Raser mot TV-program – slik reagerer deltakerne

Fra Januar 2022 har «16 ukers helvete» rullet over TV-skjermen i de norske hjem. Fire sesonger, og 24 kjendiser har alle gått med på å blottlegge egen helse og livsstil, i et forsøk på å komme i bedre form.

Da programmet først ble lansert, fikk det mye kritikk, blant annet fra influenser Linnéa Myhre.



Tråd: TVNorges «16 ukers helvete» er kanskje det jævligste jeg har sett siden Kari Jaquesson lagde slanke-tv med BARN i 2006. Hva er det dere DRIVER MED, TVNORGE?? ER DET INGEN VOKSNE PÅ JOBB? — Linnéa Myhre (@linniiie) January 10, 2022

I forbindelse med ny sesong, har programmet igjen blitt gjenstand for kritikk. Deltaker Stian «Staysman» Thorbjørnsen uttaler til VG at han har fått et krevende forhold til mat og eget selvbilde.



– Da jeg laget meg biff her om dagen, så ble det en lang tankeprosess for meg. Skal jeg ha poteter til? Skal jeg ha på saus? Det er helt sinnssykt at spisingen har blitt en kamp, forteller artisten bak låter som «20 kilo ekstra» og «En godt stekt pizza» til VG.

Ikke ros fra ROS

Marianne Clementine Håheim jobber i Informasjonsavdelingen til Rådgivning om Spiseforstyrrelser (ROS).

I et innlegg, som først ble publisert i Bergens Tidende, retter hun kritikk mot programmet.

Hun forteller også at ROS har vært kritiske til konseptet helt fra starten.

– Det er fordi det er så ekstremt. Bare navnet på programmet: at det blir frontet at for å få til livsstilsendringer så må du gjennom 16 uker med helvete først, sier Håheim oppgitt.

RÅDGIVER: Marianne Clementine Håheim fra Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS) Foto: Privat

Stian «Staysman» Thorbjørnsen og Annette Walther Numme er begge deltakere i årets sesong, og har fortalt om vanskelige tanker i etterkant av programmet, til VG og KK. Dette fikk Håheim og de andre ansatte i ROS til igjen å reagere.

– Jeg opplever det som et slankeprogram. Deltakerne blir kontaktet på grunn av sin kropp, og programmet har stort fokus på vekt og vektnedgang, forteller hun videre.

Håheim beskriver det som et «gufs fra fortiden» da «The Biggest Looser» gikk på TV.

Slankeprogrammet var populært og Håheim er overbevist om at slike programmer gjør noe med seerne sine tanker om kropp.

– Slankekurer og drastiske livsstilsendringer er ikke bærekraftig og gir sjeldent varige resultater. Denne type «bootcamp» er ikke måten å endre livsstil på over tid, sier hun.

TV 2 har forelagt kritikken til Warner Bros. Discovery. De ønsker ikke å svare på våre spørsmål, men viser til et tidligere debattinnlegg i VG.

– Programmet vi lager er, etter vår mening, verken «eksperimentering på mennesker» eller «overdreven trening, rask vektnedgang og et fiksert forhold til mat», skriver Magnus Vatn, ansvarlig redaktør i TV Norge og programdirektør i Warner Bros. Discovery, i innlegget.

Vatn understreker at opplegget som blir fulgt i «16 ukers helvete» er nøye satt sammen av klinisk ernæringsfysiolog Anette Skarpaas Ramm og mentor Martin Johnsrud Sundby, begge med lang fartstid innen kosthold og trening.



Ufortjent kritikk

Flere av de tidligere deltakerne gir også skryt til TV-programmet.

En av de er komiker Espen PA Lervaag. Han mener at det ikke blir riktig å angripe konseptet.

Lervaag var selv deltaker i sesong tre av «16 ukers helvete», og mener selv han har klart å finne en balanse.

– Jeg trener mer fordi jeg orker, og jeg spiser sunnere fordi jeg ikke vil bli feit igjen, forteller han til TV 2.

VAR MED: Espen PA Lervaag var deltaker i «16 ukers helvete bootcamp» i den tredje sesongen av programmet. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Han forteller om økt kunnskap etter å ha vært med i programmet. Selv gikk han opp to-tre kilo i etterkant, men så har det stabilisert seg.

– Jeg gir blanke f*** i helgene. Da spiser jeg det jeg vil, men jeg passer på at jeg har noe å strekke meg etter, så det ikke sklir ut igjen, forteller han ivrig.

Han har derfor meldt seg på Birkebeinerrennet i mars.

Selv om han har funnet sin gylne mellomvei synes han det er synd noen sitter igjen med en annen opplevelse.

– Det er trist, men da ser man på det som slanking og ikke at man skal endre livsstil, avslutter Lervaag.

Ikke realistisk

Sindre Lee-Ødegård, lege og seniorforsker ved senter for sykelig overvekt ved Oslo universitetssykehus, mener vi ikke skal avskrive en ordentlig «kickstart» når det kommer til vektnedgang og livsstilsendringer.

LEGE: Sindre Lee-Ødegård, lege og seniorforsker ved senter for sykelig overvekt ved Oslo universitetssykehus. Foto: Privat

– Mye av kritikken går på at det ikke vil fungere i lengden, men vi har hatt en pasient som har testet opplegget til Sundby på nettet og ikke lenger trenger bistand fra oss, sier Lee-Ødegård.

Samtidig sier han seg enig i at ettervirkningene av programmet er uheldig for noen, og mener det burde være bedre oppfølging av deltakerne i etterkant.

– Å få til en langvarig endring vil ta mer enn 16 uker, det skulle kanskje vært en «hale» der. Ofte går man for hardt ut som gir en knekk på motivasjonen eller stiller for høye krav til seg selv, sier legen.

Deltakerne i «16 ukers helvete» får betalt for å være med i programmet, og de har et team rundt seg med høyt faglig nivå som gir de tett oppfølging. Legen mener dette ikke gir et realistisk bilde til de som sitter der hjemme.

– Det er viktig å tenke helse og ikke vekt. Det er mye fokus på slanking og idealet i samfunnet er å være slank, men det er ikke sikkert at alle er ment for å være så slanke. Se på helsa, ikke vekten, avslutter Lee-Ødegård.

Det er mange som sliter

Marianne Clementine Håheim sitt engasjement er både personlig og jobbrelatert.



– Jeg vet hvor mange som sliter med mat og kropp. Hvor mange som er misfornøyde og som skaper seg et bilde av at om en går ned i vekt, så blir en mer lykkelig. Det ønsker jeg å endre på, forteller hun.

Hun har selv hatt problemer med spiseforstyrrelse og synes ikke et program som setter likhetstegn mellom vekt og helse skal gå som TV-underholdning.

– Når jeg hørte «Staysman» på Debatten på NRK, følte jeg han satte ord på alt jeg ville skrevet i en debatt om dette. Jeg har vært redd for slike konsekvenser, og nå har det skjedd, sier hun.

Stian «Staysman» Thorbjørnsen forteller først om et bekymringsfritt liv da han veide 107 kilo og en periode hvor han ikke tenkte noe over hvordan han så ut. Så startet «16 ukers helvete», og han forteller videre at han ble kastet ut i en runddans med kostholdsplan og trening.

I dag veier han seg jevnlig og teller kalorier, han avslutter med å si at han savner Stian på 107 kilo som ga mer blaffen.

Det er bred enighet i ROS sin avdeling i Bergen at et slikt program ikke burde gå på riksdekkende TV.

– Jeg synes at det han sier alene er grunn nok til å skrinlegge dette programmet for alltid, avslutter Håheim.