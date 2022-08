I juni i år vedtok regjeringa å avslutte avtalen med selskapet bak dei militære helikoptra NH90.

I dag besøkte forsvarsminister Bjørn Arild Gram Bardufoss leir for første gang etter at avgjersla vart teke.

Det vart tidvis høg temperatur når han møtte dei tilsette som dei siste tjue åra har arbeidd med helikoptera. Mange var bekymra for korleis framtida skal bli.

– Dei raserer kompetansen

I 2001 bestilte Noreg 14 NH90-helikopter som skulle bistå Hæren og Kystvakta i operativt arbeid. Over 20 år seinare har ein framleis ikkje motteke alle helikoptera.

Når første helikopter vart levert 6-7 år over avtaledato, vart det levert med 800 avvik.

Dette betyr at Noreg per i dag ikkje har ein maritim helikopterving etter at NH90 vart sett på bakken.

MØTTE TILSETTE: Forsvarsministeren møtte i dag alle tilsette som arbeider med NH90-helikoptera for Forsvaret på Bardufoss leir. Foto: Markus Furnes / TV 2

Det var ein del av årsaka til at forsvarsminister Bjørn Arild Gram i dag reiste til Bardufoss leir i indre-Troms. Leiren har vore hovudbase for helikoptertenesta.

Då ministeren var ferdig med si framlegging om situasjonen frå talarstolen vart det opna for spørsmål frå salen.

Hovudtillitsvald i Hæren, Pål Nygaard, tok raskt ordet og spurte ministeren rett ut om kva tillit og truverd han trur han har blant dei tilsette.

– Kor mykje truverd trur du at du har her, med tanke på korleis partiet ditt har rasert helikoptertenesta her på Bardufoss?, spurte Nygaard.

Ovanfor TV 2 etterpå utdjupar Nygaard kva han ynskja å få fram med sitt spørsmål.

– Senterpartiet sit med ministeren. Dei gav store, sterke lovnadar i valkampen og i Hurdalsplattforma om å styrke Bardufoss. Det ein er byrja på her er å rasere heile den unike helikopterkompetansen som finst her på basen i Bardufoss.

RASER: Hovudtillitsvald i Hæren, Pål Nygaard, var ikkje nådig i sin kritikk av regjeringas framferd etter brotet av helikopteravtala med NH90. Foto: Markus Furnes / TV 2

Meiner regjeringa har svikta

Det har kome mange reaksjoner etter at nyheita sprakk i juni.

Tidlegare sjef for Luftforsvaret, Tomas Colin Archer, sa det var på høg tid at avtalen endelig vart kansellert.

Per Christian Foss, tidlegare riksrevisor, sa at han hadde venta lenge på utfallet.

Likevel er ikkje Nygaard nådig i sin kritikk av regjeringas utføring og oppfølging etter at valet vart teke.

– Folk har reagert med sjokk. Ein har ikkje fått noko informasjon. Regjeringa har hatt totalt feil rekkefølgje på korleis dei har valt å handtere saka.

Det som har vore mest problematisk meiner hovudtillitsvald er at det ikkje ser ut til at regjeringa har hatt ei alternativ plan når vedtaket vart fatta.

Ifølge Nygaard ville ikkje reaksjonane blant folk ha vore like kraftige dersom det fantes ein tydelig strategi for vegen vidare.

No er det berre eit krav som gjeld slik han ser det.

– Regjeringa har svikta. Den har svikta totalt. Få flytta ni helikopter hit umiddelbart! Berre slik kan ein ha dedikert helikopterstøtte for Hæren. Det var bestillinga. Det har ikkje Gram greid å levere på.

Frykter kompetansen forsvinn

Forsvarsministeren brukte mykje av taletida si på å forsikre dei tilsette om at hovudbasen for maritim helikopterving framleis skal vere plassert på Bardufoss.

– Vi treng framleis maritim helikopterving. Vi ønskjer at miljøet skal bevarast her på Bardufoss. Det er litt av årsaka til at vi no arbeider hardt for å få nye helikopter til Noreg på både kort og lang sikt, seier Gram.

VIL TA TID: Forsvarsministeren kunne ikkje gje dei tilsette ved Bardufoss leir eit tidsperspektiv på når nye helikopter kan vere på plass. Foto: Markus Furnes / TV 2

Men ministeren er tydelig på at det likevel vil ta lang tid før nye, faste helikopter er på plass i Noreg.

– Vi veit ikkje kor lang tid ei slik anskaffing vil ta. Men det vil minst gå fem år. Likevel håper vi å få på plass ei midlertidig løysing so raskt som råd, enten ved å leige, låne eller lease av nære allierte, seier Gram.

Eit av alternativa som ministeren løfta fram under møtet med dei tilsette for å sikre at kompetansen vert benytta og vedlikeholdt, er at det kan bli aktuelt for personell frå Bardufoss leir å tenestegjere andre stader.

Enten det er snakk om å bistå på andre baser i Noreg, hos allierte tenester eller i utlandet.

Nygaard frykter likevel for at kompetansen ein har bygd opp over fleire år kjem til å forsvinne med måten regjeringa har handtert saka.

– Det er bekymringsverdig at kompetansemiljøet kan bli spredd for alle vindar. Då vert det tøft. Ein veit at når det før er blitt spredd, so skal det mykje til for å få dei tilbake.

– Eg er skuffa. Generelt er eg skuffa over korleis ein har behandla kompetansemiljøet her på Bardufoss, seier den hovudtillitsvalde.