Raymond (43) fant faren sin ved en tilfeldighet

På mandag har alle donorbarn født etter 2005 krav på å få vite hvem donoren sin er. For Raymond Egge ble det et overraskende møte.

Mandag åpner egg- og sæddonorregisteret.

Det vil si at donorbarn for første gang kan søke opp identiteten til donoren sin, dersom de er født etter 2005.

Når du logger deg inn via Helse Norge, får du altså vite donorens navn, fødselsdato og personnummer.

– Det er positivt at det kommer, men vi har hatt en del innspill som ikke har kommet med, sier Raymond K. Egge, konstituert leder i Foreningen for donorunnfangede barn (DUIN).

POSITIV: Raymond K. Egge i DUIN er positiv til registeret. Men etterlyser mer. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

De skulle blant annet ønske at man fikk vite om donorhalvsøsken, samt at det var et bedre system for å ivareta de donorunnfangende.

Det er Helsedirektoratet som står bak løsningen.

ETTERLENGTET: Egg- og sæddonorregisteret er etterlengtet, ifølge Helsedirektoratet og seniorrådgiver Anne Forus. Foto: Helsedirektoratet

– Det er en viktig milepæl at donorunnfangede nå kan få denne informasjonen utlevert, da det i 2003 ble bestemt at man skulle gå bort fra anonyme donorer, sier seniorrådgiver Anne Forus.

– Som en detektiv

Før 2005 var det altså lov å bruke anonyme donorer.

Så dersom foreldrene benyttet seg av donorsæd før dette, vil det ikke finnes informasjon om dette i registeret.

Det har Egge selv erfart. Som 36-åring fikk han vite at han var donorbarn.

– Det var litt på slump at jeg fant donor, sier han.

For etter å ha kommet i kontakt med andre donorbarn, endte Egge opp med å ta en DNA-test.

– Du føler deg som en detektiv, når du leter i dødsannonser etter søskenforhold. Det er som å følge en god krim. Men så er det også veldig sårbart når du finner ut av det, og er usikker på hvordan det vil bli tatt imot.

– Overraskende

Egge sin opplevelse endte opp med å være positiv.

– Jeg har vært heldig, og har en donor som ligner på meg. Han er tilsvarende nysgjerrig og åpen, sier Egge.

Og nettopp det var overraskende for 43-åringen.

– Det var overraskende at vi var så like i måten vi tenkte på verden på.

I dag er Egge 43 år. I syv år har han visst hvem sin biologiske far er.

MØTTE BIOLOGISK FAR: I 2018 møtte Raymond sin biologiske far. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Vi har jevnlig kontakt, og ringer hverandre innimellom. I sommer var jeg på besøk med min familie, og møtte hans.

Han beskriver det som et perifert familieforhold.

– Jeg vil ikke kalle det nært, men det er spennende å møte noen man deler gener med.

Egge er glad for at andre donorbarn nå har krav på å finne ut hvem deres biologiske foreldre er.

Dersom et donorbarn velger å få informasjon om sin donors identitet, får ikke donoren informasjon om dette.

– Noen ønsker å ta kontakt, andre ønsker kun å vite om sitt biologiske opphav, sier Forus.

Donoren på sin side har ikke noen plikt til å svare, dersom en skulle bli kontaktet.

Flere bekymringer

Egge er imidlertid redd for at registeret fort kan bli utdatert.

– Det er ganske utstrakt at foreldre med donorbarn DNA-tester barna sine. Så mange har funnet frem til donor lenge før man har blitt 18 år.

DONORBARN: Siden bioteknologiloven ble endret i 2020, blir det nå født 5-600 donorbarn hvert år. Foto: Gorm Kallestad / NTB

En annen bekymring er oppfølgingen av de som velger å benytte seg av tjenesten.

– Vi etterlyser en bedre oppfølging, slik at man kan være i forkant.

Forus sier at hun har forståelse for at det for mange kan oppleves som en omveltning å få beskjed om at man er donorbarn og informasjon om donorens identitet.

– Det har vært viktig for oss at det er en mulighet for å ombestemme seg, etter at man har logget inn på portalen.

Bedre oppfølging

Helsedirektoratet erkjenner også at de skulle ønske seg bedre oppfølging av de donorunnfangede som får denne informasjonen.

– Det finnes per i dag ikke en etat som peker seg ut til å ta en slik oppgave. Vi skulle veldig gjerne vist til en konkret plass hvor de kan henvende seg til, sier Forus.

Egge mener registeret er mer passivt enn hva de hadde ønsket seg.



– Vi skulle ønske at noen tok imot informasjon, samlet forskning og kunnskap.