Raser mot NRK etter Sophie Elise-bilde: – Nok får være nok

Kringkastingsrådet har mottatt sjeldent mange klager etter Sophie Elises kontroversielle Instagram-bilde. Får ikke konsekvenser for samarbeidet, sier NRK.

SLETTET: På søndag delte Sophie Elise Isachsen et bilde på Instagram, som har skapt store reaksjoner. Nå er bildet slettet. Foto: Martin Leigland / TV 2

Søndag ettermiddag la Sophie Elise Isachsen (28) ut et bilde av seg selv og en annen influenser i en bildekarusell på Instagram.

Det er spesielt én detalj som har skapt stor oppmerksomhet de siste dagene. På det ene bildet holder den andre influenseren en liten plastikk pose med noe som ser ut som et hvitt pulver i.

«Livet blir cirka en milliard ganger morsommere når man bare gir faen», skrev hun under bildene.

TV 2 er ikke kjent med om den andre influenseren visste at bildet skulle publiseres på Sophies Elises profil, og TV 2 kjenner heller ikke til at vedkommende har delt bildet selv. Derfor velger TV 2 å ikke nanvgi influenceren.

Det aktuelle bildet ble raskt fjernet fra plattformen, men har blitt spredt i sosiale medier. Reaksjonene har ikke latt vente på seg.

Mange klager

Rådssekretær i Kringkastingsrådet, Erik Skarrud, opplyser til TV 2 at de tirsdag i 12.30-tiden har fått cirka 200 klager på saken. Det er et høyt antall, ifølge Skarrud.

– Det skjer som regel bare en håndfull ganger i løpet av et år at vi får inn over hundre klager på en sak, sier han.

Skarrud forteller at det hovedsakelig er privatpersoner som har sendt klage.

– Essensen i klagene er det berømmelige bildet og at NRK har en avtale med henne. En klager skriver for eksempel at vedkommende ikke kan forstå at NRK kan fronte henne som en person som skal nå ut til unge mennesker, forteller han.

I september ble Isachsen og venninnen Fetisha Williams NRK-profiler gjennom lanseringen av podkasten «Sophie & Fetisha».

PROMO: Dette bildet ble brukt til å promotere podkast-samarbeidet mellom Sophie Elise, Fetisha og NRK. Foto: Henriette Dahli / NRK

Det er NRK Underholdning som eier og står bak podkasten.

TV 2 har fått innsyn i klagene som har kommet til Kringkastingsrådet etter Instagram-bildet. Der ber flere NRK om å avslutte samarbeidet med Isachsen.

TV 2 har siden søndag forsøkt å komme i kontakt med Isachsen og den andre influenseren. Isachsen og hennes managment har etter gjentatte forespørsler enda ikke svart. Det samme gjelder den andre influenseren på bildet.

Ber NRK ta ansvar

TV 2 er ikke kjent med innholdet i posen som er avbildet, men det har fått flere til å reagere.

«Boikotter NRK frem til dere forhåpentligvis tar til fornuften og avslutter samarbeidet med SE AS, skriver en av personene som har sendt klage til Kringkastingsrådet.

Flere trekker frem hvor problematisk det er at Isaksen har en ung følgerskare.

«Jeg har to døtre som er 13 og 16 år, som forguder SE. Den skaden hun nå har gjort kan ikke tilgies. Dere som arbeidsgiver har et ansvar, som veier tungt. Jeg håper dere tar dette på alvor, en gang for alle».

VINNER: Sophie Elise Isachsen da hun vant «Årets business» under VIXEN Awards 2019. Foto: Vidar Ruud / NTB

En mor skriver på vegne av sine ungdommer.

«Som mor til ungdommer midt i målgruppen dere vil treffe med hennes podkast, må jeg si at dette ikke er noe jeg vil de skal ha som forbilde».

En fjerde klager skriver at innlegget er «et så stort overtramp at hun må gå».

«Dere kan ikke gi rom for henne lenger, og beskytte henne hver gang. Kjære NRK, nok får være nok».

NRK: Vil fortsette samarbeidet

I forbindelse med lanseringen av podkasten til Isachsen i høst uttalte redaksjonssjef i underholdningsavdelingen i NRK, Rune Lind, at dette var en podkast NRK trengte.

– Vi har en tydelig strategi om å treffe både unge målgrupper og treffe bredt i samfunnet. Så er det slik at vi ikke har vært bortskjemte med alt for mange unge kvinnelige stemmer, og har i det siste jobbet målrettet for å rette på det inntrykket, sa Lind.

Lind har ikke ønsket å kommentere saken tirsdag, men viser til kommunikasjonsavdelingen.

Kommunikasjonsrådgiver Vetle Nielsen har ansvaret for podkasten til Sophie Elise og Fetisha i NRK.

Til TV 2 sier han:

– Vi har i dag snakket med Sophie Elise. Det aktuelle bildet er ikke tatt i NRK-sammenheng eller postet på noen av NRKs plattformer, så det blir ikke riktig at vi skal kommentere det, sier Nielsen.

Christina Rezk Resar, fungerende redaktør i NRK Underholdning, forteller at bildet ikke får konsekvenser for samarbeidet.

– Gitt de opplysningene Sophie Elise har gitt oss, så får ikke dette konsekvenser for samarbeidet mellom henne og NRK, og podkasten kommer som planlagt på torsdag, sier hun.

Delte bildet

Det er ikke bare privatpersoner som har reagert. Programleder og influenser Mads Hansen la selv ut et innlegg hvor han delte bildet.

Ifølge han ble det senere slettet grunnet brudd på Instagrams retningslinjer.

SLETTET: Mads Hansen sier at han ikke skjønner hvorfor bildet ble slettet på hans profil. Foto: Erik Teige / TV 2

«For de som måtte lure: Innlegget jeg postet tidligere i dag ble slettet, tydeligvis for å ha brutt Instagrams retningslinjer. Hvilke retningslinjer? Aner ikke», skrev Hansen på Instagram.