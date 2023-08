Raser mot Kjerkol: – Sjokkerende

TV 2 har de siste månedene kartlagt eldreomsorgen i Norge.

En undersøkelse sendt til alle landets kommuner, viser at nesten 3000 pasienter står på venteliste for plass på sykehjem eller døgnbemannet omsorgsbolig.

Det er nesten 900 flere enn i 2017, da TV 2 gjorde en lignende undersøkelse.

Samtidig viser TV 2s funn at antall avslag på søknader om sykehjemsplass har økt kraftig.

– Sjokkerende

Høyres helsepolitiske talsperson Tone Trøen omtaler funnene som urovekkende.

– Det er veldig urovekkende at så mange er vurdert å trenge en sykehjemsplass, og at de ikke får det, sier hun.

Samtidig reagerer hun kraftig på at helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) ikke ønsker å kommentere hva hun spesifikt mener om TV 2s undersøkelse.

– Det er sjokkerende at helseministeren ikke svarer tydeligere på hva hun tenker om at så mange venter på en heldøgns omsorgsplass. En plass de har krav på fordi helsen har sviktet, sier helsepolitisk talsperson i Høyre, Tone Wilhelmsen Trøen.

REAGERER: Tone Wilhelmsen Trøen er ikke imponert over svarene til helseministeren. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

– Vanskelig

I intervjuet med TV 2 fikk Kjerkol seks konkrete spørsmål om å kommentere på funnene i TV 2s kartlegging. På alle spørsmålene svarer hun at det er vanskelig å si noe generelt om tallene.

– Nesten 3000 står på venteliste. Synes du det er et høyt tall?

– Her er det viktig at den enkelte kommune har god oversikt. For hva slags tall det er, avgjør hvordan kommunen har innrettet sine tjenester. Også er det vanskelig å si noe generelt om det, sier Kjerkol og legger til:

– Men jeg er opptatt av at kommunene planlegger godt for behovet for sykehjemsplasser, og så skal staten følge opp med investeringstilskudd og en god kommuneøkonomi, sånn at de kan realisere de planene. For vi får behov for flere sykehjemsplasser.

– Jeg har svart

Trøen er tydelig på hva hun ville ha svart, dersom hun fikk samme spørsmål.

– At det bekymrer meg. At det fins 3000 mennesker som bør ha en sykehjemsplass, og som ikke får det, er en stor utfordring for den enkelte, de pårørende og de som skal gi god pleie ute i kommunene, sier Trøen.



Når helseministeren blir konfrontert med kritikken fra Trøen, mener hun at det baserer seg på en misforståelse.

– Jeg har svart på tallene fra TV 2 sin oversikt, sier Kjerkol.

Under kan du se hele intervjuet TV 2 gjorde med helseministeren:

Én og en halv uke etter TV 2-intervjuet med Kjerkol, og dagen før TV 2 publiserte sin kartlegging av eldreomsorgen, annonserte regjeringen at de lover 1500 nye sykehjemsplasser i statsbudsjettet for 2024.

Dette ble gjort i et intervju med NRK.

– Regjeringen gir penger til 1500 nye sykehjemsplasser neste år. Det er fordi vi mener alle som trenger sykehjemsplass skal få det. Vi må planlegge for at vi blir flere eldre i fremtiden slik mange kommuner er i gang med, sier helseministeren videre til TV 2.

– Mye verre

Partileder i Frp, Sylvi Listhaug, mener avsløringene til TV 2 er urovekkende.

– Det viser at det har blitt enda vanskeligere å få sykehjemsplass i mange kommuner. Det kommer til å bli mye verre for de eldre og deres pårørende hvis de andre partiene ikke snart innser at vi trenger en kraftig sykehjemsutbygging de neste årene, sier Listhaug.

STYRER MOT KATASTROFE: Sylvi Listhaug mener Norge styrer mot en stor katastrofe i eldreomsorgen med dagens utbyggingstakt. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Hun reagerer særlig på at nesten 3000 venter på en sykehjemsplass eller døgnbemannet omsorgsbolig.

– Takken for å ha jobbet, stått på et helt liv og betalt skatt, er å bli puttet i en kø. Bak disse tallene er det enkeltmennesker som er i en vanskelig situasjon, som kanskje er utrygg hjemme og som trenger mer hjelp enn de får, sier Listhaug.

– Hårreisende

Kartet nedenfor viser hvor mange som ventet på sykehjemsplass eller døgnbemannet omsorgsbolig i din kommune per mai 2023.

Det gir et situasjonsbilde av hvordan det står til med eldreomsorgen i Norge – og det gir deg oversikten myndighetene ikke har.

Trykk på «åpne kartvisning» for å søke på din kommune.

KrF-leder Olaug Bollestad mener det som har kommet frem i TV 2s saker er «hårreisende», og at det viser et behov for en kraftig satsing på eldreomsorgen.

– Gang på gang avdekkes mangler i eldreomsorgen av media. KrF mener det er nødvendig med et nasjonalt tilsyn, som sikrer at verdighetsgarantien for eldreomsorgen følges, sier Bollestad.

TRENGS ET LØFT: – Når historier som dette avdekkes, er det tydelig at det er for mange som ikke får den hjelpen de trenger, mener partileder i KrF, Olaug Bollestad. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Uverdig

Seher Aydar, Rødt sin helsepolitisk talsperson, mener våre eldre fortjener bedre enn det undersøkelsen til TV 2 viser.

– Det er uverdig at våre eldre ikke kan være sikre på at de får hjelp når de trenger det, sier hun.

Aydar mener Ap og Høyre lenge har jobbet for at færre skal få sykehjemsplass ved å i stedet flytte omsorgen til hjemmet.

– Den politikken fører også til at de som trenger en sykehjemsplass, ikke får det. Når vi ser så høye ventelistetall og økning i avslag, er det eneste riktig å gjøre å få fart på sykehjemsutbyggingen og gi kommunene de økonomiske rammene de trenger, sier Aydar.