Raser mot festival midt i Oslo: – Folk lå på gulvet og gråt

Denne helgen samles mange musikkglade mennesker i Nedre Foss park i Oslo.

Det er meldt strålende sol fra fredag til søndag – perfekt festivalvær, med andre ord.

I den lille parken på Grünerløkka skal festivalen Hardstyle DNA arrangeres.

Men det er det ikke alle som er like fornøyde med.

Naboer i området reagerer kraftig på at det arrangeres et så høylytt arrangement i en av Oslos mest befolkede bydeler. Dette er blant annet bredt omtalt av Avisa Oslo.

RIGGES OPP: Hardstyle DNA går av stabelen på Grünerløkka i helgen. Det har ikke gått upåaktet hen. Foto: Marthe Christensen / TV 2

Hevder de kan tape én million

For eierne av Nedre Foss Gård er festivalen ingen god nyhet. Spisestedet er godt kjent i hovedstaden, og er et sted mange velger å feire store anledninger, blant annet bryllup.

Eier av restauranten, Nevzat Arikan, forteller til TV 2 at de har fått flere avbestillinger som følge av festivalen.

– Denne uken har kundene avbestilt alt av bookinger på grunn av festivalen.

– Vi kan ikke ha bryllup og selskap med så høy lyd, sier han.

Rodeløkka Invest er moderselskapet til Nedre Foss Gård. Medeier Kristian Afzelius sier til TV 2 at selskapet regner med å tape et sted mellom 500.000 og én million kroner i løpet av helgen.

– Vi har ikke noe imot at det skjer ting i parken. Det meste av arrangementer er egentlig velkommen. Men det er et problem med så høy lyd i kombinasjon med rus og fyll, sier Afzelius.

MÅLER: Kristian Afzelius har lagt klar en desibelmåler i vinduskarmen som skal angi hvor høyt det blir utover ettermiddagen. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Svikter beboerne

Afzelius er én av flere som har jobbet lenge med å få flyttet festivalen. Han forteller at de har vært i kontakt med Oslo bystyre.

– Vi fikk medhold fra byrådet og Oslo bystyre om at festivalen skulle flyttes, men fordi byrådet brukte så lang tid på saken, så blir festivalen værende på samme sted, hevder han.

– Det rød-grønne byrådet svikter beboerne på Grünerløkka, slår Afzelius fast.

UENIG: Næringsdrivende Kristian Afzelius er frustrert på Oslo bystyres behandling av saken. Foto: Marthe Christensen / TV 2

Da det ble arrangert en annen, lignende festival i samme park i fjor, var det mange naboer som slet med nattesøvnen, ifølge Afzelius.

– Sist det var festival på samme sted, hørte vi historier om folk som lå på gulvet og gråt, og barn som ikke fikk sove hele natten.

– Ikke gjort noe galt

– Vi har booket inn desibel-kontroll, så vi til en hver tid har kontroll på lydnivået. Naboer skal ikke bekymre seg for at vi overstrider det lovlige nivået, sier festivalsjef Omar Haddouche.

Han sier de har fulgt rådene fra bystyret og lagt opp festivalen deretter, og klokka 23 er konsertene over.

Festivalen har solgt rundt 3000 billetter for de to dagene den arrangeres, ifølge Haddouche, som mener negativ omtale har satt en demper på billettsalget.

– Det har vært en heftig prosess, med mye møter og fram og tilbake. Men det har aldri vært aktuelt å flytte lokasjon så kort tid før arrangementet starter. Totalt sett synes ikke vi at vi har gjort noe galt i arbeidet med festivalen.



– Tar bekymringen på alvor

Byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav, sier til TV 2 at Oslo skal være en by med et bredt tilbud av kulturarrangementer, for å skape liv i byen. Det skal i tillegg gjøre Oslo til en bedre by å bo i.

– Samtidig har jeg stor forståelse for at musikkfestivaler kan oppleves belastende for de som bor eller driver næring i nærheten, og den bekymringen tar jeg på alvor.

Stav sier at kommunen har hatt tett dialog med arrangøren.

BYRÅD: Sirin Stav er byråd for miljø og samferdsel i Oslo. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Bymiljøetaten har per i dag lagt opp til at det kun er mulig å arrangere to konserter per år på Nedre Foss. Stav forteller at dette er en grense som er satt for å unngå å belaste nabolaget for mye.

– Kommunen har snudd alle steiner for å finne alternative arealer, men det er ingen andre egnede og tilgjengelige steder å arrangere denne festivalen på så kort tid, sier Stav.

Hun mener at denne saken illustrerer behovet for en helhetlig gjennomgang av regelverk og praksis for utleie av kommunens arealer.

Dette skal allerede være satt i gang, ifølge Stav.

– I det arbeidet vil vi vurdere om vi skal stille strengere krav for utleie, og vi vil vurdere om støyende arrangementer bør begrenses mer for å ta hensyn til naboer eller annet næringsliv.