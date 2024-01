Raser mot Brun og blids Kardashian-stunt: – Graverende og alvorlig

Forrige uke delte solsenterkjeden Brun og blid en video på Facebook av superstjernen Kim Kardashian. I videoen viser hun frem to solsenger hun har stående inne på kontoret sitt.

Kardashian har lenge vært åpen om at hun lider av hudsykdommen psoriasis, og har forklart at hun bruker solarium for å holde sykdommen i sjakk.

I en tekst under videoen tar også Brun og blid til orde for at UV-lys og solarium kan hjelpe mot psoriasis. Det får Psoriasis- og eksemforbundet til å reagere kraftig.

BEKYMRET: Generalsekretæren er bekymret for at folk kan bli lurt av Brun og blid. Foto: Tøri Gjendal

– I verste fall kan det få alvorlige konsekvenser som hudkreft, sier generalsekretær Mari Øvergaard i Psoriasis- og eksemforbundet.

– Skadelig

Psoriasis er en kronisk hudsykdom som kan gi røde og flassende utslett over store deler av kroppen, skriver Helsenorge.



En av behandlingene som kan hjelpe mot sykdommen er lysbehandling. Generalsekretæren forklarer at dette skjer ved hjelp av apparater som gir et smalt spekter av UVB-stråler.

– Disse strålene har mest effekt for behandling av hudsykdommer som psoriasis. Behandlingen gjennomføres i kontrollerte former og i samråd med hudlegen, sier Øvergaard.



Det er dermed stor forskjell på dette og vanlig solarium, mener generalsekretæren.

HJELPER: I innlegget skriver Brun og Blid kan UV-lys kan hjelpe mot psoriasis. Foto: Skjemdump fra Facebook

– Apparatene som benyttes i solarium gir først og fremst UVA-stråler, som er skadelige og gir økt risiko for hudkreft. UVA-stråler har også en aldrende effekt på huden, sier Øvergaard.



Hun mener Brun og blid villeder forbrukerne i innlegget på Facebook.

– Vi mener det er graverende og alvorlig at et produkt som i verste fall er kreftfremkallende kan profilere seg som helsefremmende, sier Øvergaard.

Anbefaler solarium

Brun og blid kjenner seg ikke igjen i kritikken fra forbundet.

– Det er bare trist, skriver daglig leder Thorbjørn Frantzen i en epost til TV 2.

– Hva ønsket dere å oppnå med denne videoen?

– Å fortelle at UVB hjelper mot psoriasis, sier Frantzen.

Han mener videoen de har delt ikke er ment som reklame ettersom den kun er delt på deres egen side. De kommer derfor ikke til å slette innlegget.

KREFTFREMKALLENDE: Solarium kan være kreftfremkallende, men Frantzen mener det også har positive virkninger. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Frantzen mener det er feil at solarium ikke inneholder UVB-stråler og mener personer både med og uten psoriasis kan ha positiv effekt av solarium.

– Jeg håper og tror at alle som har psoriasis vet at sollys (UVB) hjelper. Vi anbefaler solarium, på samme måte som vi anbefaler dem å få sollys på kroppen, sier Frantzen.

Har sendt inn klage

Rundt tre prosent av nordmenn vil oppleve å få psoriasis i løpet av livet. Sykdommen kan være smertefull og plagsom, og generalsekretæren i Psoriasis- og eksemforbundet frykter at folk kan la seg lure av Brun og blids markedsføring.

– Vi er bekymret for at personer med hudsykdommer som psoriasis tar det for god fisk det Brun og blid sier i reklamen sin og går på solarium for å behandle sykdommen sin, sier Øvergaard.

De har valgt å klage inn videoen og innlegget til Forbrukertilsynet.

– Det bør få konsekvenser at solariekjeden mener de tilbyr medisinsk behandling. Brun og blid feilinformerer, noe som i høyeste grad er villedende og kan få alvorlige konsekvenser, sier Øvergaard.

Foreningen har en tydelig oppfordring til alle sine medlemmer.

– Vi vil på det sterkeste fraråde personer med psoriasis å behandle sine utslett i solarium.