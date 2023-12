Raser mot Støre: – En hån mot dem i matkø

RYSTET: Margaret Moiba kunne knapt tro Jonas Gahr Støres (Ap) uttalelser om at folk i Norge ikke skal måtte stå i matkø for å få hjelp. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Du må ikke gå i matkø for å få mat i Norge, du kan gå til Nav for å få hjelp som er tilpasset. La oss understreke det.

Utsagnet fra statsminister Jonas Gahr Støre fra Stortingets talerstol forrige uke, får Margaret Moiba til å se rødt.

– Det er rystende å høre statsministeren si noe så forferdelig. Han sår tvil rundt de menneskene som står timevis i matkø i all slags vær. Det er en ekstrem uvitenhet som gjør at han sier dette.

– Med all respekt, men da kjenner man ikke til situasjonen.

TRONDHEIM: Margaret Moiba er leder i Organisasjonen Verdige smil i Trondheim. Foto: Frank Lervik / TV 2

Moiba er en av grunnleggerne av organisasjonen Verdige Smil, som deler ut gratis mat til 400 familier og enslige to ganger i måneden.

I skrivende stund har de 368 personer og familier på venteliste. Maten får de via Matsentralen i Trondheim.



– Jeg vil invitere statsministeren til å komme hit til matutdelingen og stå i kø i kulden. Så kan vi snakkes etterpå, sier en tydelig opprørt Moiba.

– De menneskene som står i matkø i timevis i all slags vær, det blir en hån mot dem å si at de egentlig ikke trenger å stå i kø. Ingen voksenperson med respekt for seg selv vil komme hit for å stå i kø og få en pose med mat. Ingen.



MATPOSER: Verdige smil deler ut mat til 400 familier og enkeltpersoner to ganger i måneden. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Ikke meningen

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) forstår ikke helt hvorfor uttalelsen hans skaper sinne.

– Det var ikke meningen å sette noen opp mot hverandre. Det var for å informere om at hvis du går til Nav, og du har problemer med økonomien, så har de i oppdrag å gi deg hjelp til det, sier han.

Han vil gi honnør til alle som jobber med matutdeling i en tid som er krevende for mange.

IKKE MENINGEN: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier han aldri mente å sette noen opp mot hverandre. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Det skal vi bare takke for. Frivilligheten er veldig viktig her.

– Det jeg har sagt er at du må ikke stå i matkø for å få mat. Nav har et ansvar for å gi deg støtte om du trenger det. Nå har de laget en egen ordning opp mot jul, hvor de ber sine kontorer om å ta særlig hensyn, understreker Støre.

Han viser til at regjeringen, etter budsjettforhandlinger med SV, nå styrker Matsentralen med 10 millioner kroner.

Sikkerhetsnettet

Nav støtter opp om statsministerens utsagn.

– Jeg er veldig enig i at Nav er Norges sikkerhetsnett. Så de som står uten mat på bordet, og tak over hodet, de kan komme til Nav og be om nødhjelp hvis det er en akutt situasjon, sier arbeids- og tjenestedirektør i Nav, Sonja Skinnarland.

NAV: Sonja Skinnarland i Nav oppfordrer Nav-ansatte til å bruke skjønn i forbindelse med julefeiringen. Foto: Lage Ask / TV 2

Ifølge en undersøkelse fra Fafo, bestilt av Nav, har mottakere av økonomisk sosialhjelp økt med 16 prosent det siste året. Undersøkelsen viser også at etterspørselen etter mathjelp øker.

– Hva slags hjelp kan Nav tilby som er like akutt som å hente ut gratis mat i en matkø?

– Nav har noe som heter nødhjelp. Det er en helt akutt hjelp. Vi kan også tilby økonomisk sosialhjelp. Det kan være at du har lengre behov, men har du behov her og nå, noe som blir vurdert veldig raskt samme dag, det er nødhjelp, sier Skinnarland.

Nå oppfordrer hun Nav-ansatte til å utøve skjønn i møtet med personer som står i en vanskelig økonomisk situasjon, særlig i forbindelse med julefeiringen.

– Man skal gjøre en skjønnsvurdering, og da må man bruke det handlingsrommet man har til å se hva det er de trenger.

– Betyr det å bevilge mer penger?

– Ja, for mange, men man må jo vurdere dette individuelt, sier Skinnarland.

– Ønsker å klare seg selv

Skinnarland fra Nav sier de vet at noen av dem som står i matkø allerede mottar tjenester fra Nav.

UTDELING: Organisasjonen Verdige smil er en av de som deler ut mest mat til trengende i Trondheim. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Men noen velger jo ikke å komme til Nav fordi de kanskje har sparepenger, fordi de ikke ønsker å oppgi sin inntekt, og fordi de kanskje bare ønsker å klare seg selv.

– Hvorfor tror du også personer som allerede er inne i Nav-systemet likevel går i matkø?

– Når folk har en stram økonomisk situasjon, så er det veldig forståelig at man ser på «hvordan jeg kan hente noe som bidrar inn i økonomien min».

– Og hvis en matpose er det som skal til, så er det ikke rart at de velger det i tillegg til den hjelpen de får fra Nav.

Skam og byråkrati

Tilbake i Trondheim har Moiba lite til overs for svarene.

– Jeg har ikke møtt en eneste person som gleder seg til å gå til Nav. Jeg har heller ikke møtt et eneste menneske som er glad for å komme hit og hente ut mat.

– De har så mye skam. De føler seg så ydmyket.



Moiba møter mennesker som står i sin verste krise. Noen har tømt sparekontoen og lever på lånte midler, andre prøver å drifte en hel familie på et tilkallingsvikariat.

Felles for de fleste er at de ser på matutdelingen som en siste utvei.

– Mange av dem som har det vanskelig, har ikke ork til å gå gjennom hele Nav-prosessen, sier Moiba.



Mange får ytelser fra Nav, men sliter like fullt med å få endene til å møtes.



– Det er ikke bare å komme og si «jeg har dårlig økonomi» og så få penger fra Nav. Det er en prosess.

Mer enn 500 organisasjoner i Norge deler ut mat til trengende.