Raser mot ammebeskjed

Tobarnsmor Stine Pedersen Svarthe ble overrasket da hun fikk beskjed om at hun ikke lenger kunne amme sønnen i felleslokalene til barnehagen han går i på grunn av dårlig plass.

Hun kaller begrunnelsen «tynn og uholdbar».

– Jeg opplever at det er stor plass både i garderoben og i barnehagen generelt til å amme på en stol, uten å sitte i veien for noen, sier hun.

Solstreif steinerbarnehage i Drammen svarer på sin side at det ikke er forbudt å amme i deres barnehager, men at de tilbyr ammende et eget rom.

Svarthe mener dette ikke er et reelt alternativ.

Les hele svaret fra barnehagen lenger ned i saken.

– Forsto ikke problemet

Svarthe sier det er flere mødre i barnehagen som har ytret motstand mot ammenekten.

– Amming er naturlig og jeg mener barnehagen har et ansvar for å tilrettelegge til det beste for både mor og barn i det som kan være en sårbar barnehagehverdag, sier hun.

Hun forteller at hun fikk lov til å amme sitt eldste barn hvor hun ville da hun gikk i barnehagen. Derfor skjønner hun ikke hvorfor hun nå ble nektet.

– Jeg forsto virkelig ikke problemet, og ble frustrert, sier hun.

Hun mener det i verste fall kan påføre mødre ammeskam, og gjøre at de slutter med ammingen før de egentlig vil.

– Jeg vet hvor vanskelig det kan være å få til ammingen og hvor nyttig det er for barnet å bli ammet også etter spedbarnsperioden når det passer for mor og barn.

FÅTT KOMMETARER: Svarthe forteller at hun har opplevd kommentarer på offentlig amming tidligere. Foto: Privat

Tilbyr eget rom

Daglig leder Gro Løkken i Solstreif steinerbarnehage benekter at det er forbudt å amme i barnehagen, men sier det tilbys et egnet rom.



– Her er det sofa og lenestoler hvor man kan sitte uforstyrret med barnet sitt, sier Løkken i en SMS til TV 2.

Hun forteller at mødre også kan benytte gapahuken på uteområdet for «tilbaketrukket ammestund» i den varme årstiden.

Svarthe mener barnehagens forklaring ikke stemmer overens med det hun opplever i praksis.

– Jeg opplever det som et forbud, sier hun.

Hun mener rommet barnehagen henviser til ikke er et godt alternativ.

– Det er et personalrom tiltenkt personalet, og bør få være deres. Signaleffekten du sender til både voksne og barn er også noe jeg ikke kan gå god for eller være med på, sier hun.

– Pedagogisk avgjørelse

TV 2 har spurt daglig leder direkte om det stemmer at de ikke tillater amming andre steder enn på det tildelte rommet, uten å få svar.

– Barnehagen tilbyr egnet rom til amming av hensyn til barnet som skal ammes og de øvrige barna i barnehagen. Dette er en pedagogisk avgjørelse som alle foreldre er informert om. Dette for å ivareta barnets beste i bringe- og leveringssituasjoner, skriver hun.

Tok pause andre steder

Anna Dosku er tidligere ansatt i barnehagen, men sluttet i desember 2022. Hun forteller at ammenekten var en snakkis allerede da.

– Jeg har selv måttet være med å nekte mødre å amme, sier Dosku til TV 2.

Hun sier flere mødre var frustrerte over å ikke få amme hvor de vil. Mødrene fikk tilbud om å bruke personalrommet, men Dosku sier hun da følte seg til bry når hun hadde pause der.

– I pausen vil jeg gjerne slenge opp beina og sitte på telefonen. Det var flere ansatte som tok pause andre steder for å virkelig få pause.

– Veldig ugreit

Svarthe har lagt ut et innlegg om ammenekten på Instagram. Der har det oppstått sterke reaksjoner i kommentarfeltet.



Den private veiledningstjenesten Ammeklinikken går også hardt ut mot barnehagens ammenekt.

– Små barn trenger å få mat når de har behov for det. At man diskriminerer de som får mat via bryst, er veldig ugreit, sier daglig leder Ingebjørg Finnesand til TV 2.

– Jeg regner med at ingen hadde reagert om det var en flaske eller en brødskive.

Hun reagerer spesielt på at det skjer i en barnehage, og mener det er viktig at barn vokser opp med å se på amming som naturlig.

– Jeg håper og går ut ifra at dette er noe de i barnehagen ikke har tenkt så nøye over, og fikser opp i, sier Finnesand.

NATURLIG: Ingebjørg Finensand mener det er viktig å vise barn at amming er naturlig. Foto: Privat

– Sjelden i Norge

Finnesand har jobbet med amming siden 2006, og mener denne saken skiller seg fra det hun tidligere har opplevd.

– Vi ser fra tid til annen denne type oppslag i utlandet, men det er veldig sjelden i Norge. Norge har en kultur for amming som er veldig fin, sier Finnesand.

Ifølge henne finnes det ikke noe lovverk i Norge som gjør at man kan forby eller lovfeste amming på konkrete steder.

– Det tenker jeg er veldig fint, for det betyr at man tar det som en selvfølge. Blir det behov for en lov, så har vi tatt et stort skritt i feil retning, sier hun.

– Problemet ligger hos de som blir utilpass av å se at barn får mat.