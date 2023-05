For over 500 dager siden ble kreftmedisinen Trodelvy godkjent for salg og bruk i Europa.

Sverige, Finland, Skottland og England har på rekke og rad fulgt etter, og tilbyr nå denne behandlingen til pasienter med trippel negativ brystkreft.

Men i Norge har medisinen fått nei to ganger på kort tid. Begrunnelsen er at prisen er for høy.

Søndag fortalte TV 2 historien om NRK-profil Marianne Rustad Carlsen som er redd hun skal dø, før medisinen hun venter på, skal bli tilgjengelig.

Kan leve lengre

I Norge i dag fins det rundt 50-60 kvinner med diagnosen uhelbredelig trippelnegativ brystkreft, og som dermed ville vært kvalifisert for medisinen.

Studier har vist at de som fikk Trodelvy har fått forlenget levetiden vesentlig, sammenlignet med de som kun har mottatt cellegift.

Leder i Frp, Sylvi Listhaug, er blant dem som nå reagerer kraftig på at Norge på nytt sier nei.

– Jeg synes det er grusomt å tenke på at liv har gått tapt på grunn av at norske kvinner nektes medisinen, og at flere kan følge etter, sier Listhaug til TV 2.

MANGE MØTER: Frp-leder forteller at hun har hatt flere hjerteskjærende møter med pasienter som håper Norge skal godkjenne medisiner som kan forlenge livet deres. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Det er uverdig

Dersom en pasient får anbefalt Trodelvy av sin lege, må de selv dekke den første behandlingen av egen lomme.

Hvis behandlingen viser seg å være vellykket, har det offentlige tatt over resten av kostnadene.

– Dette bidrar til et todelt helsevesen der den store taperen er pasienten og deres pårørende, mener Listhaug.

KRITISK: Frp-leder Sylvi Listhaug er svært kritisk til helseministeren. Her under en debatt under valget i 2021. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Hun raser nå mot helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) og gir både statsråden og resten av regjeringen det glatte lag.

– Det er uverdig at Norge har en villet politikk på å bruke mye lengre tid på å godkjenne medisiner enn sammenlignbare land for å spare penger. Det fører til at norske pasienter lider og dør unødvendig.

– Helt uriktig

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) har ikke hatt anledning til å svare på TV 2s spørsmål.

Men statssekretær Karl Kristian Bekeng svarer på hennes vegne, og slår tilbake mot Listhaugs utspill.

– Listhaug vet utmerket godt at vi må prioritere – i tråd med prioriteringskriteriene som Stortinget har vedtatt. Hennes tendensiøse fremstilling er helt uriktig, sier Bekeng til TV 2.

SLÅR TILBAKE: Karl Kristian Bekeng, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet (Ap) slår på vegne av helseministeren tilbake på kritikken fra Listhaug. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Listhaug har fremmet flere forslag som hun mener vil føre til at Norge godkjenner medisiner langt raskere. Blant annet ønsker hun et system som ligner på Danmark, hvor fagfolk avgjør om et legemiddel skal innføres.

I Norge er det de fire administrerende direktørene i helseforetakene som bestemmer.

Bekeng i HOD mener imidlertid Listhaug må være ærlig på konsekvensene av det hun foreslår.

– Listhaugs metode ville ført til at færre norske pasienter fikk tilgang på nye legemidler, mener statssekretæren.

Slår tilbake

Frp-lederen fnyser imidlertid av kritikken fra helse- og omsorgsdepartementet. Listhaug mener departementets oppfatning av hennes forslag er uriktig.

– Jeg registrerer at statssekretæren heller tyr til angrep på andre politikere og legemiddelindustrien, enn å ta på alvor at Norge er en sinke i å godkjenne medisiner.

Listhaug reagerer sterkt på at Bekeng beskriver hennes fremstilling som «tendensiøs».

– Dette er ingen tendensiøs fremstilling som statssekretæren hevder, men syke pasienter som lider og dør unødvendig. Det er de brutale konsekvensene av at pris ofte prioriteres foran pasientens beste når nye medisiner godkjennes i Norge.