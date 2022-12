Raser etter Fjordkraft-endring: – Økonomien er presset nok

Trond Elvik Turøy (39) fikk bakoversveis da det tikket inn en e-post fra Fjordkraft onsdag ettermiddag.

– Folks økonomi er presset nok som den er, å få dette i tillegg virker usolidarisk, sier han til TV 2.

Fra og med 1. februar 2023 reduserer Fjordkraft sparemulighetene kundene kan få gjennom Trumf-bonus.

Før har man kunnet spare to prosent av det man betaler for strømmen. I februar halveres tilbudet, og man vil kunne spare én prosent av de månedlige strømutgiftene.

– Rart

Turøy har ikke regnet ut hvor mye dette kuttet vil utgjøre for ham personlig, men han er tydelig på at en halvering av bonusen vil utgjøre en merkbar forskjell.

Bergenseren synes også endringene er merkelige.

– Det blir litt som om Coop eller Norgesgruppen hadde endret sine bonusprogram nå som matvareprisene eller blitt høye. Eller om bensinstasjoner som opererer med Trumf eller Coop-poeng hadde gjort det samme.

Turøy synes endringene virker ulogisk.

– Det virker rart i og med at dette er et prosentvis trekk i fortjenesten de har på strøm. Jo høyere strømprisen er, jo større er vel deres fortjeneste. Jeg tror at Fjordkraft gjør dette for å spare på utgiftene.

KUTT: Fjordkraft halverer bonustilbudet fra og med 1. februar 2023. Denne mailen gikk ut til deres kunder onsdag. Foto: Skjermdump

– Forstår det er kjedelig

Kommunikasjonsrådgiver i Fjordkraft, Frode Fjellstad, sier at strømselskapet ikke tjener mer penger på høye strømpriser.

– Vår fortjeneste ligger i påslaget, som er det samme om strømprisene er høye eller lave. Det er først og fremst kraftprodusentene som får økte inntekter som følge av høye strømpriser.

Likevel har Fjellstad forståelse for at flere kunder reagerer på endringen.

– Da vi startet samarbeidet med Trumf, var strømmarkedet helt annerledes. Strømprisene var mye lavere og bonusen ble beregnet ut fra dette, sier Fjellstad.

I dag blir Trumf-bonusen beregnet fra et mye høyere prisnivå enn da de inngikk avtalen, forklarer Fjellstad.

– Vi ønsker å fortsette å gi kundene mulighet til å spare Trumf-bonus på strømforbruket sitt, uavhengig av hvilken avtale de har. Derfor ser vi oss nødt til å redusere bonusen til én prosent av strømforbruket.

– Vi har forståelse for at mange synes det er kjedelig at tilbudet reduseres, men igjen: Man vil fremdeles ha mulighet til å spare Trumf-bonus på strømforbruket sitt, uavhengig av hvilken avtale man har hos oss.

– Dobbel straff

Turøy i Bergen sier han har vært en trofast Fjordkraft-kunde. Etter Trumf-endringene kan kundeforholdet imidlertid ryke.

– Jeg har vært kunde hos dem hele mitt voksene liv, og er ikke helt sikker på nettopp dette får meg til å bytte leverandør, men jeg kommer hvert fall til å undersøke andre leverandører for å se hva de tilbyr.

TILBUD: Trond Elvik Turøy skal undersøke hva andre strømselskaper tilbyr. Foto: Privat

Også en rekke andre Fjordkraft-kunder reagerer sterkt på e-posten som tikket inn onsdag.

På Facebook skriver en kunde at Fjordkraft fremstår mer og mer kundefiendtlige med stadige endringer som slår negativt ut for kundene.

En annen mener det er på tide å bytte strømselskap.

«I tillegg til at man straffes for høye strømpriser, skal man også straffes med lavere Trumf-bonus», skriver også en kunde.

En annen lurer på hvor lav strømprisen må bli før Trumf-bonusen eventuelt økes til 2 prosent igjen. Det svarte ikke Fjordkraft på, men de svarer kundene generelt blant annet at bonusen var beregnet fra et mye høyere prisnivå enn det er i dag.

De sier også at alternativet var å droppe hele tilbudet, men at de heller går for en halvering fordi det er et tilbud mange setter pris på.