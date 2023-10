Raser mot Finn-selgere: – Griske egoister

Det ble tilløp til kaos da Moomins nye kopp «På reise» ble lansert sist mandag. Den unike koppen er en del av det finske flyselskapet Finnairs 100-årsjubileum.



Romerikes blad omtalte saken først.

Moomins pop-up butikk på Gardermoen og Kitch'n i Torggata i Oslo fikk rettighetene til å selge produktet i Norge. Mandag morgen sto folk i lange køer på opptil flere hundre meter, i håp om å sikre seg kruset.

Nå blir koppen, som opprinnelig kostet 399 kroner, forsøkt solgt for opp mot 5000 kroner på Finn.no.

IVRIG SAMLER: Steffen Valla har over 100 mummikopper i samlingen sin. Foto: Privat

En av de som reagerer på dette, er koppesamler Steffen Valla. Sammen med samboeren reiste han fra Bjørkelangen til Oslo, men før de rakk å stille seg i køen var butikken allerede utsolgt – kun 20 minutter etter at salget startet.

– Folk er egoistiske og griske. Dette har jo bare blitt helt tåpelig, sier han opprørt.



Det hele startet da han fikk en Mummi-kopp i gave fra faren, som hadde fått den som premie for blodgivning. Dessuten så han mye på Mummitrollet i barndommen.



POPULÆRE KOPPER: Mange ser sitt snitt til å tjene noen kroner ekstra på gjensalg. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Valla forklarer at han har forståelse for at folk ønsker å tjene noen ekstra hundrelapper på det de selger, men reagerer på hvordan salget gjennomføres.

– De hamstrer inn, så raskt koppene er tilgjengelig i et begrenset antall. Vi andre har ikke kjangs til å rekke å få tak i de. Så må vi blakke oss for å kjøpe kopper som egentlig er relativt billige.

UENIG I KRITIKKEN: Simen Tollersrud selger Mummi-kopper på Finn. Foto: Privat

– Ingen tullekopp



Simen Tollersrud er en av de som har lagt ut koppen for salg via Finn.no, til den nette sum av 1999 kroner.

I fem år har han samlet på koppene, som han har rundt 100 av på nåværende tidspunkt.

Tollersrud sier han forstår frustrasjonen, men påpeker at de som klager på prisene burde stilt seg i kø tidligere.

– Ingen tvinger noen til å kjøpe en kopp. Jeg møtte opp utenfor butikken klokka seks på morgenen for å sikre meg den.

Han forberedte seg godt i forkant og forhørte seg med Kitch'n om hvor mange kopper de fikk levert. Han ble stående i kø utenfor butikken i flere timer. Med seg hadde han kaffe på termos.

Han er enig i at salget av koppene har gått over stokk og stein.

– Det er jo blitt helt hysteri rundt de koppene. Men det var verdt det. De er av høy kvalitet og det er absolutt ingen tullekopp, sier han fornøyd.



Interessen for Finn-annonsen har så langt har vært god, og Tollersrud peker på at det er tilbud og etterspørsel som bidrar til de høye prisene. Likevel har han bitt seg merke i at det har blitt vanskeligere å annonsere for krusene.

– De har blitt sleipe, og det blir bare verre og verre å få godkjent annonsene. Denne gangen måtte jeg punge ut 260 kroner for å annonsere som bedrift, og ikke privatperson, forklarer han.



Han tror Finn.no har skjerpet inn reglene for videresalg, og at de er ute etter de som selger med profitt.

Samtidig mener han at markedsplassen burde slå hardere ned på de som selger videre varer de allerede har kjøpt brukt.

Finn.no: – Lite å gjøre med

Leder for forbrukertrygghet i Finn, Ingunn Isefjær Huss-Hansen, viser til Finn Torgets annonseregler. Samtidig erkjenner hun at de ikke kan regulere tilbud og etterspørsel.

FØLGER MED: Ingunn Isefjær Huss-Hansen, leder for forbrukertrygghet i Finn. Foto: Fotograf Caroline Roka

– Når det gjelder varer som er svært populære eller som finnes i et begrenset antall, så vil det alltid være en fare for at mange ønsker å selge de videre til en høyere pris.

Unntaket er billetter til kulturarrangementer, som er regulert av Svartebørsloven, forklarer hun.

Isefjær Huss-Hansen bekrefter at de har stoppet en del annonser som ble publisert før slippet av koppene. Dette fordi det ikke er tillatt å annonsere for varer man ikke har fysisk.

– Da må man i så fall lage en bedriftskonto, avslutter hun.

Vil fortsatt ha koppen

På kjøkkenhylla hjemme i Bjørkelangen står det 103 Mummikopper. Valla anslår at det finnes minst 130 unike design.

Håpet om å få tak i et av jubileumskrusene lever videre.

– Det er jo ingen krise at vi ikke har fått tak i den, men jeg tenker på andre som punger ut så mye bare for å få en kopp i samlingen sin, sier Valla oppgitt.

Han mener selgere som Tollersrud ødelegger for samlergleden.

– Bare fordi det er lovlig, betyr det ikke at det er riktig.