Raser mot nettside: – Følte meg lurt

Flytteregisteret.no er en side som tilbyr bytting av adresse, dersom man betaler 299 kroner.

Siden er kun én av flere lignende sider som tilbyr samme tjeneste mot betaling, og kommer høyt opp i Google-søk relatert til flytting og bytte av adresse.

«Det holder ikke å kun melde flytting til Folkeregisteret hvis du ønsker å motta posten på din nye adresse. Meld flytting her.»



GRATIS: Det er gratis å melde flytting på Postens nettsider. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Men i realiteten trenger man ikke å benytte seg av denne siden for å endre adresse. Å melde flytting er helt gratis på Posten sine nettsider.

Faktumet får Sander Hesselberg til å se rødt.

– Nettsiden utgir seg for å være noe den ikke er. Det synes jeg er litt «slimat». Jeg følte meg i alle fall lurt etter å ha brukt den, og det tror jeg det er mange andre som gjør også, sier han til TV 2.

Visste at det var gratis

Opplevelsen med siden, som endte med at Hesselberg meldte den til Forbrukertilsynet, startet da han skulle flytte mellom midten av juni og midten av juli i år.



Han forteller at han bestemte seg for å registrere flyttingen, fordi han vet at dette er noe man skal gjøre. Han vet også at tjenesten skal være gratis.

For å finne fram til hvor han kunne melde flytting, søkte han på «meld flytting Norge» og flere lignende formuleringer.

FORBANNET: Hesselberg meldte nettsiden «Flytteregisteret» til Forbrukertilsynet. Foto: Privat

– I nesten alle søkene er det den samme nettsiden som kommer øverst i søket, sier han.

– Så står det med liten skrift at det er sponset, men det er ikke lett å se hvis du har det litt travelt. Det første «ordentlige» treffet kommer først lenger nede på siden.

– Skjønte ingenting

Hesselberg synes navnet «Flytteregisteret» hørtes riktig ut, og at nettsiden så ut som om den skulle være til formålet.

Han bestemte seg derfor for å fylle inn informasjonen nettsiden spurte om, og trykke på «Meld flytting».

Det var først da han ble kontaktet av leverandøren av mobilabonnementet sitt, at han skjønte at «Flytteregisteret» ikke var gratis likevel.

– Jeg hadde ikke lagt inn noen betalingsinformasjon, og fikk plutselig beskjed om at det var trukket 299 kroner på mobilabonnementet mitt. Jeg skjønte ingenting, for jeg visste jo at det skulle være gratis å melde flytting. Så ser jeg etterpå at det står med liten skrift på siden at det koster penger.

I tillegg til å klage til Forbrukertilsynet, tok Hesselberg også kontakt med «Flytteregisteret». Etter noen dager fikk han på plass en avtale der han betaler litt mindre for mobilabonnementet hver måned framover, og på den måten sakte men sikkert får pengene tilbake.

– Jeg er ganske flink til å klage, og fikk de til å ordne det, men jeg synes likevel det er lureri.

PLIKT: Etter folkeregisterloven har du plikt til melde adresseendring når du flytter. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– På grensen

Han tror «Flytteregisteret» belager seg på at folk ikke vet om at det er gratis å melde flytting, eller at de ikke skal orke å klage når de får regningen.

– Det er på grensen av hva jeg mener burde være lovlig. Vi har vel en lov om misvisende reklame i Norge, og jeg føler dette går innenfor den kategorien, sier han.

I tillegg til at man må betale for å bruke nettsiden, er det også en annen ting Hesselberg reagerer på.

– Det verste er at du faktisk ikke har meldt flytting. «Flytteregisteret» sender ikke informasjon videre til Folkeregisteret.

Avviser

Daglig leder Tomas Ivanov i Flytteregisteret sier til TV 2 at kundene ikke har grunn til å føle seg lurt av deres tjenester.

– Det vi har skrevet på nettsiden vår er det vi har levert. Det er ikke et eneste sted på nettsiden der vi gir oss ut for å være noe annet enn det vi faktisk er, skriver Ivanov i en mail.

– Hvorfor skal man betale for å bruke en slik tjeneste, når det er gratis å melde flytting i Folkeregisteret og hos Posten?

– For å spare tid. Kunden får også postkasseskilt inkludert i prisen, opplyser Ivanov.

AUTOMATIKK: Posten din blir automatisk omrutet når du melder flytting til Posten. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Hvorfor blir kundene belastet over mobilabonnementet, istedenfor at de selv legger inn betalingsinformasjon?

– Vi har forsøkt flere ulike betalingsmetoder, inklusive kort, vipps og mobilbetaling. Mobilbetaling er en enkel måte å betale over nett på, særlig når kjøpsbeløpet alltid er lavt og likt for hver transaksjon, svarer Ivanov.

– Helt unødvendig

– Det finnes ulike sider på nettet som tar betalt for ting du helt enkelt kan gjøre gratis selv. Det er lovlig, men helt unødvendig, sier juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet Thomas Iversen.

UTEN VERDI: Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, sier at nettsiden er lovlig, men helt unødvendig å benytte. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Selv om siden ikke er ulovlig, har Iversen forståelse for at Hesselberg og andre kan føle seg lurt.

– Før du går til innkjøp av slike tjenester, gjør en sjekk hos offentlige, trygge aktører for å finne ut av om tjenesten virkelig er noe du må, eller tjener på, å betale for.

Iversen minner om at posten din uansett blir omrutet om du melder flytting til Posten, og at banker og offentlige aktører får automatisk beskjed om fra Folkeregisteret når du flytter.

– Så denne tjenesten har ikke noe særlig verdi slik vi ser det, sier han.