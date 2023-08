MOTSTANDERE: Eirik Lae Solberg (H) og Raymond Johansen (Ap) er uenig i mange temaer. Søndagsåpne butikker er et av dem. Foto: Tore Meek og Berit Roald / NTB

Oslo Høyre vil at butikkene i sentrum skal holde søndagsåpent. – En dårlig idé, svarer byrådsleder Raymond Johansen.

oppgitt over Høyres butikk-ønske

– Oslo er Norges største turiststed. Og mange som kommer hit setter pris på at butikkene er åpne, sier Eirik Lae Solberg.

Han er listetopp for Høyre i hovedstaden, og kan bli Oslos nye byrådsleder etter valget.



Hvis Solberg tar makten vil han at butikkene Oslo sentrum skal holde åpent hele uken – også søndag.

KANDIDAT: Eirik Lae Solberg (H) kan bli Oslos nye byrådsleder. Han vil åpne sentrum på søndager. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Det er søndagsåpent på små steder som Lampeland og Noresund. Da gir det ikke mening at Oslo ikke skal ha mulighet til å holde åpent i sentrum, sier han.

Dagsavisen omtalte saken først.

Norske butikker er som hovedregel stengt på søndager. Men kommuner kan søke om å bli et såkalt «typisk turiststed».

Høyre vil søke om å gjøre sentrale handlegater i Oslo til dette.

Solberg vil ikke si nøyaktig hvor disse grensene vil gå, men nevner Karl Johan, Grünerløkka og Bogstadveien som aktuelle områder.

– Vi i Oslo må ha ambisjoner om å være et attraktivt reisemål.

TURISTMAGNET: Operahuset er et av Oslos fremste turistmål. Men på søndager er butikkene i nærområdet stengt. Det vil Høyre gjøre noe med. Foto: Jonas Been Henriksen/ TV 2.

– Dårlig idé

Sittende byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap) har lite til overs for Høyres forslag.

– Jeg syns dette er en dårlig idé. Jeg tror vi trenger en dag som er annerledes, en fridag hvor man kan besøke familie, eller ikke gjøre noen ting, sier han til TV 2.

KRITISK: Raymond Johansen vil ikke at butikkansatte i Oslo sentrum skal jobbe søndager også. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Johansen mener de som driver butikkene ikke ønsker å holde åpent på søndager også.

– Hvis du besøker butikker i dag, ser du hvor vanskelig det er å ha tilstrekkelig med personell, selv på en vanlig hverdag, sier han.

Han mener det ofte er eierne som må trå til hvis butikken skal være åpen på søndag også.

– Mangler arbeidskraft

Solberg i Høyre mener forslaget ikke vil føre til at folk må jobbe mer.

– Arbeidstiden er regulert gjennom lov. Ingen skal jobbe mer en det som er normal arbeidstid, sier han.



Solberg mener dette tvert imot gir muligheter.

– Det er en mulighet for unge mennesker, spesielt studenter til å få seg en ekstrajobb og ekstra inntekt.

HANDLEGATE: Bør butikkene handlegater som Karl Johans gate være åpne på søndag også? Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

Dette avviser Johansen. Han mener det allerede er sterk konkurranse om ung arbeidskraft.

Hvis de unge tar flere butikkjobber vil det gå utover andre næringer, mener han.



– Vi har mangel på arbeidskraft i Oslo, og er for eksempel helt avhengig av å ha studenter og andre som bidrar i eldreomsorgen, sier Johansen.

– Vanskelig å vise fram Oslo

Med forslaget ønsker altså Høyre å åpne hovedstaden vår mer for turister.

– Det blir vanskelig å få fram alle Oslos kvaliteter overfor turistene hvis de møter en stengt by når de kommer på søndager, sier Solberg.



Solberg tror også butikkeierne vil sette pris på dette, og understreker at det vil bli opp til hver enkelt butikk i sentrum om de vil holde åpent.

– Dette vil gi muligheter for ekstra inntekter for næringslivet, fordi turistene vil legge igjen mer penger, sier Solberg.

Johansen mener Oslos turistnæring allerede går svært bra. Han mener det aldri har kommet flere turister til hovedstaden enn nå.

– Oslo har aldri vært så populær som turistdestinasjon som nå. Vi har mange museer og kulturseverdigheter som er åpne på søndager. Jeg er helt sikker på at turistene vil få store glede av dette.

SJØVEIEN: Mange turister kommer til Oslo med cruiseskip. De må få anledning til å handle, mener Høyre. Foto: Jan-Petter Dahl/TV 2

– Bakstreversk

Solberg mener Johansen og andre som er imot forslaget henger etter.

– Raymond Johansen fremstår som bakstreversk. Han ser ikke mulighetene dette kan gi næringslivet i Oslo, og byen som turistmål, sier han.

Johansen mener han tvert imot ser framover.

– Jeg vil lage en framtidsrettet menneskevennlig by hvor alle kan ha det rolig og hyggelig, også på en søndag.

Han ber Solberg også se mot sine samarbeidspartnere på høyresiden.

– Han bør snakke med KrF, som har vært Høyres samarbeidspartner i byrådet. De er ikke for dette. Høyre satt dessuten med makten i Oslo i 20 år før vi tok over, og meg bekjent ble det ikke åpnet for søndagsåpne butikker da heller.

Et Oslo-fenomen?

Arbeidstakerorganisasjonen Handel og kontor frykter at dette kan skje flere steder i landet, dersom Høyre tar makten i de største kommunene.

– Vi er bekymret for at vi vil få sju hverdager hvis Høyre tar makten, sier forbundsleder Christopher Beckham.

TV 2 har snakket med Høyres ordførerkandidater i en rekke store norske byer: Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø og Drammen.



Ingen av de har søndagsåpne butikker blant sine viktigste saker dette valget, eller konkrete planer om å innføre noen tiltak hvis de tar makten.

