Raser etter feilmerking: – Lurer kunden

Fredag var Ingerine Amundsen innom Rema 1000 på Brumunddal.

Da hun fikk øye på «Små mandelpoteter» merket med «Nyt-Norge»-logo, tenkte hun at det så innbydende ut.

«Nyt Norge» er en merking for norske matvarer, og skal synliggjøre at produkter kommer fra Norge.

Men det var noe som ikke stemte.

OVERRASKELSE: Ingerine Amundsen smilte ikke like bredt da hun fikk øye på feilmerkingen av potetene i Rema 1000-butikken. Foto: Privat

Ikke kortreiste

– Jeg er veldig opptatt av merking av norske varer, og ser alltid på baksiden for å sjekke opprinnelsesland.

Der kom det fram at potetene ikke var fra Norge, men Israel.

– Jeg ble overrasket og følte meg lurt. De lurer kunden.

Amundsen sa umiddelbart ifra til de ansatte i Rema 1000-butikken, før hun delte opplevelsen på Facebook, hvor innlegget har høstet stort engasjement.

ISRAELSKE: På baksiden av emballasjen kom det frem at potetene slett ikke var fra Norge. Foto: Privat

Gjaldt over tusen poser

Feilen ble først omtalt i Dagbladet.

Kort tid etter å ha lagt ut innlegget fikk Amundsen en melding fra «Nyt-Norge», som satte pris på tilbakemeldingen.

Administrerende direktør i Stiftelsen Norsk Mat, Nina Sundqvist, har forståelse for at Amundsen føler seg lurt.

– Jeg har full forståelse for at man kan føle seg lurt, og må bare beklage, jeg vil anta at de fleste posene er solgt og potetene spist, og de resterende posene vil trekkes tilbake, sier Sundqvist.



I en melding på sine sider mandag skriver «Nyt-Norge» at det hele var en feil og at de ble gjort oppmerksomme på feilmerkingen som følge av en «årvåken forbruker».

– Tilbakemeldingen fra pakkeriet viser at det er benyttet feil emballasje på potetene fra Israel, sier administrerende direktør i Stiftelsen Norsk Mat, Nina Sundqvist.

Feilen gjaldt 1550 poser med poteter, solgt i Trøndelag, Innlandet og Telemark, ifølge Sundqvist.

Salg- og markedsdirektør i Rema 1000, Pia Mellbye, sier til TV 2 at varene ble tatt ut av salg så fort feilen ble oppdaget, og at de ikke lenger finnes i butikk.



– Vi beklager også at dette har skjedd. Det skjer veldig sjelden feil, men her har det dessverre skjedd en menneskelig feil. Disse potetene var i salg i uken før Pinse og ble tatt ut av butikk så fort feilen ble oppdaget, forteller hun.



Følger opp feilen

«Nyt-Norge» skriver videre at årsaken til feilen var at det ved skifte av filmrull under pakking av mellomstore poteter fra Israel, ble brukt feil film.

BaRe, som er BAMA sin leverandør til Rema 1000, beklager at feilen ikke ble oppdaget under pakkingen.



– Vi følger dette opp, og vil rutinemessig iverksette en revisjon hos pakkeriet for å sikre oss at dette ikke skjer igjen, sier Sundqvist.



Ifølge Sundqvist hører slike feilmerkinger til sjeldenhetene.

– Vi har få feilmerkinger av «Nyt-Norge», dette er den femte i år. Denne ser ut til være den første feilmerkingen i år der «Nyt Norge»-merket er brukt på et utenlandsk produkt.