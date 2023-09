Raser etter Støre-sekserne: Kaller kommentatorene maktkåte og servile

Skjellsordene hagler fra Rødt-stortingsrepresentant Sofie Marhaug etter at kommentatorene trillet seksere for Jonas Gahr Støre etter den siste partilederdebatten.

– Makt er fortryllende. Jeg tror kommentatorene lar seg blende av det og ukritisk gir terningkast seks, sier stortingsrepresentant Sofie Marhaug i Rødt.

Hun er forbannet etter at en rekke medier, deriblant TV 2, ga Jonas Gahr Støre terningkast seks etter NRKs partilederdebatt fredag kveld.

På Facebook-siden sin har Marhaug skrevet et flammende innlegg der adjektivene flyr mot både Jonas Gahr Støre og de politiske kommentatorene i landets største redaksjoner.

Eliteutdannet håner Støres eliteutdanning

Marhaug reagerer på at Støre i debattene har påstått at elektrifiseringen av sokkelen allerede er vedtatt av Stortinget og at han tidligere i uken påsto at utenlandskablene ikke påvirker strømprisene.

– Det han sier er piss. Det er usant. Han har gjentatt disse påstandene flere ganger nå, og da heller jeg mot at det er løgn og at han vet det selv. Han er i særklasse uredelig og da provoserer det meg at han belønnes med seksere på terningen, sier Marhaug, før hun smeller til:

– Selv om du har eliteutdanning fra Frankrike betyr ikke det at alt du sier automatisk er korrekt, sier Marhaug.

På Facebook skriver hun videre:

«Kanskje Støre ikke lærte noe om terrawattimer på Sciences Po i Frankrike, men ærlig talt.»

Støre har som kjent studert statsvitenskap med spesialisering i historie og sosialøkonomi ved Institut d'études politiques de Paris, populært kalt nettopp «Sciences Po», i Frankrike.

– Hvor har du utdanning fra?

– Jeg har også høyere utdanning. Jeg kan si med sikkerhet at folk med høyere utdanning kan si ting som ikke er sant, sier Marhaug.

Hun er doktorgradsstipendiat i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen, men har for tiden permisjon fra stillingen mens hun sitter på Stortinget.

En liten presisering

Marhaug understreker at hun håper Arbeiderpartiet, med hjelp fra de andre partiene på venstresiden, skal vinne kommune- og fylkesvalgene rundt i hele landet.

– Men det må komme fram at Støre ikke snakker sant. Jeg var i følelsenes vold da jeg skrev innlegget, men jeg angrer ikke på det.

– Men bare så jeg forstår det riktig: Du håper at partiet til en partileder du mener er en løgnaktig elitist som snakker piss skal vinne valget?

– Ja, sammen med resten av venstresiden.

Hudfletter kommentatorene

Marhaug går også kraftig til angrep på landets politiske kommentatorer og omtaler dem som «maktkåte».

– Kommentatorene har en servilitet overfor og er snillere med de aller mektigste politikerne. Det er mye lettere for Støre og Erna Solberg å få høye terningkast enn de andre. Jeg tror det er når noen har makt, så får de en større beundring for dem. Den makten Støre har, gir han en autoritet, som smitter over på vurderingen av ham. Det er pinlig, sier Marhaug.

Støre fikk totalt fire seksere og én femmer etter NRKs avsluttende debatt fredag. Fra TV 2s kommentator Aslak Eriksrud fikk Rødts leder Marie Sneve Martinussen terningkast to.

Partiledernes terningkast NTB har beregnet snittet av terningkastene i kommunevalgkampens partilederdebatter. Her er resultatet: Jonas Gahr Støre (Ap) 5,15 Sylvi Listhaug (Frp) 4,01 Erna Solberg (H) 3,9 Trygve Slagsvold Vedum (Sp) 3,75 Guri Melby (V) 3,75 Kirsti Bergstø (SV) 3,57 Marie Sneve Martinussen (R) 3,42 Olaug Bollestad (KrF) 2,63 Arild Hermstad (MDG) 2,25 Kilde. NTB

– Jeg tror ikke det er umulig for Marie å få en sekser, men det er veldig vanskelig. Utfordringen er nok mest at hun ikke får nok taletid, sier Marhaug.

– Ufortjent dårlig Bollestad

Hun trekker fram KrF-leder Olaug Bollestad som et eksempel på en partileder hun mener for ufortjent dårlige terningkast på grunn av kommentatorenes bakgrunn.



– Anti-elitistiske og populistiske partier gjør det heller ikke så bra. Jeg har særlig reagert på at Bollestad får så dårlige terningkast denne valgkampen. Hun får gjennomgående bedre terninger av folket. Det handler sikkert om kultur, smak, klasse og kjønn hos kommentatorene. Bollestad har en debattstil som kommentatorene ikke liker. Og kommentatorene stemmer ikke på KrF, sier Marhaug.

Avfeier maktkåthet og favorisering

TV 2s kommentator Aslak Eriksrud svarer lettere indignert når han blir konfrontert med kritikken fra Marhaug.

– Støre gjorde jevnt over en bunnsolid innsats, med god balanse mellom å fremsnakke egen politikk og sende av gårde retoriske fulltreffere på motstanderne, ikke minst i duellen mot Marhaugs egen partileder. Er det skuffelsen over en noe svak debatt for eget parti som snakker her? spør Eriksrud, og legger til:

– Jeg hørte ikke noe fra Marhaug da jeg ga Rødt-lederen terningkast fem på den første partilederdebatten, eller da jeg kåret lederen for minipartiet Venstre, Guri Melby, til debattens vinner og terningkast seks sist onsdag.

– Hvor sikker er du på at beundringen for mektige politikere ikke overskygger evnen til kritisk å vurdere Støres innsats i partilederdebattene, når du bare har gitt ham femmere og seksere denne valgkampen?

– Jeg tror nok summen av min kommentarjournalistikk over tid taler for seg. Men mektige politikere kan også gjøre gode debatter, svarer Eriksrud.

Kommentator Martine Aurdal i Dagbladet holder opp sin avis' terningkasthistorikk.

– Ingen kan si at man ikke er helt upåvirket av sine egne preferanser. Men vi forsøker å gi terningkastene etter noen regler, hvor ikke politikken avgjør. Dagbladet har kåret Sylvi Listhaug til debattvinner to ganger denne valgkampen, og Rødts leder fikk terningkast fem i sin debutdebatt, sier hun til TV 2.

– Kjenner du deg igjen i påstanden om å være maktkåt og blendet av mektige politikere?

– Det er en forutsetning for å være politisk journalist at man ikke er spesielt autoritetstro, sier Aurdal.

VGs politiske redaktør, Hanne Skartveit, har ikke besvart TV 2s henvendelser.

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre sier han snakker sant.

– Sofie Marhaugs utblåsninger får vi følge med på. Men jeg gjengir fakta. Det er at rundt 20 prosjekter ute på sokkelen er elektrifisert. Så er det godkjent en del flere prosjekter, sier Støre.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at journalist Lars Joakim Skarvøy og Aslak Eriksrud jobber sammen i samfunnsavdelingen i TV 2.

