Raser etter TV 2-sak: – Når skal Kjerkol slutte å skylde på alle andre?

Onsdag kunne TV 2 fortelle at Norge nesten er på bunn i Europa når det kommer til godkjenning av nye kreftmedisiner.

Av 37 europeiske land, ligger Norge på en 25. plass.

Helse- og omsorgsdepartementet sin forklaring var blant annet at legemiddelprodusentene står for over halvparten av ventetiden.

Dette får Fremskrittspartiet til å reagere kraftig. På bakgrunn av svarene departementet ga til TV 2, stilte derfor helsepolitisk talsperson Bård Hoksrud statsråd Ingvild Kjerkol til veggs under torsdagens spørretime i Stortinget.

– Når skal helseministeren slutte å skylde på alle andre og innse at det er systemet for å godkjenne nye medisiner i Norge som er problemet, ikke legemiddelbransjen?, spurte Hoksrud.

Hoksrud peker blant annet på Danmark som ligger på 2. plass, og som dermed klarer å godkjenne medisiner på en tredjedel av tiden Norge bruker.

– Må skille mellom epler og pærer

Hoksrud etterspør nå en beklagelse fra helseministeren.

Gjennom Hurdalsplattformen er regjeringen pålagt å halvere saksbehandlingstiden for godkjenning av nye medisiner. I en replikk under torsdagens spørretime er Kjerkol klar på at behandlingstiden er halvert.

FRP: Bård Hoksrud er helsepolitisk talsperson for FRP. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Man må skille mellom epler og pærer. I rapporten som det blir vist til så kan det være at det kun er én pasient som har fått tilgang til medisinen. Men i Norge skal alle få tilgang til medisinen, sier Kjerkol.

Samtidig peker hun til en annen rapport som viser at Norge er raskt ute med å ta i bruk nye metoder innenfor legemiddelbruk.

Hoksrud mener likevel at dette ikke er godt nok, og tok igjen fram helseministerens uttalelser om at legemiddelbransjen må redusere sin behandlingstid.

HALVERT: Helseminister Ingvild Kjerkol understreker at behandlingstiden for nye medisiner er halvert. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Mindre til andre

Kjerkol er veldig glad for at legemiddelindustrien utvikler nye terapier, men mener at det må være lov å sette spørsmålstegn ved det høye prisnivået.

– Skulle vi tatt i bruk Hoksrud sitt forslag, ville det jo vært andre pasienter som ikke får det de har rett på og behov på, sier Kjerkol.

Hoksrud mener derfor det er viktig at regjeringen bevilger mer penger til helse, slik at alle får den behandlingen de har krav på. Det ansvaret tar Kjerkol på alvor.

– Det ansvaret har vi brukt til å få saksbehandlingstiden ned med 50 prosent. Det er og rekordmange nye terapier som er tatt opp av beslutningsforum og dermed og tilgjengelig for norske pasienter.