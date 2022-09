Raser mot snusprodusent: – Spekulative metoder

Nettkampanjen for å få snusemoji får Kreftforeningen til å reagere kraftig. – Vi er godt vant med at Kreftforeningen misliker alt vi gjør, svarer snusprodusenten.

IKKE BLID: Kreftforeningen ser rødt på kampanjen for å få snusemoji. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

«På mobilen din kan du velge mellom 3633 emojier, men du kan ikke velge #snusemoji.»

Slik begynner nettoppropet for å få en snusemoji. Gjennom innlegg og video på sosiale medier oppfordres det til å signere for å få gjennomslag dette.

Snusprodusent står bak kampanjen

SOSIALE MEDIER: Slik ser et av innleggene som er publisert sosiale medier. Foto: Skjermbilde

Med liten skrift kommer det frem at denne underskriftskampanjen er i regi av Snusinfo.no, som er opplysningskontoret for snusprodusenten, Swedish Match.

– Du må lete med lupe for å finne ut at det snusprodusenten, Swedish Match, som står bak kampanjen. Dette er skjult reklame, sier Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen.

I kampanjen blir man oppfordret til å være med på et «digitalt fakkeltog».

Dette får generalsekretæren i Kreftforeningen til å tenne på alle plugger:

– Dette er lureri. Det fremstår som om det er en folkebevegelse for en snus-emoji, mens det i realiteten er tobakksindustrien selv som står bak. Dette er et sleipt triks for å skape blest om snus, sier Ross til TV 2.

Snusprodusenten, Swedish Match, er ikke enig i at dette er lureri.

– Blant emojiene som er tilgjengelig, finner vi sigaretter, øl, vin, drinker og annet. Da mener vi at snus, som tross alt brukes av over en halv million nordmenn, også burde være tilgjengelig, sier Erlend Wessel Carlsen, kommunikasjonssjef i Swedish Match Norge.

På vegne av Kreftforeningen har Retriever utført en undersøkelse av tobakk i sosiale medier. Der kommer det frem at barn og unge eksponeres for store mengder røyk og snus i sosiale medier, selv om all reklame for tobakk er ulovlig.

VIL HA SNUSEMOJI: Swedish Match Norge opplyser at 1200 personer har signert oppropet om å få snusemoji. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Kreftforeningen ser alvorlig på kampanjen.

– Barn kan få inntrykk av at tobakk er både kult og vanlig når de scroller nedover feeden sin, og vi synes det er ekstra ille at det virker som Swedish Match vil nå ungdommen. Dette er en kynisk industri som gjerne vil få unge til å starte med tobakk, sier hun til TV 2.

Ross viser til det norske reklameforbudet mot tobakk.

– Men produsentene er kjent for å bruke spekulative metoder for å markedsføre produktene sine. At Swedish Match ønsker å lage et «digitalt fakkeltog» for snus, er ikke så overraskende. Vi håper og tror imidlertid folk har langt viktigere ting å kjempe for enn en snus-emoji.

– Retter mot de over 18

Carlsen i Swedish Match Norge sier at det er finurlig at Kreftforeningen hisser seg så voldsomt.

– All den tid forskningen viser at snus og kreft ikke har korrelasjon. Vi er godt vant med at de misliker alt vi gjør.

Han sier at denne kampanjen retter kun mot de over 18 år.

– Det er ikke lureri. Det sagt så er sigarett-emojien tilgjengelig for alle mennesker med en mobiltelefon. Også barn, sier han.

IKKE ENIG: Erlend Wessel Carlsen er ikke enig i at snuskampanjen er skjult reklame. Foto: Swedish Match Norge

Swedish Match gjør endringer

Swedish Match Norge er fullt klar over at de ikke får lov til å drive med reklame.

– Å lage sider der man refererer til fakta og forskning, eller å skrive meningsbærende kommentarer er ikke ulovlig, sier Carlsen.

Men likevel ønsker de å gjøre presiseringer på hvem som står bak kampanjen.

– Etter å ha blitt forespeilet kritikken om at det er vanskelig tilgjengelig hvem som står bak kampanjen har vi bestemt oss for å legge til nederst på oppropet at det er Swedish Match Norge som står bak. Vi er ikke flaue over det. Tvert imot, sier Carlsen til TV 2.

Ønsker presisering i tobakkskadeloven

Kreftforeningen sier det trengs en tydeligere presisering i tobakksskadeloven av hva som er reklame i sosiale medier.

– Her må helseministeren ta ansvar, så ikke industrien kan bruke nye reklameteknikker for å friste barn til å prøve snus, sier hun.

Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet er alle former for direkte og indirekte tobakksreklame er forbudt.

– Erfaringsmessig finner tobakksindustrien likevel stadig nye og kreative måter å markedsføre sine produkter på. Det ser vi ikke på med blide øyne, skriver statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt i en e-post til TV 2.

Helse- og omsorgsdepartementet arbeider for tiden med en ny tobakksstrategi, som skal legges frem våren 2023 som del av ny folkehelsemelding.

– Vi vil der se nærmere på tiltak for å redusere markedsføringen av tobakk overfor barn og unge. Når det gjelder den konkrete saken, er det Helsedirektoratet som er tilsynsmyndighet og som må vurdere lovligheten av kampanjen.

Helsedirektoratet sier til TV 2 at de ikke har vurdert saken.

– Vi kan derfor ikke kommentere om dette er i strid med reklameforbudet eller ikke, sier Erlend Bø, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.