globale MSC-sertifiserte fiskekvoten og -fangsten, som vil ta tid å erstatte. Vi fremskynder imidlertid all innsats for å være mindre avhengig av fisk fanget i russiske farvann, samtidig som vi opprettholder vår forpliktelse til kun å kjøpe bærekraftig, sier Henrik von Lowzow til TV 2.