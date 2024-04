Raser mot reklame: – Gir voldsmenn ideer

PROVOSERES: Elektrokjeden Power sendte onsdag ut en reklame for en objektfinner, som har fått reaksjoner. Foto: Heiko Junge

Elektrovarekjeden Power sendte onsdag ut reklamemail for en sporingsbrikke med oppfordring om å «holde styr på kjæreste(r)». Tidspunktet får organisasjon for voldsutsatte til å reagere.

– Det passer seg ikke litt engang. Det har vært den verste vinteren og våren på årevis med drap i nære relasjoner. Det er ufølsomt, forteller Veronica Bratseth.

Hun er grunnlegger og leder for organisasjonen Aldri Alene, som jobber for voldsutsatte kvinner og deres pårørende.

Hun og flere andre medlemmer satt og lagde paroler til støttemarkeringen for voldtektsofre i Bergen, da de fikk se reklamen Power sendte ut på mail onsdag ettermiddag.

– Alle har vært i sjokk når jeg viser dem bildet, forteller Bratseth.

MARKERING: Det er ventet flere tusen oppmøtte til støttemarkering for voldtekstutsatte og voldtektsoffere torsdag 11. april. AldriAlene stiller med flere paroler. Leder Veronica Bratseth til høyre. Foto: Privat

– Det har nettopp pågått en stor debatt om omvendt voldsalarm og hvor vanskelig det er å få folk dømt til å gå med det, også skal Power reklamere for at andre kan overvåke oss på den måten?

«Hold styr på kjæreste(r)»

Reklamen fra Power promoterer en type sporingsenhet, som man kan henge på nøkler eller andre objekter og spore via bluetooth på mobilen.

Under bildet i reklameteksten er det skrevet:

«Hold styr på nøkler, kosebamser, kjæledyr eller kjæreste(r) 😝»

REKLAME: Reklamebildet for en bluetooth objektfinner, provoserer. Foto: SKJERMDUMP

Reklamen har også fått reaksjoner på sosiale medier.

Bratseth og hennes medlemmer diskuterte hvilke konsekvenser denne typen forsøk på humoristisk innsalg kan ha.

– Nå kan jo egentlig Power gi våre voldsmenn ideer som de ikke har tenkt på selv. Det man opplever er jo nettopp det at man blir kontrollert, på sosiale medier eller sporet på biler, som det er blitt mer av nå. Det er et kjempestort problem til enhver tid, sier hun.



UFØLSOMT: Leder for AldriAlene, Veronica Bratseth, mener både innhold og timing for Powers reklame er upassende. Foto: Frode Hoff / TV 2

Drapsbølge i nære relasjoner

De siste månedene har man opplevd en bølge av drap i Norge. Økningen av drap og alvorlig voldshendelser i nære relasjoner startet allerede i 2023. I tillegg har flere store voldtektssaker fått stor oppmerksomhet.

Nettopp derfor skal det arrangeres en støttemarkering i Bergen torsdag, som Bratseth og medlemmene i AldriAlene skal delta på. Bratseth mener tidspunktet for Power-reklamen er ufølsom.

– Det er en hån og det er provoserende.

– Hva tror du Power har prøvd på her?



– Det må du nesten spørre Power om, det er helt uforståelig, sier Bratseth.



– Ikke intensjonen

TV 2 har stilt flere spørsmål om reklamen til PR- og kommunikasjonssjef i Power, Silje Ensrud. Hun svarer i en epost at reklamen er et forsøk på å omtale et etterspurt produkt på en humoristisk måte.

– Vi ser at vi med fordel kunne ha formulert oss annerledes og gjort en bedre vurdering av timingen.

HUMOR: Kommunikasjonssjef i Power, Silje Ensrud, forklarer reklamen som et forsøk på humor. Foto: Tommy Borge Arnesen

På spørsmål om hvordan Power stiller seg til at man kan ha gitt voldsmenn nye ideer til hvordan kontrollere folk i nære relasjoner, svarer Ensrud at det ikke har vært baktanken.

– Det var ikke vår intensjon å gi slike ideer. Tanken var å omtale et produkt som hjelper folk når de leter etter gjenglemte ting de ikke finner i farten, som for eksempel nøkler og lignende, sier hun.