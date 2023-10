Raser mot regjeringen: – Føler oss sviktet

De brutale kampene fortsetter i full skala i Israel. Flere steder i landet blir det meldt om rakettangrep. Dette har ført til at det har vært svært vanskelig for sivile å komme seg ut av det krigsherjede landet.

Sent tirsdag kveld kunne imidlertid 190 nordmenn puste lettet ut, da de endelig landet hjemme igjen i Norge.

Raste mot Huitfeldt

De hjemvendte Israel-reisende er samtidig svært lite fornøyd med hjelpen de har fått av Utenriksdepartementet (UD) og utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Haakon Auke var blant dem som tirsdag kom seg hjem fra Israel i et chartret fly.

Han mener at Huitfeldt kan pakke sammen sakene sine og gå av.

Onsdag morgen svarte Huitfeldt og utenriksdepartementet, og lover en løsning. Nå vil de sette opp et fly for å få krigsfaste nordmenn hjem.

– Føler oss sviktet

Til TV 2 forteller han at de fikk beskjed om å registre at de var i Israel og ta kontakt med forsikringsselskapet de har reiseforsikring sin i for å få hjelp til å komme seg hjem.

– Det var jo helt meningsløst. Det gikk jo å kjøpe billetter, men flyene ble stort sett kansellert. Jeg kjenner en som kjøpte billetter til 30.000 kroner, men det ble kansellert og han kom seg ikke hjem, sier Auke.

HJEMME: Auke er glad for å endelig være hjemme i Norge. Foto: Per Haugen / TV 2

Han forteller at de derfor tok kontakt med UD for å få hjelp til å komme seg hjem. Han forteller at en løsning kunne vært å fly et fly ned til Israel for å hente hjem nordmenn, som Polen har gjort med sine statsborgere.

– Men de sa bare at de følger situasjonen nøye, som det heter når man bare sitter og ser på og ikke foretar seg noe.

– Så vi føler oss sviktet av Anniken Huitfeldt og Jonas Gahr Støre. De visste om situasjonen og de visste at nordmenn var i en krig. Vi løp for livet flere ganger om dagen ned i bomberom, og vår egen regjering ville ikke gjøre noe for å hjelpe oss.

Han forteller at forklaringen de fikk var at regjeringen ikke anså situasjonen som alvorlig nok.

– Ikke skikket til jobben

For Auke er det uforståelig at regjeringen brukte penger på å hente Taliban i et privatfly til Norge, men at de ikke velger å bruke penger på å hente krigsrammede nordmenn hjem.

– Jeg synes at Anniken Huitfeldt kan pakke sammen kontoret sitt og dra hjem, fordi hun er ikke skikket til jobben. Det er ikke Jonas Gahr Støre heller.

– Han er statsminister. Han er ansvarlig. De burde ha foretatt seg noe, sier han.

Ifølge Auke har de andre reisende også hatt samme fortvilende opplevelse med UD.

Flere av dem TV 2 har snakket med i ankomsthallen på Oslo lufthavn Gardermoen forteller om en like fortvilende situasjon.

Også Bernt Torgussen fikk plass på det chartrede flyet. Han forteller at de ønsket hjelp fra myndighetene, men at det var lite hjelp å hente.

– Vi fikk bare svadasvar og ikke noe hjelp i det hele tatt.

Torgussen opplever at UD ikke har hatt noen interesse av å hjelpe dem.

OSLO: Også Torgussen er glad for å være hjemme. Foto: PER HAUGEN / TV2

– Jeg blir oppgitt. Vi fikk kommet oss hjem ved god hjelp av vår agent. Det vi har fått vite fra UD sin side, er at det ikke virket som at det var alvorlig nok og at det ikke var noe de kunne gjøre.

– Det er jeg veldig skuffet over, sier han.

– Det har vært veldig vondt

Grethe og Johnny Karlsen forteller at de opplevde å bli bedre tatt vare på av israelere enn av UD.

De har opplevd det som en frustrerende situasjon å se at deres reiseledere jobbet så hardt at de nesten ikke hadde tid til å spise fordi de jobbet så hardt med å få dem hjem.

TÅRER: Det ble felt mange tårer da familien Karlsen endelig ble gjenforent. Foto: PER HAUGEN / TV2

– Vi hørte jo på nyhetene at det skulle komme hjelp, men det kom jo aldri noe. Så det har ikke vært noe kjekt, sier Johnny.

Han sier at de ble like overrasket over at det brøt ut krig som alle andre.

– Det er veldig vondt å bli behandlet slik som norsk statsborger.

Huitfeldt setter opp fly

I går opplyste utenriksdepartementet i en epost til TV 2 at de hadde begrensede muligheter til å hjelpe nordmenn ut. Nå kommer det ny beskjed: Det vil bli satt opp et fly fra Tel Aviv som kan frakte nordmenn hjem.

På spørsmål om hva som har forandret seg onsdag morgen, svarer Huitfeldt:

– Vi må gjøre våre sikkerhetsvurderinger i samarbeid med norske sikkerhetsmyndigheter. Det er grunnen til at vi går ut med dette nå. Vi må være sikre på at vi kan stille opp med dette flyet før vi går ut med det.

Folk kan ta kontakt hvis de ønsker å være med flyet, sier hun.

Hun sier hun forstår nordmenn i området er i en svært vanskelig situasjon.