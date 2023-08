Raser: – Trodde først det var tull

I et nyhetsbrev som lørdag ble sendt ut fra Grete Roede gjør selskapet humor av å slanke seg. E-posten falt ikke helt i smak hos flere.



Den såkalte «lille oppstrammeren» som ble sendt ut, begynner som følger:



– Du vet du er på dypt vann når sofaen begynner å mumle «ikke sitt på meg» eller når buksene dine sender deg en stille bønn om nåde hver morgen. Selv heisen spør: «Er du virkelig alene eller er det flere her inne sammen med deg?».

Grete Roede er en bedrift som driver kurs for å hjelpe folk å gå ned i vekt.

Ser rødt

Blant de som reagerer er Carina Elisabeth Carlsen, som står bak Instagram-kontoen @fetmenfattet. Hun sier til TV 2 at hun først trodde dette var tull.

VELDIG SPESIELT: Carlsen sier hun synes det er veldig spesielt av Roede å gå for en slik markedsstrategi. Foto: Privat.

– Det er viktig å ta stigmatiseringen som tjukke mennesker kjenner på alvor. En aktør som Grete Roede, som påstår å være seriøse, burde heller fremme bevegelsesglede, fremfor å reprodusere gamle stereotypiske holdninger mot en gruppe de påstår at de ønsker å være der for.



Carlsen mener at de ved å fremme slike holdninger tjener på å påføre andre mennesker skam.



En av mange kommentarer går som følger:

«Er det mulig!?! Som menneske og som yogalærer ble jeg fornærmet og rimelig irritert. For noe frekt dritt! For en holdning!»

Mens andre takker for synliggjøring.

– Dette er en rimelig drøy salgspitch, som oser forakt for tykke mennesker. E-posten kamuflerer seg som «humor», som de selv skriver i siste setning, men vi vet jo alle at dette er et forsøk på å skape nok usikkerhet og selvhat til å melde seg på nytt kurs, skriver hun på sin Instagram.



SINT OG FRUSTRERT: Humoren slo ikke helt an hos flere og selskapet legger seg derfor flate. Foto: Privat.

– Den siste tiden har det vært et økt fokus på hvordan vi snakker om kropp, derfor synes jeg at det er ekstra spesielt av Roede å velge en slik strategi. Det er rett og slett flaut, avslutter Carlsen.

Legger seg helt falt

Henning Holm, daglig leder i Grete Roede, sier han synes det er synd alle reaksjonene de har fått som følge av nyhetsbrevet.

FEILSLÅTT HUMOR: Henning Holm sier det er leit at humoren har slått så feil. Foto: Roede.

– Her har vi forsøkt å kommunisere følelser mange kanskje kjenner på etter ferien, men bommet totalt. Vi beklager, sier Holm.

Han forteller at de fleste som arbeider i selskapet har selv gått mye ned i vekt og vet hvordan det føles.

– Dette kommer vi til å rydde opp i internt, ingen humor skal gå på bekostning av noen. Vi vet at det å gå ned i vekt er sårt for mange, derfor skal vi holde oss til det vi er gode til og droppe humoren.