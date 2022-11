Raser mot Fjordkraft: – Kynisk, rått og brutalt

Da Pål Engseth fikk strømregningen for oktober, kunne han ikke tro sine egne øyne.

Flere går nå hardt ut mot strømselskapet Fjordkraft etter at de har mottatt uvanlig høye strømregninger for oktober.

ADVARER ANDRE: Pål Engseth ble sjokkert av strømregningen og la ut et innlegg på Facebook for å advare andre. Foto: Privat

– Jeg trodde det var gjort en feil, kanskje de hadde glemt å trekke fra strømstøtten eller noe, men så snakket jeg med Fjordkraft og forsto at regningen var helt riktig, sier han.

Engseth fikk en strømregning på 11.500 kroner for oktober, tre ganger så mye som vanlig.

Og det i en tid hvor alle snakker om hvor billig strømmen har blitt.

– Alt annet enn forutsigbart

Fjordkraft har tilbudt en strømavtale med variabel strømpris. Denne går ut på at kundene betaler en forhåndsbestemt pris som er lik gjennom hele døgnet.

– Hensikten er å tilby en mer forutsigbar strømpris og dempe prissvingningene, sier kommunikasjonsrådgiver i Fjordkraft, Jon Eikeland.

Engseth mener imidlertid at denne avtalen har vært alt annet enn forutsigbar.

– Når de bruker ordet «forutsigbar» tolker jeg det som at regningen ikke skal komme som en overraskelse. Men nå ble jeg overrasket, sier han.

I oktober ble den forhåndsbestemte prisen nemlig høyere enn spotprisen.

Og siden strømstøtteordningen tar utgangspunkt i spotprisen, har strømstøtteordningen falt bort for Fjordkraft-kundene denne måneden.

Mange henvendelser

Fjordkraft bekrefter at mange kunder har reagert på de siste strømregningene.

BEKLAGER: Jon Vaag Eikeland er kommunikasjonsrådgiver i Fjordkraft og synes situasjonen er svært beklagelig. Foto: Fjordkraft

– Det stemmer at vi får mange henvendelser for tiden fra kunder med variabelavtaler som lurer på hvorfor de har fått høye strømregninger for oktober, sier Eikeland i Fjordkraft.

– De høye strømregningene skyldes at prissikringer gjort på et tidligere tidspunkt ikke har tatt høyde for det kraftige fallet i spotprisen vi har sett i oktober. Det har slått uheldig ut for kunder med variabelavtaler.

Han forklarer videre at Fjordkraft har låst seg til å betale den bestemte prisen for et gitt strømvolum, og at dette gjelder til tross for et ekstraordinært prisfall som dette.

– Det er svært beklagelig, sier Eikeland.

Fjordkraft tar grep

Endringer i variabelprisene ble varslet med minst 14 dagers frist frem til 1. november. Nå er varslingsfristen på 30 dager.

Tidligere har Fjordkraft varslet at de setter ned prisen på alle variabelavtaler fra 14. november. Torsdag varsler de imidlertid at denne prisnedgangen blir større enn det som først var varslet.

– Det medfører at vi avviker fra 30 dagers varslingsfrist, som et ekstraordinært tiltak fordi dette er til kundens fordel, sier Eikeland.

– Markedet på sitt verste

Tom Ravndal er også blant dem som reagerte på regningen for oktober. Han fikk en regning på 3000 kroner mer enn vanlig.

– Det er kynisk, rått og brutalt. Dette er markedet på sitt verste, mener Ravndal.

LURT: Tom Ravndal føler seg lurt av strømselskapet og mener de burde sagt ifra til kundene. Foto: Privat

– Vi har strømstøtteavtale som skal sikre at vi unngår slike høye regninger. Men nå virker det som at Fjordkraft utnytter strømstøtten.

Ravndal mener at strømselskapene er klar over at det eneste som lønner seg for forbrukerne er spotpris.

– Alt annet enn spotpris har vært en felle siden strømstøtteordningen kom, mener han.

På den kraftige kritikken fra Ravndal svarer kommunikasjonsrådgiver i Fjordkraft, Frode Fjellstad, at de skulle vært foruten den situasjonen som nå har oppstått.

– Vi skulle gjerne sett at den situasjonen ikke hadde oppstått, men det har vært en ekstraordinær endring i markedsforholdene.

Eikeland i Fjordkraft understreker at variabelavtaler ikke har som mål å slå spotprisen, men å gi kundene forutsigbarhet.

– Hvis vi likevel sammenligner våre variabelpriser med gjennomsnittlig spotpris for en måned, så var for eksempel variabelprisen godt under spotprisen i august, sier Eikeland.



Forbrukerrådet: Anbefales ikke

Forbrukerrådet opplyser til TV 2 at de ikke anbefaler noen å inngå avtaler som denne.

FRARÅDER: Thomas Iversen i Forbrukerrådet fraråder såkalte variable avtaler. Foto: Forbrukerrådet

– Vi anbefaler ingen å inngå såkalte variable avtaler. Hvis du ikke har bindingstid, så er det bare å bytte så fort som mulig. Sjekk strømpris.no, så finner du oversikt over alle avtalene i markedet. Selve byttet er gjort på få minutter, sier Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

– Tjener Fjordkraft mer penger på kundene sine i slike tilfeller enn før?

– Vi vet ikke hvordan Fjordkraft har sikret seg i disse avtalene, men det er grunn til å tro at de tjener gode penger på disse kundene, sier Iversen.

Fjordkraft: Derfor var oktober spesiell

Ifølge Eikeland i Fjordkraft er det to ting som gjør situasjonen i oktober spesiell:

– Vi har over tid hatt svært høye spotpriser for strøm. Når spotprisen da faller kraftig, blir differansen mellom sikret pris og faktisk pris ekstra stor.

– Strømstøtten tar ikke hensyn til hvilken strømavtale man har. Den beregnes ut ifra gjennomsnittlig spotpris for måneden i det området kunden bor i.

– Burde sagt ifra

Både Engseth og Ravndal mener at Fjordkraft burde informert om at avtalen kunne ha en bakside.

– Jeg vil tro at de har det juridiske på det tørre. Det er det moralske og det etiske oppi dette jeg reagerer på. De burde sagt ifra til kundene, mener Engseth.

Fjordkraft har forståelse for at kundene mener dette.

– Målet vårt er helt klart å være en rådgiver for våre kunder når det gjelder strømsparing, styring og strømavtaler tilpasset kundens behov. Jeg har stor forståelse for at det er kunder som mener vi ikke har vært gode nok, sier Eikeland.

Bytter selskap

Ravndal har vært kunde av Fjordkraft så lenge han kan huske og hadde strømabonnement til to boliger og mobilabonnement hos selskapet. Nå bytter han.

– Vi har gått over til en annen leverandør nå. Jeg har lært at vi må følge med, sier Ravndal

Eikeland i Fjordkraft understreker at det er ikke er bindingstid på avtalen, og at de bistår dem som ønsker å bytte avtale. Han minner også om at kundene kan følge med på prisendringer og forholdet mellom spotprisen og variabelavtalen selv.

– Våre kunder kan se spotprisens svingninger i Fjordkraft-appen og kan se prisen på variabelavtalene på Min side og Fjordkraft.no. Prisendringer blir varslet per SMS eller e-post, sier Eikeland.