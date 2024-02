Reagerer etter dette klippet: – Føler meg lurt

Søknadsfristen for høyere utdanning nærmer seg. I den anledning har Lokførerskolen (Norsk fagskole for lokomotivførere) sluppet en fersk reklamekampanje. Det har ikke gått upåaktet hen.

Kampanjen består av fire reklamefilmer som tar for seg ulike yrkesgrupper: henholdsvis elektrikere, rørleggere, kontormedarbeidere og helsevesenet.

Budskapet i de fire filmene er likt – er du lei jobben din, søk Løkførerskolen.

Se hele reklamefilmen her:

Det reagerer særlig én yrkesgruppe på.

– Det virket så enkelt i reklamen

ERFAREN: Lena Mathiesen ble ferdig utdannet sykepleier i 2014. Det gir en fartstid på snart ti år i yrket. Foto: Privat

Lena Mathiesen er utdannet sykepleier og jobber som fast nattevakt på et sykehjem. Det er ingen hemmelighet at belastningen på helsearbeidere i dag er stor og at en nattevakt er en ekstra påkjenning på kroppen.

Mathiesen kjenner på dette og har derfor vurdert jobbskifte ved flere anledninger.

Da reklamen for Lokførerskolen dukket opp, begynte tankene å spinne:

– Det virket så enkelt i reklamen, å gå fra jobb til jobb. Det er det ikke.

Mathiesen reagerer særlig på kravene til søkere.

– Det var alt annet enn helsearbeidere de ønsket, så da opplevdes det som tull. Det virket som de kun ønsket elektrikere og mekanikere, og du måtte ha spesifikke matte- og realfag som jeg ikke har.



Hun mener reklamen er misvisende, og føler seg lurt.

Ikke imponert

En annen som lot seg engasjere er avdelingsleder ved Altagårdshagen, avdeling for hjemmebasert demensomsorg, Solrun Simonsen. Hun er bekymret for konsekvensene av en slik reklame.

REAGERER: Avdelingsleder, Solrun Simonsen, kjente hun ble irritert da hun så reklamefilmen første gangen. Foto: Privat

Hun poengterer at det er mange slitne sykepleiere som jobber på arbeidsplasser som har stor sykepleiermangel og reklamen kan tenkes å særlig appellere til disse.

– Jeg oppfatter reklamen som direkte uetisk og lite gjennomtenkt.

Avdelingslederen mener at Lokførerskolen også har et samfunnsansvar som en seriøs aktør.

– For å opprettholde velferdssamfunnet vi lever i, er ingen tjent med at helsesektoren kollapser og mister enda flere ut av sektoren. Hva er samfunnets beste? Søkere til Lokførerskolen eller å opprettholde kvalitet i helsetjenesten?

For de som er lei og frustrert

Rektor Kai Erik Jensen bekrefter at mange har tatt kontakt etter at sykepleien.no først skrev om reklamefilmen. Flere av disse var helsearbeidere som var interessert i å søke.

– Kampanjen skal treffe de som er lei og frustrerte på jobben og som ønsker seg ny jobb. I tillegg har styret bedt om at vi skal fokusere på å få flere kvinner til å søke og det var det vi videreformidlet til reklamebyrået Tante Randi.

– Kan du forstå at noen reagerer?

– All humor søker jo reaksjon. Og all humor synes noen er gøy, mens andre synes at det ikke er det. Jeg skulle ønske at folk så at kampanjen har en humoristisk vinkling og at Lokførerskolen har en god intensjon. Og trenden er at kvinner er like egnet til å bli lokførere som menn.

ØNSKER MANGFOLD: Rektor ved Lokførerskolen, Kai Erik Jensen, ønsker å nå mange forskjellige mennesker med den nye reklamekampanjen. Foto: Øystein Grue / Jernbanedirektoratet

Svarer på kritikken

For å komme inn på Lokførerskolen, må en ha bestått videregående opplæring. De godtar også en rekke tekniske fagbrev, men ikke helsefag. I år tar de inn 68 studenter, forteller rektor Jensen.

– Vi godtar også studiespesialisering med ekstra matematikk. Et krav som kan erstattes dersom man har høyere utdanning som kan veie opp for det, for eksempel ingeniørfag eller medikamentregning hos sykepleierne.

Han er også ansvarlig for reklamekampanjen laget av reklamebyrået Tante Randi.

Han svarer på kritikken med at Lokførerskolens studie henvender seg til mange søkere med fagbrev og studiespesialisering.

– Jeg ønsker ikke å spekulere i hvordan det påvirker helsesektoren. Jeg har ingen kompetanse i å vurdere dette.



Han understreker også at kampanjen henvender seg til alle som ønsker et karriereskifte, og er humoristisk ment.

Rektoren sier han blir stolt når de klarer å møte mange forskjellige mennesker i yrket og er godt vant med at de fleste som søker har en utdanning fra før.

Tar ikke hensyn

Avdelingsleder Simonsen er likevel kritisk til det hun mener er hensynsløshet fra Lokførerskolens side.

– Det bør være kjent for Lokførerskolen at helsesektoren sliter. Så, ja, jeg mener de utnytter en sårbar situasjon i helsesektoren. De er ikke ansvarlig for sykepleiermangelen, men bør ta medansvar. Jeg kan ikke tenke meg noe annet enn at denne reklamen er med på å svekke Lokførerskolens omdømme.

Nestleder i Norsk Sykepleieforbund (NSF), Kai Øivind Brenden. Foto: NSF

Også nestleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF), Kai Øivind Brenden, erkjenner at en slik reklamefilm kan lokke viktig arbeidskraft ut av helsesektoren:

– Med lav lønn, krevende arbeidstidsordninger og høy arbeidsbelastning, er det ikke overraskende at noen ser seg om etter andre muligheter.



Tante Randi reklamebyrå og Tangrystan Productions er fremlagt kritikken, men ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.