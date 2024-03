Raser mot Helsedirektoratets påskegrep: «Direkte makabert»

Rett før påskens inntog publiserte Helsedirektoratet en video på Instagram der de lanserer noen «knallgode tips til kreativ snop-spising», ifølge dem.

Tipsene er å klippe opp godteriet, pakke det inn i stygg emballasje, spise med kniv og gaffel, pensle snopet med eddik og stripse fast fingrene.



Innholdet har fått folk til å rase og kommentarfeltet koker over av sterke reaksjoner.



Helsedirektoratet har nå slettet innlegget. Les hele deres svar lenger ned i saken.

PÅSKETIPS: Slik så det ut før Helsedirektoratet slettet innlegget på Instagram. Foto: Skjermdump / Instagram

«Direkte makabert»



«Direkte makabert at dere fremmer syk atferd pakket inn som kreativ-tips», skriver en av brukerne på Instagram i kommentarfeltet.



«Er dette tidlig aprilsnarr? Helt uforståelig at dette ble godkjent til publisering», skriver en annen.



Flere kommenterer også at innholdet er pro-ana. Pro-ana er en forkortelse for promotion of anorexia, og handler om å romantisere spiseforstyrrelser eller tipse om hvordan å bli ekstremt tynn.

Samfunnsdebattant Carina Elisabeth Carlsen som står bak kontoen «Fetmenfattet» er blant dem som har engasjert seg. Hun er også seniorrådgiver på likestillingssenteret.

– Det første jeg tenkte var at det her er en sånn video du vil forvente å finne på helt andre sider, altså pro-ana sider som oppfordrer til spiseforstyrrelse, og ikke fra Helsedirektoratet, sier hun.

– Burde vite at det trigger

Videre mener hun det er en effektiv stopper for påskekosen.

– Jeg kan forstå tanken bak, men det er påske. Jeg er veldig imot det med ja-mat og nei-mat, for mye av noe er aldri bra.

– Er det ikke åpenbart at det er humor?

– Det er nok det for de som ikke kjenner på det, eller som aldri har kjent på negative følelser for kropp, vekt og mat. Men så vet vi at det er utrolig mange som sliter med spiseforstyrrelse i Norge.

Hun foreslår at Helsedirektoratet heller kunne kommet med tips til hvordan å kose seg med frukt og grønnsaker i kombinasjon med påskegodis i påsken.

– Helsedirektoratet burde vite at dette trigger.

Ment som humor

Nå har Helsedirektoratet besluttet å slette innlegget.

– Innlegget skal fjernes, og vi planlegger ikke flere innlegg, skriver divisjonsdirektør for folkehelse Linda Granlund i Helsedirektoratet til TV 2.

Granlund forteller at videoen ble laget som et humoristisk innslag i 2019, og er publisert flere ganger siden.

SNUR: Helsedirektoratets Linda Granlund forteller at de tar ned videoen. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

– Dette er første gang vi har fått en slik tilbakemelding. Dersom videoen oppfattes av noen til å promotere spiseforstyrrelser, er det grunn nok til at vi tar ned innlegget siden dette selvsagt ikke var meningen, sier Granlund.

– Lov å kose seg

Videre påpeker hun at innlegget var laget med gode intensjoner.

– De fleste nordmenn får i seg for mye sukker, og tanken var å gi en liten, humoristisk påminnelse om at det ikke er bra å spise for mye godteri, sier hun og legger til:

– Helsedirektoratet gir råd om et sunt hverdags kosthold, men det er også greit å kose seg litt ekstra innimellom, slik som i påsken.