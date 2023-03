Raser mot dotilbud: – Ydmykende og nedverdigende

Toalettsituasjonen flere steder fører til et evigvarende dilemma for Stein Arne Sørli.

Du kjenner sikkert igjen følelsen. Plutselig presser det på, og det gjelder å finne et toalett så fort som mulig.

Slik er det for Stein Arne Sørli – hver eneste dag.

Han har kroniske mage- og tarmlidelser som gjør at han alltid må akutt på do, ofte med diaré og magesmerter.

– Hvis ikke jeg finner et toalett innen minutter, så risikerer det å havne i buksa, sier han.

ULCERØS KOLITT: Stein Arne Sørli er rammet av en kronisk betennelsestilstand som rammer tykk- og endetarmen. Det gjør at han må på do ofte og akutt. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– En skam

Når TV 2 møter Sørli i Sofienbergparken på Grünerløkka i Oslo sentrum, er det langt fra tilfeldig. Der har han nemlig sjekket at det finnes et offentlig toalett.

– Jeg må studere kart og strategisk vurdere hvor jeg skal parkere bilen, fordi det er alfa omega å ha et toalett i nærheten.

48-åringen som bor i Valdres, er oppvokst i Oslo og ofte på besøk. Han er svært lite imponert over tilgangen på toalett.

– Det er egentlig en skam, etter min mening. Ofte blir det grøftekanten som gjelder.

Bymiljøetaten har kartlagt at flere steder i sentrum har for dårlig dekning.

– Det er ikke et spesielt godt tilbud enkelte steder i sentrum. Vi har noen akser med grei dekning, og så har vi noen ordentlig sorte hull, sier kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien.

Ekskludering fra samfunnet

For Sørli betyr dette at han nøye må vurdere hva han kan utsette seg for, når han reiser på bytur.

OFFENTLIG TOALETT: I Sofienbergparken kan du betale 5 kr for å komme inn på dette toalettet. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Er han heldig får han låne toalett på en restaurant eller kafé, men som regel må han være kunde.

Cirka 300-500 kroner i måneden går med til å betale for toalettbesøk, anslår Sørli.

– Det er nedverdigende og ydmykende i mange situasjoner. Jeg har til og med måtte ringe på til vilt fremmede og vise frem handikapkortet mitt for å låne toalett, sier han og legger til:

– Men den største ydmykelsen er jo selvfølgelig når man ikke rekker å gå på do.

Mange sliter

Det er anslått at opptil én million nordmenn kan ha en fordøyelsesrelatert plage eller sykdom. Mage-tarmforbundet forteller at flere av medlemmene deres sliter med å finne et toalett i bybildet.

– De forteller om en hverdag der de sliter med å delta i samfunnet på lik linje som andre, hvor de er avhengig av å planlegge sosiale aktiviteter ut i fra hvor det er tilgjengelige offentlige toaletter, sier generalsekretær Mads Johansson.

NEDPRIORITERT: Ikke før de seneste årene har bymiljøetaten tatt ordentlig grep om toalettsituasjonen. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Han mener det fører til sosial isolasjon og ekskludering fra samfunnet for veldig mange.

– Det er altfor dårlig og problemet gjelder hele landet. Jeg tenker at hele befolkningen ville hatt nytte av flere toaletter.

Dette er årsaken

Men hvorfor finnes det ikke bedre toalettfasiliteter?

Kommunikasjonsrådgiveren i Bymiljøetaten peker på flere ting:

Toalettpolitikken har blitt forsømt i lang tid.

Det er krevende å få til. Byen er trang, det er mye infrastruktur i bakken og det koster penger.

Alle vil ha offentlige toaletter, men ingen vil ha dem i nærheten av seg.

Lover bedring til sommeren

Det siste halvannet året har de kartlagt situasjonen i Oslo og funnet flere hull der det ikke er toalettdekning, slik som for eksempel på Grønland og i Gamlebyen.

I en undersøkelse Aftenposten gjorde i fjor kom Oslo dårligst ut av en rekke nordeuropeiske hovedsteder når det gjelder toalettdekning.

BYGGER NYTT: På Grønland ved Klosterenga park skal nye toalettfasiliteter opp innen sommeren. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

I disse dager jobber Bymiljøetaten med å dekke hullene før sommeren.

– Det er ille at det er områder i byen som ikke er tilgjengelig for alle. Det er vi nødt til å løse, og derfor er den kartleggingen vi gjorde for halvannet år siden viktig å følge opp nå, sier Kongsteien.

Vil ha nasjonal strategi

Oslo har tatt grep, men generalsekretæren i Mage-tarmforbundet mener dette er et landsdekkende problem hvor ansvaret bør flyttes fra kommunene.

IKKE FORNØYD: Magetarmforbundet mener ansvaret må fordeles på nytt. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Vi trenger en nasjonal satsing. Det må øremerkes midler og bli en nasjonal norm som sier at vi skal ha x antall offentlige toaletter, fordelt på x antall innbyggere, sier han og fortsetter:

– Uten det tror jeg dessverre ikke at det blir prioritert i kommunene på grunn av dårlig økonomi, sier Johansson.

Kommunal og distriktsdepartementet har ikke ønsket å stille til intervju om saken, men sier at det er opp til kommunene selv å ta stilling til om de skal etablere offentlige toaletter.