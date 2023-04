Rasfare: – Snøen har lagt seg på steder der den ikke pleier å ligge

Hele Norge fikk en vond påminnelse om hvor nådeløse naturkreftene kan være fredag, da snøskred tok fire liv.

Politiets operasjonsleder i Troms Eirik Kileng sier de er klare for en ny dag, og at mannskapene er forsterket.

– Vi har tatt høyde for at det er høy skredfare denne helgen. Og vi vet jo at folk ferdes i fjellet til tross for at det kan være høy skredfare. Men vi håper jo at folk holder seg hjemme.

Han forteller at det har vindretninger og vær har vært annerledes i år enn andre år. Det opplevde blant annet lokalbefolkningen på Reinøya, fortalte Kileng til TV 2 lørdag morgen.

– Snøen har lagt seg til på steder der den ikke pleier å ligge, sier han.

Venter naturlig utløste snøskred

På skredvarslingsnettstedet varsom.no er det varslet stor skredfare, nivå fire, og lørdagens illevarslende rødfarge er markert med et lite utropstegn. Det varsler at snøskred kan utløses av seg selv.

Slik ser farevarselet for lørdag ut på varsom.no. Dagen er markert med et ekstra utropstegn for naturlig utløste snøskred. Foto: Varsom.no

Størst er faren i Troms. Det er også betydelig snøskredfare i vest.

Så langt har det vært en rolig natt, og alle nødetatene har oppbemannet for å møte helgen.

Operasjonsleder Kileng forteller at problemet fredag først og fremst var at de hadde tre skred samtidig. Da var det en stor utfordring å håndtere.