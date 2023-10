Raser mot kuttforslag: Frykter flere overgrep mot barn

KUTTFORSLAG: Bildet viser et hjem på FIlippinene hvor en seksbarnsmor ble pågrepet under en operasjon mot et overgrepsnettverk. Sedelighetsavdelingen i Kripos har ført til at flere nordmenn er dømt for overgrep mot barn på Filippinene. Foto: Politiet

– Jeg frykter for en nedskalering av hele seksuallov-feltet. Jeg frykter for rekruttering til feltet, sier Politiforeningens lokallagsleder i Kripos, Kai Arild Holm til TV 2.

Bakgrunnen for uttalelsene er et forslag om at Kripos må kutte 10 stillinger i sedelighetsavdelingen for å spare penger i neste års budsjett.

Sedelighetsavdelingen i Kripos arbeider blant annet med å bekjempe fysiske og direkteoverføringer av seksuelle overgrep mot barn.

Arbeidet har blant annet ført til at flere nordmenn er dømt for overgrep mot barn på Filippinene.

Frykter flere overgrep

– De jobber i et miljø som har vært etablert over mange år og har en kjempehøy kompetanse. De jobber også med å motta informasjon fra utlandet som igjen fører til straffesaker i Norge, sier Holm

BEKYMRET: Kai Arild Holm er lokallagsleder i Politiets fellesforbund i Kripos. Han er svært beymret for konsekvensene av eventuelle kutt i sedelighetsavdelingen. Foto: Jonas Been Henriksen

Holm understreker at selv om det skulle ende med kutt i antall stillinger vil Kripos fremdeles jobbe for å bekjempe de mest alvorlige tilfellene av seksuallovbrudd mot barn.



– Dersom disse kuttene blir noe av, vil det da bli lettere å holde på med denne type kriminalitet?

–Definitivt. Det er helt åpenbart at det kommer til å skje, sier Holm.

– Hvem er taperne dersom det blir kutt?

– Taperne er de mest sårbare av oss, og det er barna.

– Bare drap er verre



Tidligere justisminister og leder av justiskomiteen på Stortinget Per-Willy Amundsen hadde nylig et møte med Politiforeningen, der kutt var et tema.

– Jeg har fått bekreftet mye av det samme bildet, at det kommer til å skje dype kutt i Kripos. Og faren er at det kommer til å gå ut over vår evne til å bekjempe seksuelle overgrep mot barn, sier Amundsen til TV 2.

REAGERER: Tidligere justisminister, og nåværende leder av justiskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen (Frp) mener kun drap er mer alvorlig enn seksuelle overgrep mot barn. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Amundsen har tidligere omtalt seksuallovbrytere som begår overgrep mot barn for «pedofile monstre».

– Det er vel omtrent bare drap som overgår den type kriminalitet vi snakker om her. Derfor er det nedslående og fortvilende å høre at det er nettopp denne type tiltak som nå kuttes i, sier Amundsen.

Han har også tidligere sagt han vil medisinsk kastrere alle som blir dømt for seksuelle overgrep mot barn.



– Jeg frykter at konsekvensen er at det kommer til å skje vold og overgrep mot barn som ellers ikke ville har skjedd fordi vi ikke har den politikraften tilgjengelig for nettopp å stoppe denne type overgrep.

– Det er en grusom tanke men det er i realiteten det vi står ovenfor her, sier Amundsen

–Det handler om barn som blir utnyttet på det groveste. Jeg har ikke ord for at regjeringen kan sitte å se på at dette kan skjer.

Ikke bestemt

Justisdepartementet ønsker ikke å kommentere kuttforslaget og henviser forberedende budsjettprosesser til Politidirektoratet

Styringsdirektør i Politidirektoratet, Rune Bjerke bekrefter at det har kommet et kuttforslag, men understreker at beslutningen om kutt ikke er tatt.



2023.10.12. Oslo. Roger Bjerke, Politidirektoratet. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

– Det betyr ikke at stillingene ryker. Det betyr at vi har fått et forslag til statsbudsjett som skal behandles og vedtas på Stortinget. Så vil dette komme i vårt endelige tildelingsbrev for 2024, som er vårt styringsdokument. sier Bjerke til TV 2.

Bjerke sier til TV 2 at budsjettprosessen er i en tidlig fase og at kuttforslag er en naturlig del av samtalene Politidirektoratet har med underliggende enheter.

– Hvor høy prioritet har denne type kriminalitet?

– Dette har veldig høy prioritet både fra politiet, Politidirektoratet og Riksadvokaten, sier Bjerke og legger til;

– Dette er jo også et område som er konkret foreslått styrket i forslag til statsbudsjett.