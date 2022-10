Raser mot bildebruk: – Respektløst

I Aftenpostens nye podkast «Førti-ish» utforsker journalist Marte Spurkland og Kristine Hellesland det å være kvinne midt i livet.

Podkastduoen snakker om både oppturene og nedturene ved det å bli eldre.

Men logoen til podkasten, som er en illustrasjon av en muggen appelsin, får både kvinner og menn til å rase.

– Søppel og nedfallsfrukt

– Kvinner er verken søppel, mugg, nedfallsfrukt eller varer man ikke trenger lenger. Det er slike assosiasjoner dette bildet gir. Sånn kan man faktisk ikke snakke til mennesker overhodet. Det er ikke problematisk å bli en eldre kvinne, det er verdifullt.

Det sier journalist og samfunnsdebattant Monica Csango, som søndag publiserte et kritisk innlegg på Facebook om bildebruken i podkasten.

ALVOR: Journalist og samfunnsdebattant Monica Csango sier kvinnehelse, spesielt for kvinner i overgangsalderen, må bli tatt på alvor. Foto: Sturlason

– Jeg elsker at det å bli en voksen dame snakkes om. Det har vært en mangelvare, og podkasten i seg selv heier jeg på, men kvinner fortjener mer respekt enn dette, fortsetter hun.

Aftenposten har valgt å gjøre logoendringer som følge av kritikken. Se hele svaret lenger ned i saken.

I Facebook-innlegget skriver Csango følgende:

«Når jeg ser en illustrasjon med en råtten appelsin så undres jeg, er det virkelig nødvendig å bruke illustrasjon av muggen frukt på en podcast som muligens er ment til å snakke oppløftende om og til voksne kvinner?»

«Jeg ser faktisk ikke ironien i budskapet råtten appelsin med muggskjegg.»

Innlegget har fått stor støtte blant hennes følgere.

«Usikker på om jeg hører podkasten før de bytter bilde», «Nedsettende», «Jeg er 65 og absolutt ikke en muggen appelsin», er blant reaksjonene i kommentarfeltet.

– Jeg tror mange føler det er respektløst. Kvinner ønsker informasjon om deres helse, utfordringer og generelt det å eldes. Det er en mangelvare. Derfor er det synd at ikke tematikken vies mer respekt enn denne bildebruken, sier Csango.

– Ikke intensjonen

Journalist og podkast-vert Marte Spurkland sier til TV 2 at hensikten med bildet aldri var vond.

– Vi ønsker ikke å skyve noen fra oss, eller støte noen. Tvert imot. Vi mener at midtliv og aldring må snakkes om i større grad. Derfor tror jeg så veldig på denne podkasten.

Spurkland forklarer at appelsinens to sider skal illustrere at midtlivet ikke er plettfritt.

ENDRER LOGO: Podkast-vert Marte Spurkland forteller at de har besluttet å bytte logo som følge av kritikken. Foto: Geir Egil Skog

– Den ene siden er struttende og feilfri, mens den andre er ikke det. Erfaring og klokskap er verdsatt når man bli eldre, men det skal gjerne komme i en pakning hvor det ser ut som man aldri har vært ute en vinternatt, sier Spurkland.

Hun forklarer likevel at de har tatt til seg kritikken og ønsker tilbakemeldinger som dette velkommen. De har nå valgt å gjøre endringer.

– Etter å ha sett tilbakemeldingene på bildebruken har vi besluttet at vi skal ha en logo som videreutvikles for hver episode. Vi har latt oss inspirere og ønsker å bidra til å løfte et viktig tema, sier Spurkland.

Spurkland har tidligere jobbet som programleder i TV 2.

Het debatt

Debatten rundt Aftenpostens bildebruk kommer kort tid etter klagestormen mot kjendistrioen Vanessa Rudjord, Synnøve Skarbø og Pia Tjeltas klinikkåpning.

Trioen skulle åpne en skjønnhetsklinikk til 40 millioner kroner, og omtalte tilbudene fra klinikken som «kvinnehelse».

Ordlyden skapte store overskrifter, og klagestormen resulterte i at damene trakk seg fra samarbeidet.

– Det er viktig å ta opp denne kampen. Jeg ønsker ikke at eldre kvinner som kommer etter meg til stadighet skal få høre at det ikke er bruk for dem lenger, sier Monica Csango.