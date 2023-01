Raser mot beslutningen om nedleggelse: – Galskap

Landet mest kjente fødested for naturlige fødsler må stenge dørene. Tragisk, mener flere.

LEGGES NED: Etter over 25 år er det besluttet at ABC-klinikken ved OUS skal legges ned. Foto: Mina Maria Rise / TV 2

Tirsdag kom den endelige bekreftelsen: ABC-klinikken ved Ullevål sykehus skal legges ned.

Det faller ikke i god jord hos hverken kvinner, tillitsvalgte, ansatte eller politikere.

– Dette er helt katastrofe, sier Oda Weider-Krog.

Hun er forfatter, pedagog og programleder i podcasten «Familieliv».

– Dette er en veldig negativ utvikling, og det sier noe om holdninger til kvinner, når et slikt fødetilbud iskaldt legges ned, sier hun.

REAGERER KRAFTIG: Oda Weider-Krog forstår ikke hvordan ledelsen kan beslutte å legge ned ABC-klinikken. Foto: Anna-Julia Granberg

– Kunnskapsløshet og arroganse

Tobarnsmoren mener Oslo universietssykehus formulerer seg på en måte som ganger dem.

– De sier at «bare» fem prosent kvinner føder der og de vil heller tenke på større brukergrupper. Men en av årsakene til at «bare» fem prosent får tilbudet, er at tilbudet ikke har blitt gjort større og det er lange ventelister, sier Weider-Krog.

Er du nysgjerrig på hvordan OUS-ledelsen forsvarer nedleggelsen? Les denne saken.

Weider-Krog sto selv på venteliste på å føde ved ABC-klinikken, men fikk avslag.

– Nedleggelsen viser en kunnskapsløshet og arroganse for hva en fødsel betyr for kvinners helse og starten på et familieliv. Vi burde ikke være der i 2023, sier hun videre.

– Ser på fødsler som butikk

Weider-Krog tviler på at Oslo universitetssykehus kommer til å ta med seg de positive erfaringene fra ABC inn på de medisinske fødeavdelingene.

– Jeg tviler på det fordi det er åpenbart at de ser på fødsel som profitt og butikk. Det lønner seg ikke å drive med individuell tilpasning og myk omsorg når de skal tjene penger per barn, sier Weider-Krog.

Marit Vea, nestleder i Venstres bystyregruppe i Oslo, er også blant dem som reagerer kraftig på nedleggelsen.

Hun har selv født to barn på ABC-klinikken. At tilbudet forsvinner, kaller hun ubegripelig.

– Jeg syns det er tragisk at ledelsen nå avvikler dette tilbudet, sier Vea til TV 2.

– Dårligere fødetilbud

Å legge ned klinikken, løser ingen problemer for fødselsomsorgen, mener Vea.

– Det vi mangler, er jordmødre, og vi mangler valgfrihet i fødetilbudet. Nå river de ned det ene tilbudet som svarer på begge disse to utfordringene, sier hun.

– Det vil føre til færre jordmødre, mindre valgfrihet for de fødende og i sum et dårligere fødetilbud.

KrF-leder Olaug Bollestad slutter seg til kritikken.

– Galskap! Dette går ikke an, sier hun.

– Katastrofe

– Fødende fortjener bedre enn dette. Dette voldsomme kuttet som OUS nå må ta, opprører meg, både som kvinne, mor, politiker og som intensivsykepleier.

REAGERER: Partileder Olaug Vervik Bollestad (KrF) sparer ikke på kruttet når hun kommenterer nedleggelsen av ABC-klinikken. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Bollestad mener ABC-klinikken har gode resultater å vise til.

– Vi vet at ABC-klinikken har vært viktig for mange. Særlig de som har opplevd trygghet det å ha samme jordmor hele svangerskapet kan bety.