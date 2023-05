Rasende på Statnett: – Helt hårreisende

Statnett driver for tiden omfattende linjerydding. Tidspunktet for arbeidet har skapt sterke reaksjoner.

– Det er helt hårreisende praksis å holde på med dette midt i hekkesesongen, sier Tommy Soleim til TV 2.

Han bor i Dalsbygda i Isfjorden og har utsikt mot linjetraseen for kraftlinjen gjennom idylliske Vengedalen. Da han både hørte og så arbeidet som pågikk, tok han kontakt med Statnett.

– Dette står ikke i stil med samfunnsansvaret til Statnett og harmonerer dårlig med naturmangfold. Dette må de slutte med i hekketiden, mener Soleim.



– Grusomt



Soleim varslet også BirdLife Norge. De reagerer med vantro på praksisen til Statnett.

MISFORNØYD: Kjetil Aadne Solbakken er generalsekretær i BirdLife Norge. Foto: BirdLife/Privat.

– Ut fra et fugleperspektiv er dette svært problematisk. Linjerydding i hekketida er naturfiendtlig praksis. Perioden april til juli er sentral hekketid og alle fugler har reir. Hvis noen hogger ned det treet, er det en grusom måte å holde på. Da blir det ikke hekking i år, sier generalsekretær Kjetil Aadne Solbakken i BirdLife Norge til TV 2.



Ifølge Solbakken er det flere unntak i Naturmangfoldloven knyttet til trefelling. Han støtter Tommy Soleim i ønsket om at Statnett må legge om praksisen sin.

– Vi forstår jo at Statnett må drive linjerydding, men det må da være mulig å planlegge denne type vedlikehold og få det gjennomført utenom hekketiden. Vi er midt inne i en naturkrise og klimakrise, og da kan ikke Statnett ture fram som de vil, sier Solbakken.



– Må endre praksis

Det er 14 arter som hekker i skog eller skogsområder som er rødlistet.

Birdlife Norge har ingen kunnskap om det er rødlistede arter i det aktuelle området i Vengedalen.

Tommy Soleim i Isfjorden reagerer sterkt på at Statnett driver linjerydding i hekkesesongen. Foto: Arne Rovick / TV 2

– Nå hekkes det i annethvert tre og før eller siden vil linjeryddinga treffe på truede arter, sier Solbakken i BirdLife.



Soleim postet sin frustrasjon over Statnett i et innlegg på Facebook. Reaksjonene har ikke latt vente på seg.

– Jeg har fått oppsiktsvekkende mange reaksjoner. Det har skapt et lurveleven uten like hos ornitologer og miljøvernere. Alle mener jeg må anmelde forholdet. Men jeg er mer opptatt av at Statnett legger seg flat og endrer praksis, sier Soleim til TV 2.



Beklager



Statnett har nå stanset arbeidet i Vengedalen.



– I dette tilfellet har det ved en feil blitt satt i gang arbeider i et område der man burde valgt et annet tidspunkt for å gjennomføre linjeryddingen. Det beklager vi sterkt, og vi må nå se på hvordan vi kan lære av dette for å unngå at det skjer igjen, opplyser kommunikasjonsrådgiver Håkon Smith-Isaksen Holdhus i Statnett til TV 2.



– Hvordan harmonerer linjerydding i hekkesesong med Statnett sitt samfunnsansvar rundt miljøansvar og bevare naturmangfold?



– Statnett skal ta et helhetlig bærekraftansvar som er integrert i hele selskapets virksomhet. Linjerydding som har unødvendige negative konsekvenser for omgivelsene, for eksempel i perioder der det er mye hekkende fugl, skal unngås, svarer Smith-Isaksen Holdhus.

SER RØDT: BirdLifd liker dårlig at Statnett driver linjerydding som kan ramme hekkingen til dompap og andre fugler. Foto: Arne Rovick / TV 2

Statnett drifter 12 000 kilometer med ledning og kabel over hele landet.

– Hvilke vurderinger har Statnett gjort rundt det å drive med linjerydding i hekketiden, og konsekvensene av dette?

– Vi etterstreber å gjennomføre denne typen arbeider på en måte som i så liten grad som mulig er til sjenanse for omgivelsene og skånsomt med hensyn til natur og dyreliv, sier Håkon Smith-Isaksen Holdhus.

Statnett opplyser at de jobber kontinuerlig for å finne måter som setter de i stand til å gjennomføre linjerydding på en skånsom måte.

– Blant annet har vi gjennomført flere forsøk bruk av geiter for å begrense tilveksten under ledningene, opplyser Statnett.

Åndalsnes Avis skriver at regelverket for linjerydding og skogsarbeid i hekkesesongen er regulert gjennom et eget skogsertifiseringssystem. Disse reglene sier at skogdrift skal unngås i skog av spesiell betydning for fuglelivet i perioden mai til juli.