Raser mot Brenna:

Kunnskapsministeren hyller milliontiltak for russen i Vestland. Det får Henrikke Bugdø-Aarseth i Ombud for barn og unge i Viken til å rase.

– Det er ikke å tilrettelegge for festen som er det viktigste for oss. Vi er svært skuffet over kunnskapsministerens ansvarsfraskrivelse, sier Bugdø-Aaseth.

Vestland fylkeskommune gir nemlig to millioner til vestlandsrussen, som et prøveprosjekt for at de skal få en tryggere feiring i år.

– De skal ha ros

Dette initiativet er kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) glad for. Og hun håper flere fylker følger etter.

– Det er veldig bra at Vestland fylkeskommune sammen med russen har kommet med et forslag til hvordan russetiden kan bli trygg og inkluderende. De skal ha ros for å ha tatt det initiativet, sier hun.

Men Viken fylke er ikke særlig begeistret over kunnskapsministerens støtte til vedtaket.

FORNØYD: Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) er glad for at Vestland tar grep. Foto: Nico Sollie / TV 2

Ønsker å dempe

Bugdø-Aarseth mener det er viktigere å jobbe forebyggende for hvordan man kan gjøre feiringen bedre og mer inkluderende for alle ungdommer, enn at man tilrettelegger for fest.

– Russebussene får jo en rolle i Vestland som vi ønsker å dempe, og ikke synliggjøre de gruppene i like stor grad.

Hun synes det er bra at ungdommen får en trygg plass, men å tilrettelegge for bussene er en annen retning enn det Viken fylke har fokusert på.

– Det viktigste for oss er å gjøre noe med selve feiringen, så den blir positiv for alle. Det er den ikke i dag, og vi jobber systematisk for det tidlig, sier Bugdø-Aarseth.

I MOT: Henrikke Bugdø-Aaseth fra Viken fylke er mer opptatt av det langsiktige arbeidet.. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Overraskende og ekstremt bakpå

Initiativet i Vestland fylke kommer etter flere uønskede hendelser i forbindelse med russetiden de siste årene, sier fylkesordfører, Jon Askeland (Sp).

– Det har vært en oppfordring fra kunnskapsministeren om å sikre en trygg russefeiring. Vi har kjent på et sterkt dilemma i denne saken, og det har ikke vært lett for oss, sier han.

Brenna mener det er opp til Vestland å vurdere hvordan pengene skal brukes, men at vedtaket høres ut som en fin løsning for alle.

– Jeg mener det er riktig at vi bruker krefter og ressurser på at elevene har det bra. Det er jo hele målet. Jeg håper flere lar seg inspirere av den jobben de gjør i Vestland og ser på hvordan elevene kan få en god feiring.

Men Bugdø-Aarseth hadde forventet at noen med hovedansvaret gjorde en reell innsats for ungdommen.

– Jeg synes kunnskapsministerens tiltaksløshet er overraskende, og at hun er ekstremt bakpå når det kommer til å ta tak i feiringen og lytte til hvordan ungdom faktisk har det. Vi vet at mange opplever utenforskap, krenkelser og mobbing.

Svikter ungdommen

Bugdø-Aarseth mener Brenna har hatt mange muligheter til å være den ministeren som gjør en positiv endring.

– Hun må lytte til ungdommen som forteller om utenforskap og dårlig skolehverdag på grunn av feiringen. Når man velger å ikke lytte, så svikter vi ungdommen vår.

Videre legger hun til at det trengs en systematisk endring, og at hun er skuffet over at Brenna ikke tar tak i det arbeidet.

– Jeg håper hun tar muligheten til å gjøre en forskjell for ungdommen vår.