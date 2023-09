Rasar mot FpU: – Hetsing og intoleranse

Onsdag i førre veke var det skuledebatt på Åsane vidaregåande skule i Bergen, der sidemål var blant det som blei debattert.

Arild Noven, som er norsklærar ved skulen, reagerte kraftig på måten fylkesleiar Patrik Johnsen i Vestland FpU omtala nynorsk på under debatten.

FpU-representanten hadde òg med seg plakatar med slagordet «F**k nynorsk». Dette hadde ungdomspartiet til Framstegspartiet òg med seg til skular før valet i 2021.

Etter debatten blei Johnsen konfrontert av Vonen, noko som først vart omtala av Bergens Tidende.

Læraren la også plakaten med slagordet ned på bakken.

– Eg blei først og fremst veldig overraska. Eg hadde ikkje venta at ein lærar skulle stå å kjefte og skjelle meg ut, seier Johnsen til TV 2.

– Hatytring

Ifølgje Johnsen var det ein laus og humoristisk tone i debatten, med mykje latter blant elevane.

– Men denne læraren synest tydelegvis ikkje at det eg sa om nynorsk var innafor.

NEDRIVEN: «F**k nynorsk»-slagordet fall på flisgrunn på Åsane VGS. Foto: Patrik Johnsen

Til TV 2 seier Noven at han oppfatta måten Johnsen omtalte nynorsk i debatten på som ei hatyring.

– Det var ei hetsing og ein intoleranse mot mitt morsmål og mitt hjartespråk som eg ikkje berre kunne sitje stille og godta. Og er det éin ting vi lærarar faktisk er forplikta til å gjere, så er det å stå opp mot hatytringar, intoleranse og hetsing, seier han.

Noven legg til at han er nøgd med at det han gjorde har gitt saka fokus. Noko av bakgrunnen er det han meiner er eit språkpress som elevane frå distrikta rundt Bergen møter når dei kjem inn i bergensskulen.

– Kanskje går det særleg utover dei som har hatt nynorsk som opplæringsmål, så orkar dei ikkje stå i dette presset, og byter over til bokmål.

– Synd

Ifølgje Noven fekk han til svar at omtalen av nynorsk «berre var ein spøk» då han konfronterte Johnsen.



– «Nei, det er ingen spøk», sa eg. «Viss du hadde vore elev i mi klasse, hadde eg kasta deg rett ut. Så slutt med dette».

Johnsen seier at han tok konfrontasjonen med Noven ganske fint, sjølv om han kjende på eit lite ubehag.

– Først og fremst blei eg irritert og lei meg for at nokon hadde lyst til å sensurere bodskapen vår. Når det kjem mange elevar bort til vår stand for å høyre på det vi har å seie, er det synd at ein lærar skal øydeleggje.

– Bak mål

FpU-leiar Simen Velle seier reaksjonen til Noven er «fullstendig bak mål».



– For det vi ser her ein ung, ganske fersk skuledebattant som reiser rundt for å fremme sin politiske bodskap. Så kjem det ein lærar, som er godt vaksen, og som ikkje berre kjeftar han huda full, men som òg nærast er villig til å gå til fysisk angrep på standen vår, seier han.

Velle samanliknar motstanden FpU møter rundt nynorsk-plakaten med det Unge Venstre møter når dei har kampanjar for legalisering av cannabis.

– Problemet her er at det finnast lærarar rundt omkring i landet som ikkje forheld seg til ytringsfridomen, som ikkje forheld seg politisk nøytrale.

Velle viser til at Noven står på 9.-plass på lista til Raudt i Bjørnafjorden kommune i det komande valet.

– Dette har ingenting med partipolitikk å gjere. Det er heilt irrelevant. Eg hadde gjort akkurat det same om eg var medlem i eit anna politisk parti, seier Noven.

– Ikkje brote noko reglement

Rektor Jens Petter Storheim ved Åsane vidaregåande har i etterkant beklaga hendinga, ifølgje BT. Det set Velle pris på.

– For rektoren forstår openbert korleis opplæringslova, og ytringsfridomen, fungerer i Noreg. Det skulle eg ønske denne norsklæraren òg gjorde.



YTRINGSFRIDOM: FpU-leiar Simen Velle meiner Noven hindra ytringsfridomen då han la ned plakaten. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Noven meiner på si side at han ikkje har noko å beklage.

– Det var ein symbolsk, visuell protest. Kall det gjerne eit stunt, men eg har ikkje brote noko som helst reglement på skulen, eller noko lovverk, seier han.

– Frykteleg provoserande

Leiaren i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge, forstår at Noven reagerer på plakaten til FpU.

– Det må vere lov å seie dumme ting, og FpU beviser i skulevalkampen i år og for to år sidan at dei seier dumme ting, seier han.

– Men det er ikkje vanskeleg å forstå at ein blir frykteleg provosert av ein slik kampanje, fordi kampanjen er frykteleg provoserande. Det er skamlaus, ant-nynorsk populisme.

PROVOSERANDE: Peder Lofnes Hauge i Noregs Mållag meiner FpU ikkje er ute etter ein konstruktiv debatt om sidemål. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Hauge meiner at kampanjen ikkje handlar om ein konstruktiv debatt rundt sidemål, men heller for eller imot nynorsk. Han meiner FpU bevisst nører opp under motstanden mot nynorsk i delar av landet for å få stemmer.

– Det står ikkje «fuck sidemål» eller «fuck bokmål» på plakaten, seier han.

Vil halde fram med bannera

FpU-leiaren står fast på at kampanjen handlar om valfritt sidemål generelt.

– Vi har gått til val på valfritt sidemål dei siste førti åra, og det har skapt null engasjement dei siste førti åra. I forkant av skulevalkampen i 2021 bestemte vi oss for å løfte temaet, og då fann vi på ei litt spenstig kampanje, seier Velle.

Han legg til at dei òg brukar plakatar det står «fuck bokmål» på.

– Det gjer vi over heile Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, der dette hatet går andre vegen.

At nokon vert provoserte av kampanjane deira, synest Velle er heilt greitt.

– Men det gjer dei på ingen måte mindre lovlege. Og vi skal ta med desse bannera over heile Vestlandet i 2025 òg.