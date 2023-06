Rapport: Oslo-skytingen kunne vært avverget

RAPPORT: Et evalueringsutvalg mener at Oslo-skytingen i fjor sommer, kunne vært forhindret. Foto: Frode Sunde / TV 2

Saken oppdateres

Utvalget bak rapporten har evaluert Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Oslo politidistrikt etter terrorangrepet i fjor sommer. Torsdag formiddag la de fram rapporten.

Angrepet der to mennesker ble drept og flere skadet kunne vært avverget, mener utvalget.

– Det er mulig at angrepet natt til 25. juni 2022 kunne vært forhindret dersom PST hadde opprettet en forebyggende sak mot Zaniar Matapour i månedene frem mot angrepet, står det i rapporten.

PST-sjef Beate Gangås beklager at de ikke klarte å avverge 25. juni-skytingen.



– Dette er ikke dagen for unnskyldninger. Det jeg skal nå som PST-sjef er å vise ansvar. Det gjør jeg ved å beklage, sier Gangås under pressekonferansen.



Delte ikke etterretning

Videre i rapporten skriver de at PST identifiserte Matapour som en mulig angrepsutøver for flere år siden.

Rapporten skriver også at PST satt på relevant egenprodusert etterretning om Matapour, men at de ikke delte dette med radikaliseringskontaktene i politiet som hadde ansvar for å følge opp Matapour.

Både NRK og VG har tidligere omtalt rapporten.

Det var natt til lørdag den 25. juni i fjor sommer at 43 år gamle Zaniar Matapour skjøt vilt rundt seg og drepte to personer ved utestedet Per på hjørnet.

Han har vært siktet og varetektsfengslet i snart ett år.

Bekymret

Islamisten Arfan Bhatti er også siktet i saken og er for tiden varetektsfengslet i Pakistan. Norske myndigheter jobbet med å få Bhatti utlevert.

PST var i fjor vår bekymret for at Arfan Bhatti kunne bruke en sårbar og radikalisert Matapor som redskap til å utføre politisk motiverte voldshandlinger, skriver utvalget.

– Likevel opprettet PST aldri noen forebyggende sak mot Matapour, selv om det etter utvalgets vurdering var grunn til å gjøre det på bakgrunn av bekymringen som forelå i PST, skriver de.



I rapporten får PST flere anbefalinger. Blant annet at det bør være en lavere terskel for å opprette forebyggende saker, og at PST i større grad sammenstille, nedgradere og dele egenprodusert etterretning om personer som politiet har ansvaret for å følge opp.