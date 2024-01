Raser mot ulovlig markedsføring av plastisk kirurgi

OPERASJONSSALEN: Leder for Norsk Forening for estetisk plastikkirurgi, Tine C. S. Wingsternes. Foto: Frode Hoff / TV 2

Utenlandske aktører reklamerer med før- og etterbilder av plastisk kirurgi på sosiale medier i Norge, uten at det får konsekvenser.

Kanskje har du sett det selv på sosiale medier.

Utenlandske aktører som markedsfører plastisk kirurgi.

Gjerne med før- og etterbilder.

– Dette er svært problematisk, sier spesialist i plastikkirurgi og leder for Norsk Forening for estetisk plastikkirurgi, Tine C. S. Wingsternes.

For i Norge er det ikke lov å markedsføre kosmetiske inngrep med før- og etterbilder.

Også utenlandske aktører må forholde seg til norske regler dersom markedsføringen er rettet mot nordmenn.

Likevel deles det annonser på sosiale medier fra utenlandske aktører, som skriver på norsk.

– Vanskeligere å navigere

Tine C.S. Wingsternes, leder for Norsk Forening for estetisk plastikkirurgi, er kritisk til at utenlandske aktører driver med markedsføring mot norske kunder.



– Utenlandske aktører har som mål å nå ut til norske kunder. Medisinsk turisme eksisterer allerede i ukjent omfang og byr på en del utfordringer, sier hun.

Hun viser blant annet til problemer som kan oppstå med komplikasjoner hvor pasientene ikke har rett til å få oppfølgning ved private klinikker etter hjemkomst - og risiko for multiresistente bakterier.

Her kan du se TV 2-dokumentaren om da Angelica fikk livsvarige skader etter plastiske operasjoner i Tyrkia.

– Det er enkelt å bygge opp sosiale medier-profiler med fine bilder, tekster og gode rabattordninger for kirurgiske inngrep.

– Men det sier nødvendigvis ikke noe om kvaliteten av behandlingen som klinikken tilbyr. Det blir vanskeligere for pasienter å navigere seg i den jungelen av muligheter.



– Hvem har ansvaret?

Wingsternes legger til at det norske regelverket er utformet for å beskytte barn og sårbare personer mot kroppspress og urealistiske forventninger til kropp.

Tine C. S. Wingsternes, leder for Norsk forening for estetisk plastikkirurgi, som er underavdeling til Den norske legeforeningen. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Det som da er problematisk, er at utenlandske aktører, som nettopp lever av medisinsk turisme, kan markedsføre seg direkte mot norske forbrukere i sosiale medier uten at det får konsekvenser.

Hun setter spørsmålstegn ved hvem som har ansvaret for at utenlandske aktører følger det norske lovverket for markedsføring.

Eksempler på ulovlig markedsføring: Bruke før- og etterbilder





Markedsføring på plattformer som er populære blant barn og ungdom





Markedsføring av reseptbelagte legemidler, som for eksempel botox





Påstander som impliserer at man må begynne med «forbyggende behandling» før det er for sent • Nedtoning, uriktig og villedede eller ufullstendig beskrivelser av bivirkninger og risiko ved behandling som kan gi inntrykk av at behandlingen er risikofri

– Regelverket er der for å beskytte norske forbrukere. Da må regelverket gjelde også utenlandske aktører.



SOME: På sosiale medier florerer det med før- og etterbilder fra utenlandske aktører. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Når vi ser markedsføring i strid med loven, ønsker vi å melde det inn. Da gjør vi det som regel til statsforvalteren. Men hvem har egentlig ansvaret når det gjelder utenlandske aktører?



Ansvar for ulikt regelverk

Forbrukertilsynet, Helsetilsynet og Direktoratet for medisinske produkter har ansvar for å følge opp markedsføring innen skjønnhetsindustrien, men har ansvar for ulikt regelverk.

Det finnes spesialregler for markedsføring, for eksempel forbud mot bruk av før- og etterbilder, som Helsetilsynet har ansvar for, men:



– Helsetilsynet har ikke mulighet til å føre tilsyn med utenlandske aktører og har følgelig heller ingen sanksjonsmuligheter overfor disse aktørene, sier Eli Hanasand, underdirektør i fagavdelingen.

STRENGT: Det er strenge regler i Norge for markedsføring av plastikkirurgi. Foto: Frode Hoff / TV 2

På spørsmål om hvem som har det egentlige ansvaret, svarer Helsetilsynet følgende:

– Vi har ikke mulighet til å føre tilsyn med helsepersonell i andre land og har derfor heller ingen sanksjonsmuligheter overfor disse aktørene. Hvordan utenlandske aktører markedsfører sine tjenester i Norge, er utenfor vår myndighet.

– Men hvem har da den myndigheten hvis ikke dere har det? Er det ingen som følger dette opp?

– Vi har som sagt kun tilsynsmyndighet overfor helsepersonell i Norge og den markedsføringen de måtte drive for kosmetiske inngrep, etter helsepersonelloven.

Helsetilsynet viser til at det er Forbrukertilsynet som fører tilsyn etter markedsføringsloven.

ANNONSER: Utenlandske aktører skriver norsk og markedsfører før- og etterbilder på sosiale medier. Foto: Skjermdump

Vanskelig å forhindre

Forbrukertilsynet bekrefter at markedsføringsloven ligger hos dem, men at det er et spørsmål om hva slags markedsføring som rammes og hva Forbrukertilsynet prioriterer å følge opp.



Markedsføringsloven har ikke et forbud mot bruk av før- og etterbilder, men loven forbyr likevel markedsføring i strid med god markedsføringsskikk, sier sier Nina Dietzel, underdirektør i tilsynsavdelingen hos Forbrukertilsynet.



– Det skal likevel noe til før vi kan si at de utenlandske aktørene retter sin markedsføring mot norske forbrukere, så vi har i hovedsak fokus på norske aktører på dette området.

PLASTIKKIRURGI: Utenlandske aktører prøver å lokke kunder til nettsidene sine. Foto: Skjermdump

– Forbrukertilsynet har ingen umiddelbare planer om å føre tilsyn med markedsføring fra utenlandske aktører på dette feltet, med mindre det er snakk om markedsføring som bidrar til kroppspress blant barn.

Forbrukertilsynet presiserer at det er vanskelig å forhindre utenlandske aktørers markedsføring overfor norske forbrukere.

– Så i praksis er det egentlig ingen som følger opp utenlandske aktører som markedsfører med før- og etterbilder i Norge?

– Markedsføringsloven har som nevnt ikke et forbud mot bruk av før- og etterbilder, så vi kan ikke gripe inn mot markedsføringen kun på grunn av dette.

– Bruken av slike bilder kan likevel vurderes etter regelen om god markedsføringsskikk, men da vil vi se på helheten av markedsføringen og om den krenker allmenne etikk- og moraloppfatninger eller om det tas i bruk støtende virkemidler.



– Vi kan også vurdere om markedsføringen er villedende.



Tine C. S. Wingsternes understreker at det er nettopp disse svarene til Helsetilsynet og Forbrukertilsynet som gjør at saken er forvirrende.

– Det er et stort svart hull i lovverket, som må gjøres noe med.



