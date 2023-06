Raser over pris på nett: – Urettferdig

Da Milna Mandusic skulle gå på butikken for å handle inn en salve og en pakke Ibux, fikk hun sjokk.

Mandusic pleier alltid å sjekke prisen på varer på nett før hun drar til butikken for å handle i butikk. Da sjekker hun også hva den bestemte varen koster hos konkurrentene.

Da hun var innom Apotek 1 denne uken, skjønte hun ingenting.

På nett kostet en pakke med Ibux 57 kroner. Da hun fant den samme varen i butikk, kostet den over 100 kroner, forteller hun.

URETTFERDIG: Milna Mandusic synes det både er rart og urettferdig at det er dyrere priser i butikken enn på nett. Foto: Privat

Det skjønte hun ingenting av. Hun mener dette er spesielt urettferdig for den eldre generasjonen.

– Jeg reagerer på vegne av de eldre som betaler blodpris i butikken. Det samme gjelder de som har hastverk. Jeg synes det er opportunistisk å utnytte dem, fortsetter hun.

Hun påpeker at den eldre garden gjerne ikke er like gode på nett som dagens unge, og frykter at de ikke vet om prisforskjellene.

Trenger du varene med en gang, må du nemlig gå i butikken, påpeker hun.

Det finnes dog et lite unntak.

Klikk og hent

Mandusic delte den frustrerende opplevelsen på TikTok. Nå koker det i kommentarfeltet hennes. Mange har bitt seg merke i samme pris-tendens.

Andre er mer optimistiske, og ser på prisforskjellen som et «lifehack».

I flere av kjedene som har lavere priser på nett enn i butikk, kan man benytte seg av «Klikk og hent». Det betyr at man kan reservere en vare på nett, og hente den i butikken noen timer senere.

Når man bruker «Klikk og hent», betaler man for den prisen som står på nett, og ikke den som står på prislappen i butikken.

«BLODPRIS»: Manduic synes det er urettferdig for den eldre generasjonen at det er andre priser på nett enn i butikk. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

På den måten kan man spare gode penger. Mandusic mener likevel at praksisen er urettferdig,

Butikkene uenige

TV 2 har vært i kontakt med flere norske butikker som har prisforskjeller på nett og i butikk. Blant dem er bokhandelen ARK og Apotek 1.

Butikkene forklarer prisforskjellene med økt konkurranse og mer salg.

Hos Apotek 1 har de aller fleste varene samme pris på nett og i butikk.

– Men så har vi senket varene på enkelte reseptfrie varer i nettapoteket for å møte konkurransen på nett, sier pressesjef i Apotek 1, Silje Ensrud, til TV 2.

Også hos bokhandelen ARK kan man se at enkelte varer er billigere på nett enn i butikk.

BILLIGERE PÅ NETT: Ark bokhandel er en av butikkene som har bedre priser på nett enn i butikken. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Hos Ark kan du oppleve å finne tilbud ute i butikkene som vi ikke har på nett og motsatt. Alle våre kunder kan bruke «Klikk og Hent» og få nettpris i butikk dersom det er avvik, sier kommersiell direktør for netthandel, Camilla Marie Skogen, til TV 2.

Jernia er en av mange butikker som ikke tilbyr lavere pris på nett. De mener dette er enklere for kundene å forholde seg til.

JERNIA: DE har samme pris på nett og butikk. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Vi i Jernia ønsker å gi kunden en mulighet til å velge selv, og derfor har vi samme pris i butikk og på nett, sier administrerende direktør Espen Karlsen

Han forteller til TV 2 at han kjenner til at andre butikker har et slikt prinsipp, men understreker at han ikke kjenner til årsaken til dette.

– Vi ønsker å gjøre det lettere for kunden å bestemme om de vil handle med klikk og hent eller om de skal få det levert hjem, sier Karlsen.