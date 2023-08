Raser mot Booking.com: – Trist

Rydstad i Lofoten er kjent for sine vakre omgivelser. Nettopp hit kommer mange turister for å oppleve flott norsk natur.

Julie Elstad og samboer leier ut en leilighet med utsikt ut over havet.



– Her kan man oppleve midnattssol og nordlys, sier Eldstad.

Turistene har flokket til Norge i sommer. Leiligheten i Rystad har hatt besøkende fra Tyskland, Spania, Italia, og ikke minst naturglade søringer.

VAKKERT: Turistene flokker til Nord-Norge for å oppleve nordlys. Fra Julie Eldstads leilighet kan man oppleve både midtnattsol og nordlys. Foto: Julie Eldstad

Manglende utbetalinger

Hos nettsider som Booking.com og Airbnb kan man som privatperson leie ut leiligheter og hytter.

– Vi har vår leilighet på begge plattformer, men det er atskillig større publikum hos Booking.com, sier Eldstad til TV 2.

Selskapet tar en viss prosentandel av pengene gjester legger igjen. Alt har gått knirkefritt frem til i sommer.

– Etter en påstått oppdatering av nettsidene har pengene uteblitt.

Reisegiganten skylder Eldstad nesten 50.000 kroner.

– De hevder at de har betalt oss to ganger. Men vi har ikke mottatt betalinger. Vi har til og med fått bekreftet fra banken om at det ikke har vært noen betalinger.

Store summer

Eldstad er ikke alene om å oppleve betalingstrøbbel. TV 2 har snakket med flere nordmenn i samme situasjon. Summen varierer, men de fleste melder om betalinger mellom 40.000-100.000 kroner.

Heller ikke nordmenn er alene om dette. Verter fra hele verden klager på manglende betaling fra selskapet.

KLAGER: Overnattingspartnere strømmer til Facebook for å klage om manglende betaling. Det er opprettet ulike grupper på plattformen. Foto: Skjermbilde Facebook

– Vi beklager forsinkelsen i utbetalinger som noen av våre overnattingspartnere nylig har opplevd, og er glade for å si at de aller fleste av våre partnere nå har mottatt det de skylder dem, skriver Booking.com til TV 2.

De sier videre at de har jobbet raskt med å ordne i uforutsette tekniske problemer under et globalt og planlagt systemvedlikehold.

– Dette har påvirket et relativt lite antall av deres partnere, skriver de i en e-post.

Reagerer på svar

UTLEIE: Huset i Sydalen i Lofoten kommune byr på vakker solnedgang. Foto: Linn Berlin Nilssen

Linn Berlin Nilssen leier ut hus i Lofoten. Hun hevder Booking.com skylder henne 40.000 kroner.

– På min side på selskapets nettside står det at pengene er utbetalt, men jeg har ikke sett snurten av dem ennå.

Booking.com skriver til TV 2 at deres overnattingspartnere ble varslet om oppdateringen på forhånd.

– Vi erkjenner at for noen partnere har dette tatt lengre tid enn det burde ha gjort, og vi fortsetter å jobbe raskt for å løse de siste berørte sakene.

En annen som leier ut i Lofoten, som ønsker å være anonym, synes situasjonen er absurd.

– Booking.com er markedsledende aktør i verden. At de skylder på en oppdatering under den største feriesesongen er ikke til å tro. Det er dårlig, sier han til TV 2.

Når han får vite hva selskapet svarer, reagerer han kraftig.

– Det er et ræva svar. De sier at det er få, bare jeg vet om mange i Lofoten som mangler betaling.

STORT SELSKAP: Booking.com er et internasjonalt selskap. Hovedkontoret dere ligger i Amsterdam i Nederland. Foto: Koen van Weel/ AFP

Vil ha pengene

Alle TV 2 har vært i kontakt med reagerer på at Booking.com ikke tar dette på alvor.



– Synes det er rart at det ikke kommer noe informasjon, eller en beklagelse. Særlig når de selv opplyser at pengene er utbetalt, sier Linn Berlin Nilssen.



Julie Eldstad sier manglende utbetalinger har blitt et reelt problem for familien.

– Vi har kommet i alvorlig pengeknipe på grunn av selskapet, fordi vi er avhengige av pengene. Jeg synes hele situasjonen er trist. Vi har ringt dem daglig, uten å få ordentlig svar. De vil heller ikke bevise at de har utbetalt penger.

Nå har Julie Eldstad og samboeren om å trekke leiligheten fra Booking.com.

– Vi kommer heller ikke til å benytte av plattformen til private reiser heller.

TV 2 har ikke oppnådd kontakt med Booking.com for oppfølgingsspørsmål.