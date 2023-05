Raser mot nye tampongesker

Reaksjonen strømmer på etter at o.b lanserte nye tampongesker. – Dette er veldig irriterende, mener Betina Claesson (22).

Claesson reagerte kraftig da hun så o.b sin nye pakkeløsning. Spontant tok hun opp kamera og delte sin frustrasjon på TikTok.

– Hvorfor bytte noe som allerede fungerer så bra, det er bare tull, sier hun.

De gamle pakkene hadde et lokk som enkelt kunne lukkes, lokket er nå erstattet med en annen løsning.

IKKE ALENE: Det viste seg at mange jenter deler 22-åringens frustrasjon. Foto: Privat

– Den revner jo og blir ødelagt med en gang, hvordan skal jeg ta med denne boksen i veska? spør Claesson.

Stort engasjement

Claesson har i underkant av 100.000 følgere på TikTok, og den aktuelle videoen har truffet bredt. Den har til nå fått over 380.000 visninger. Mange hundre engasjerer seg i kommentarfeltet.

– Jeg tror grunnen til at den treffer så bredt er at dette er et hverdagsproblem mange kjenner seg igjen i.

22-åringen sier videre at den gamle pakningen hadde mye bra som mange har tatt for gitt, henne selv inkludert.

– Jeg har ikke tenkt over før hvor bra den gamle løsningen egentlig var. Jeg burde faktisk satt mer pris på den, sier hun.

Vil ha boksen tilbake

Nå vil Claesson ha den gamle boksen tilbake. Det samme vil utallige jenter i hennes kommentarfelt på TikTok.

– Responsen har vært helt enorm, jeg merker at folk vil ha den gamle boksen tilbake.

I en senere video tuller 22-åringen med at hun skal selge en gammel o.b-boks på Tise.

REVNER: Bilde av de nye boksene etter at TV 2 forsøkte å åpne dem. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Jeg mente det jo ikke, men jeg har fått flere henvendelser av jenter som faktisk vil kjøpe den.

22-åringen spekulerer i om noen tror den vil øke i verdi, da de gamle boksene holder seg slik at de kan brukes igjen og igjen.

Claesson sier avslutningsvis at hun har nok ting å irriterer seg over når hun har mensen, og mener denne tampongesken blir et unødvendig irritasjonsmoment i den perioden.

Uforståelig

Madelen Haga (25) er blant dem som har engasjert seg i kommentarfeltet. Hun skjønner ikke poenget med denne endringen.

– Jeg prøvde å finne o.b på TikTok, men fant de ikke. Jeg ville tagge de i videoene for å få svar.

ØNSKER SVAR: Haga stiller seg spørrende til årsaken bak den nye emballasjen. Foto: Privat

Haga synes den nye pakningen er med på å gjøre det vanskeligere for forbrukerne.

– Det blir så knotete. Hvorfor endrer de på noe som fungerer fra før, lurer jeg på.

Etter at 25-åringen ble oppmerksom på den nye boksen, satte hun i gang noen tiltak.

– Jeg har bevisst spart på de gamle boksene, får jeg bare fylle på dem, sier hun.

Bedre for planeten

TV 2 har vært i kontakt med JNTL Consumer Health (Norway) AS, som er en del av Kenvue, som står bak o.b.

Deres pressekontakt skriver følgende i en e-post:

– Vi skaper kontinuerlig nye produkter og forbedrer eksisterende med helsen til mennesker og planeten vår i tankene.

Videre skriver vedkommende at de nye kartongene er en del av en større endring for å standardisere kartongene, og redusere bruken av unødvendig emballasje.

– Det er en del av vårt pågående arbeid for å forbedre bærekraften til våre produkter, emballasje, og drift.

De kan også opplyse om at denne typen tampong-pakning allerede selges i andre europeiske land.