Raser mot kommunen etter rusavhengig-fest

I august inviterte Bergen kommune rusmiddelavhengige mennesker til øl og musikk for å markere Verdens Overdosedag.



– Her må Bergen kommune ta et skikkelig oppgjør med egne holdninger. Det blir ekstra ille når det handler om et arrangement for å markere verdens overdosedag, Inger Lise Hansen, generalsekretær i Actis.

POPULÆRT TILTAK: Skranglefest ble godt tatt i mot av brukere og flere artister bidro til arrangementet som har skapt en debatt rundt Bergen kommune sin ruspolicy. Foto: Kirkens Bymisjon Bergen

TV 2-saken skapte sterke reaksjoner.

Kommunaldirektøren i Bergen kommune, Belén Birkenes, fortalte til TV 2 at hensikten med Skranglefest var å tilby et fullverdig kulturarrangement til en gruppe i samfunnet som ofte står helt utenfor kulturlivet.

EVALUERING: – Vi vil selvfølgelig evaluere arrangementet for å se om noe kunne vært gjort annerledes, sier kommunaldirektør Belén Birkenes. Foto: Bergen kommune

– Å aktivt velge vekk alkoholservering, ville kunne oppleves som stigmatiserende for brukerne, sa kommunaldirektør Birkenes.

– På ville veier

– Belen Birkenes er på ville veier når hun påstår at det vil være en stigmatisering av rusmisbrukere å ikke tilby alkohol ved denne type arrangementer – underforstått at et kulturarrangement ikke fullverdig hvis det ikke serveres alkohol, mener generalsekretær Inger Lise Hansen.

Bergen kommune burde bruke et arrangement som dette for å fokusere på ruspolitikken som helhet, i stedet for å markere narkotikautløste dødsfall ved å servere et annet rusmiddel som også er skadelig. Inger Lise Hansen, generalsekretær Actis

Hansen som er øverste leder i en interesseorganisasjon som representerer 37 frivillige organisasjoner som jobber med rusmiddelpolitikk, forebygging og behandling for avhengighetsproblemer, har en klar beskjed til Bergen kommune:

– Den dårlige vurderingen kan ha sammenheng med beslutningen om å flytte ansvaret for alkoholservering fra helse til næring. Det er ikke der det hører hjemme. Ansvaret må tilbake til under helsebyråden, og Bergen må være tydelig på at alkoholpolitikk først og fremst må handle om folkehelse, sier Hansen til TV 2.

395 dødsfall

– Det er for lite bevissthet om hvilke konsekvenser alkohol har for helsa vår. Når vi snakker om rusrelaterte overdoser, må vi i større grad også se på alkohol. Det er flere alkoholutløste dødsfall per år enn narkotikautløste, sier Hansen.



I fjor var det 395 alkoholutløste dødsfall i Norge, ifølge Actis.

– Bergen kommune burde bruke et arrangement som dette for å fokusere på ruspolitikken som helhet i stedet for å markere narkotikautløste dødsfall ved å servere et annet rusmiddel som også er skadelig, avslutter Hansen.

– Skal evalueres

– Vi anerkjenner at det kan stilles spørsmål om dette. Derfor vil vi ta det med oss i evalueringen og i vurderingen av fremtidige lignende arrangementer, sier kommunaldirektør Belén Birkenes til TV 2.

Birkenes presiserer at arrangementet foregikk på et offentlig tilgjengelig kulturlokale med eksisterende skjenkebevilling. Hun viser til at andre lignende arrangementet også har hatt alkoholservering.

– Det har kommet flere tilbakemeldinger på arrangementet, og de aller fleste av disse er positive. Kommunen ønsker i den videre evalueringen å legge til rette for at flere brukere som deltok på arrangementet får mulighet til å komme med sine tilbakemeldinger, sier Birkenes.