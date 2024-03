Raser mot Huitfeldts nye jobb: – Dårlig dømmekraft

Frp-leder Sylvi Listhaug kritiserer Jonas Gahr Støre for å gi Anniken Huitfeldt en fremtredende ny jobb i Utenriksdepartementet få måneder etter at han sparket henne.

– På kun få måneder går Anniken Huitfeldt fra en tillitskrise til et toppverv i en av de mest prestisjetunge jobbene i norsk utenrikstjeneste. Det er tydelig at Arbeiderpartistaten er tilbake, der partibakgrunn er viktigere enn kvalifikasjonene, sier Listhaug i en uttalelse.

Anniken Huitfeldt ble i statsråd fredag utnevnt til Norges ambassadør til USA. Hun vil tiltre jobben i Washington D.C. til høsten, men allerede i dag blir hun ansatt i Utenriksdepartementet som spesialrådgiver i sikkerhetspolitisk avdeling.

– Det fremstår merkelig at Støre som for kun få måneder siden ikke hadde tillit til Huitfeldt som utenriksminister, plutselig mener hun er egnet til å ta fatt på en så viktig stilling i utenrikstjenesten, sier Listhaug.



Solberg vil ikke kritisere

Høyre-leder Erna Solberg vil ikke kritisere utnevnelsen.

- Det er opp til regjeringen å utnevne de ambassadørene de mener er best egnet til de ulike jobbene. Jeg vil ønske Anniken Huitfeldt lykke til i en ny rolle, sier Solberg.

TV 2 fortalte fredag formiddag om hvordan det nå er lagt et omfattende kurs- og opplæringsprogram for Huitfeldt i UD. Fra før av har flere medier også omtalt at UD har jobbet intenst med å finne en ny nestkommanderende på Norges ambassade i D.C. med ledererfaring.

– Hvis manglende ledererfaring gjør at man trenger støttehjul bør man heller ikke få Norges viktigste stilling i utenrikstjenesten, sier Listhaug.



Barth Eide: – Viktig stasjon i spesiell tid

Utenriksminister Espen Barth Eide kommenterer fredag utnevnelsen av sin forgjenger Anniken Huitfeldt som ny ambassadør til USA.

– Vi er veldig glade for den den utnevnelsen. Hun er en politiker med veldig lang erfaring. To år som utenriksminister, åtte år som leder for uteneriks- og forsvarskomiteeen. Sånn sett har hun vært på toppen av norsk utenrikspolitikk i ti år, sier Barth Eide.

– Vi har lagt vekt på at dette er en viktig stasjon i en spesiell tid.

De mener Huitfeldt treffer bra på alle kritierer de har hatt i prosessen.

– Vi tror hun vil bli en god leder for teamet, og en god representant for Norge, fortsetter utenriksministeren.

STATSRÅD: Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) møter pressen i forbindelse med at Anniken Huitfeldt er utnevnt til Norges ambassadør til U.S.A Foto: Lise Åserud / NTB

– Hun vil i likhet med alle andre i samme posisjon, gå på opplæring. Det er kurs som er obligatoriske for alle som er oppnevnt av UD. Det er en normal situasjon, og det gjelder for alle som skal ut som ambassadør, sier Barth Eide.

Selv om Norge har tradisjon for at vi først og fremst henter ambassadører fra diplomatkorpset, er det ikke første gang folk hentes fra politikken til jobber i utenrikstjenesten, påpeker Eide.

– Det er regjeringens jobb å finne den beste kandidaten. Det føler vi at vi har gjort her.

– Hva gjør det nødvendig å hente noen fra utenfor utenrikstjenesten til denne jobben?

– Dette er eksempelet på at dette gjør man av og til. De har en kompetanse som er relevant for den jobben de skal inn i. Ofte får man den i utenrikstjenesten. Men noen ganger er erfaringen man får i politikken like relevant, svarer Barth Eide.

Støtte fra eget parti

– Jeg ønsker Anniken Huitfeldt lykke til med viktige oppgaver for Norge i en svært krevende tid. Etter Grunnloven kan man ikke være stortingsrepresentant samtidig som en er ansatt i Utenriksdepartementet. Det betyr at fra tirsdag er ikke Huitfeldt lenger stortingsrepresentant, sier stortingspresident Masud Gharahkhani til TV 2.



– Huitfeldts meddelelse om at hun har fått en stilling i departementet vil bli lest opp i salen i det første stortingsmøtet til uka, som er på tirsdag. Hennes vara vil da ta over hennes plass i Stortinget, utdyper han.

Hennes egen partifelle Annette Tretteberstuen har ordnet en tilsynelatende Trump-inspirert caps til anledningen:

CAPS: Anette Trettebergstuen fotografert i vandrehallen på Stortinget, iført rød caps med teksten «Keep Anniken Great». Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

– Keep Anniken Great, står det i en støtteerklæring på det røde hodeplagget, som Huitfeldt får i gave av tidligere kulturminister Trettebegstuen.

– Er du spent på jobben?

– Jeg skal gi kommentarer klokken to, svarer Huitfeldt, som ikke lar seg overtale til å prøve capsen.