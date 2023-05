Raser mot engelskeksamen

En eksamen i engelsk for videregående skole får stryk. En forfatter hyller påfunnet, men synes det er et «forferdelig» dikt.

Denne uken var det eksamen i engelsk for videregående skoler. En av oppgavene har skapt reaksjoner.

En av oppgavene var å analysere en diktet «The Other» av Amanda K. Amadson sammen med diktet «Your Terrorist» av Ali Alizadeh.

Poeten bak det førstnevnte er verken kjent eller ekte. Diktet er skrevet av Utdanningsdirektoratet (Udir) selv.

– Dette gjør meg forbanna, sier Guri Idsø Viken.

Mener dette undergraver lærere

Hun er skribent og juryleder i Sørlandets litteraturpris.

– En skulle jo ikke tro det var sant. Udir har skrevet et dikt som verken har høy kvalitet eller har kulturell kontekst. Det er problematisk og trist, spesielt for elevene, sier Viken til TV 2.



Viken delte et innlegg på Facebook. Reaksjonene lot ikke vente på seg.

Viken påpeker at dette også er trist for lærere, som har jobbet for å gi elevene kjennskap til og forståelse for skjønnlitteratur.



– Udir er med på å undergrave lærere. Det viser at de ikke tar kultur på alvor, sier hun.

Skribenten ønsker heller at Udir kunne løftet fram en kjent poet eller en lyriker.

– Det finnes uendelig mange poeter over hele verden som skriver poesi på engelsk som er uendelig mye bedre enn dette.

Elever har tilgang til nett

Ifølge Utdanningsdirektoratet hadde elevene fire valgmuligheter i oppgave tre i Engelsk 1 og i Engelsk 2.

– I en av disse fire oppgavene skulle elevene svare med utgangspunkt i et dikt som er laget til oss for bruk på eksamen, sier avdelingsdirektør Per Kristian Larsen-Evjen.



Grunnen til at de brukte en falsk poet var at eksamen i engelsk programfag normalt har åpent tilgang til nett.

– Det kan være lett å finne analyser av publiserte dikt på nettet. Vi ønsket gjennom dette å trygge at vi gir elevene like vilkår for å vise kompetanse. Vi bruker også kjente tekster fra kjente forfattere i andre oppgaver, sier avdelingsdirektøren til TV 2.



DIKTET: Utdanningsdirektoratet har spesialbestilt dette diktet til årets eksamen. Amanda K. Amadsom finnes ikke på ekte. Foto: Privat

Forfatter slakter diktet

Ikke alle fyrer løs på Udir. Forfatter og dikter Gro Dahle synes dette var et kreativt påfunn.

– Det slippes diktet ut av den trange båsen. Jeg synes oppfinnelsen er veldig interessant.

Dahle mener det er flere ting som er spennende ved denne eksamen.

– Dette provoserer, og setter i gang tanker og meninger om diktet. Man lurer også på om det hele kan være juks? Er et dikt ekte når det ikke er en ekte forfatter som har skrevet det?, spør hun.

Selv om hun synes dette er gøy, er hun derimot ikke imponert over diktet.

– Det er overtydelig, banalt og masete. Det er patetisk, svulstig og elendig som et dikt.

– Jeg kjeder meg. Et forferdelig dikt.

KJENT FORFATTER: Gro Dahle er særlig kjent for bildebøker, men har også gitt ut poesi, lyrikk, et par romaner, prosa og dramatikk for voksne. I fjor fikk hun hedersprisen under Brageprisutdelingen. Foto: Geir Dokken

Legger seg flat

Avdelingsdirektør Per Kristian Larsen-Evjen enige med Viken i at oppdraget skulle vært løst av en engelskspråklig publisert lyriker.

– Det har ikke vært tilfelle her og det beklager vi. Vi kommer til å endre praksisen vår når det gjelder dette, sier Larsen-Evjen.

Ifølge Larsen-Evjen skal elevene i denne delen av eksamen skrive en tekst der de viser evne til refleksjon, til kritisk tenkning og selvstendighet.

– Vi mener at oppgavene slik de er i dag vil gi elevene anledning til å vise kompetanse i faget. Dersom dette skulle ha skapt utfordringer i tolkning av oppgaven for kandidaten, vil vi ta hensyn til dette i sensuren.