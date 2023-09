Raser mot Erna Solbergs utspill: «Du er giftig for kvinner»

For nøyaktig én uke siden stilte forventningsfulle politikere til TV 2s siste partilederdebatt før valget.



Mandag kunne Høyre gå seirende ut som Norges største parti – og tar over makten i flere store byer.

Mens andre nå gratulerer Høyre-leder Erna Solberg, står sinnene i kok hos en rekke kvinner på sosiale medier etter ett spesielt utsagn under partilederdebatten.

– Giftig, avvisende, skadelig

Ord som skremmende, selvsentrert, kald og giftig blir brukt for å beskrive Erna Solberg og hennes svar på spørsmål om mensen.

«ISKALD»: Til sine nesten 40 000 følgere gir Kristiane Aateigen, også kjent som Snillegucci, uttrykk for frustrasjon. Foto: Skjermdump/Instagram

Under debatten spurte en TV 2-seer om kvinner i Norge bør ha rett på fri under menstruasjon, dersom de har behov for det. Slik som de for eksempel har innført i Spania.

Høyre-lederen svarte følgende:

– Nei, de som har alvorlige menssmerter vil få sykmelding i Norge. Vi trenger ikke lage en egen lov rundt det, sa Solberg og la til:

– Jeg har klart å være på jobb i alle årene med dette, og jeg har hatt noen år med menstruasjonsperioder.

Det er spesielt det siste sitatet som får folk til å rase.

På Instagram har Endometrioseforeningen gratulert Solberg med «valgkampens mest selvsentrerte sitat».

– Det er den «klarer jeg, så klarer du-mentaliteten», forklarer styreleder Elisabeth Raasholm Larby.

– Kan forplante seg

Foreningen jobber for alle med endometriose og adenomyose, sykdommer knyttet kraftige menstruasjonsplager og smerter.

Ifølge Raasholm Larby er dette en pasientgruppe som i utgangspunktet opplever lite forståelse.

FRUSTRERT: Elisabeth Raasholm Larby mener Solberg mangler forståelse. Foto: Endometriose-foreningen

– Veldig mange kvinner går lenge før de får hjelp. De opplever det som vanskelig å bli hørt og trodd når de forteller om sine plager.

I lys av dette mener Raasholm Larby at Solbergs sitat er skremmende.

– Fordi disse holdningene forplanter seg fort nedover til helsepersonell og arbeidsgivere.

– Hvis disse pasientene møter på en lege med samme holdninger som det Erna ga uttrykk for, kan de oppleve å bli bagatellisert og ikke få sykemelding, sier hun.

Koker i sosiale medier

På sosiale medier har reaksjonene hopet seg opp.

Influenser Kristiane Aateigen, også kjent som «snillegucci», er blant dem som har tatt til orde for misnøyen på Instagram.

«Erna, du er giftig for kvinner. Du er iskald og traumatiserende», skriver hun til sine 40 000 følgere.

IRONI: I et innlegg på Instagram stiller frida.tegner et ironisk spørsmål ved måten å formulere seg på, til sine 45.000 følgere. Foto: Skjermdump/Instagram

Også influenser Frida Marie Grande, kjent som «frida.tegner», kaster seg på debatten.

– Jeg tenkte at det var en dum og klumsete formulering, sier hun til TV 2 og legger til:

– Jeg skjønner at hun kanskje ikke mener noe vondt med det, men jeg syntes det vitner om at hun ikke vet så veldig mye om hvordan kvinner blir møtt i helsevesenet i dag.

Solberg vil ikke svare

TV 2 har spurt Erna Solbergs rådgiver og pressekontakt, Cato Husabø Fossen, om Solberg vil utdype hva hun egentlig mente.

Han sier at Solberg har et hektisk program, og viser til svar fra helsepolitisk talsperson i Høyre, Sandra Bruflot.

– Det er viktig å si at dersom man har så sterke menstruasjonssmerter at det blir et problem med jobb, bør man kontakte fastlege eller gynekolog. Man skal ikke tenke at dette bare er noe man må finne seg i, skriver Bruflot til TV 2.

– Ikke realiteten

Høyre mener likevel at sykmelding ved behov er en dekkende ordning for de som har sterke smerter.

Endometrioseforeningen tror det er lenge før det er realiteten.

– Ordningen vi har i dag er absolutt ikke dekkende for de som har sterke smerter ved menstruasjon, og det forteller folk om daglig. Det mener vi Høyre gjør lurt i å lytte til, sier Raasholm Larby og legger til:

– Det er ikke «bare-bare» å få innvilget sykmeldinger. Spesielt når mange møter holdninger om at menstruasjonssmerter er helt normalt.