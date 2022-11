Raser mot mattilbudet på lekeland: – Hårreisende

Søndag tok Stine Næss-Hartmann og mannen med sønnen på to og et halvt år til Metro Lekeland i Sandefjord.

– Vi hadde lyst til å gjøre en hyggelig aktivitet i gråværet og vi gledet oss, forteller Næss-Hartmann til TV 2.

Gleden over lek og moro skulle vise seg å bli kortvarig.

BRØT REGLENE: Stine Næss-Hartmann og familien brøt matreglene på Metro Lekeland i Sandefjord. Foto: Privat

– Bare drittmat

Familien hadde smurt med seg matpakke med oppkuttet frukt og knekkebrød med egg.

Da de kom frem, ble de oppmerksomme på flere skilt hvor det stod at det ikke var tillatt med medbrakt mat.

Næss-Hartmann bestemte seg derfor for å finne noe de kunne spise i kiosken.

– Det var bare pølser, pommes frites og drittmat, rett og slett. Jeg er ikke interessert i å stappe i verken meg selv eller sønnen min dette klokken 11 på en søndag.

REAGERER: Stine Næss-Hartmann sier hun ikke ønsker at sønnen på to år skal spise burger og pommes frites klokken 11 på en søndag. Foto: Privat

Næss-Hartmann reagerer kraftig på at hun mener det ikke fantes noen sunnere alternativer.

– Hadde det bare vært en banan eller et påsmurt rundstykke hadde jeg vært fornøyd. Det er rett og slett hårreisende at slike steder ikke kan tenke mer på å tilby et sunnere alternativ, når man blir tvunget til å kjøpe maten der, sier Næss-Hartmann.

Brøt reglene

Lekeland i Sandefjord er ikke alene om å ha et forbud mot medbrakt mat.

TV 2 har sjekket hvordan ti andre underholdningssteder for familier stiller seg til dette. Sjekken viser at ni av ti steder ikke tillater medbrakt mat.

Ni av ti steder tillater ikke medbrakt mat: TV 2 har sjekket hva reglene på ti andre underholdningssteder for hele familien rundt i landet sier om medbrakt mat. Stedene er tilfeldig valg. Følgende steder tillater ikke medbrakt mat: Rush trampolinepark – flere steder i landet

Leos lekeland – flere steder i landet

Eventyrfabrikken Oslo

Lekeland Hafjell

Lekeland Drammen6.

Megafun Lørenskog

Lekeland 1 Gjøvik

Neptun lekeland - Kristiansund

Sprett Rygge Kun ett sted skrev at det var tillatt å ta med medbrakt mat: Bø sommarland

Familien Næss-Hartmann bestemte seg for å bryte reglene.

– Vi endte opp med å spise nisten gjemt i et hjørne.

Etter lekeland-besøket delte Hartmann frustrasjonen sin på Instagram. Innlegget har fått massiv respons.

– Det er utrolig mange som har tatt kontakt og delt lignende historier. Ikke bare når det gjelder usunne alternativ, men også at det er en økonomisk påkjenning ikke å kunne ha med egen niste, forteller hun.

DELTE FRUSTRASJONEN: Stine Næss-Hartmann postet både en story og et innlegg på Instagram etter lekeland-besøket Foto: Skjermdump

Gikk i søpla

TV 2 har forelagt kritikken fra familien til daglig leder Bjørnar Melby ved Lekeland.

Han erkjenner at mattilbudet kunne vært sunnere, men fastholder at de har noen alternativer.

– Vi har noen sunnere alternativer, selv om det ikke er mye. Vi tilbyr blant annet plantebaserte nuggets, og salat med og uten kylling, sier Melby.

Årsaken til at de ikke har flere grønne alternativer å velge mellom, er ifølge den daglige lederen at etterspørselen ikke er stor nok.

– Tidligere har vi tilbudt bagetter, men folk ville ikke ha det, så de ble ikke solgt. Vi har vurdert om vi skal ha flere sunnere alternativer i senere tid også, men har ikke landet på å gjøre endringer i tilbudet, rett og slett fordi det går for lite av det, sier han.

MENYEN: Dette er blant matrettene Metro Lekeland presenterer på sine nettsider. Foto: Skjermdump

Melby har registrert noen tidligere klager på at mattilbudet ikke er sunt nok, men sier det er minimalt.

Forsvarer forbudet

For familier med dårlig råd, kan en tur til Lekeland være kostbart.

Årsaken til at Lekeland har forbud mot matpakke, er hovedsakelig av økonomiske hensyn.

– Det er ikke lov å ha med medbrakt mat, ettersom senteret er avhengig av å tjene penger for å kunne opprettholde underholdningstilbudet til familier. Da er inntektene fra mat og drikke en del av totalen, sier han.

UTVALG: Flere andre steder TV 2 har sjekket tilbyr også burger og nuggets til barn. Her fra menyen til Leos lekeland. Foto: Skjermdump

– Er det ikke ekskluderende for familier med dårlig råd, som kanskje kunne besøkt dere om de hadde fått ta med mat?

– Dersom vi hadde tillatt medbrakt, kan vi selge så lite mat at det ikke er lønnsomt å tilby. Derfor kan vi ikke forholde oss til hva alle har råd til, sier Melby.

I tillegg mener han det utgjør mye ekstraarbeid for personalet å rydde opp dersom alle tok med medbrakt mat rundt i lokalet.

– Forferdelig

Ernæringsfysiolog ved Collosseumklunikken Anette Skarpaas syns det høres forferdelig ut å være et sted med barna der de bare tilbyr usunn mat.

– Alle steder hvor det selges mat, lekeland inkludert, burde tilby et sunt og godt alternativ, sier Skarpaas.

Hun skjønner argumentet at barn ofte vil ha pølser og brus, men man kan ikke alltid la barna bestemme.

ENKEL LØSNING: Ernæringsekspert Anette Skarpaas mener problemet løses enkelt ved å tilby frukt eller nøtter. Foto: CKMS

– Om jeg hadde vært på lekeland med barn, skulle jeg ønske de hadde noe så enkelt som hel frukt, nøtter og juice det trenger ikke å være vanskeligere enn det, sier ernæringsfysiologen.

Ifølge Næss-Hartmann handler ikke kritikken om at hun aldri kan spise usunn mat.

– Jeg stapper i meg godteri og dritt støtt og stadig, og sønnen min får is og popcorn. Jeg er likevel ikke interessert i at lekeland skal være stedet som introduserer sønnen min på to år for ultraprosessert mat, sier hun.

– Det burde være flere alternativer.

Tidligere i år reagerte mat-influenser og tidligere blogger Emilie Nereng (26) på mattilbudet på norske bensinstasjoner. Se debatten mellom Nereng og Circle K her: