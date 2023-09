Rapport: 12 prosent regnes som «mat-usikre» i Norge

DYRTID: Flere og flere tar grep for å redusere forbruket sitt for å ha råd til mat, viser ny rapport. Foto: NTB/Gorm Kallestad

Den kraftige prisveksten i Norge er ikke uten konsekvenser. De som sliter mest, oppgir at de dropper måltider, viser ny rapport.

– Mat har i «dyrtiden» vært en utfordring, sier Christian Poppe, forsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Matvareprisene har gjort et kraftig byks det siste året, og på ett år har prisene steget med 13 prosent.

I en helt fersk rapport fra Sifo har Poppe, sammen med forsker Elaine Kempson, målt matsikkerheten i Norge. 3854 svarte på spørsmål i undersøkelsen, som ble gjennomført i august av Kantar.

Resultatet er overraskende.

– Seks prosent har svært lav matsikkerhet. Det var høyere enn forventet, sier Poppe til TV 2.



Men hva betyr lav matsikkerhet?

NEGATIV TREND: Forsker ved Sifo, Christian Poppe, står bak rapporten «Dyrtid». Han er overrasket over egne funn, og kaller det en negativ trend. Foto: Eivind Røhne/NTB

– Det betyr at man har en ustabil tilgang på mat, forklarer Poppe.



Matsikkerhet handler om i hvilken grad mennesker har fysisk, sosial og økonomisk tilgang på trygg og næringsrik mat. I Norge er tilgangen på mat god, så lenge du har råd til å betale for den.

Poppe og Kempson kom i fjor med den første «Dyrtid»-undersøkelsen. Nå er del fire klar.

Den viser at det ikke er tilfelle for alle.

Kan gå uten mat

12 prosent av norske husholdninger regnes som mat-usikre. Dette inkluderer seks prosent som har svært lav matsikkerhet.

– Det betyr at medlemmer av husstanden som går uten mat, står over måltider og at tilgangen på mat er ustabil, understreker Poppe.

Poppe forklarer at det fortsatt er få som er så ille ute, men at tallet likevel er oppsiktsvekkende høyt.



– Det er åpenbart at dyrtiden ikke bare handler om å shoppe rundt og se etter billigere mat. For de med lav økonomisk trygghet kan det bety å gå helt uten mat, skriver han og Kempson i rapporten.



Forskerne har delt opp norske husholdninger i fire kategorier etter deres økonomiske trygghet. I august 2023 er det seks prosent som befinner seg på det laveste nivået, som de omtaler som «ille ute»

Av dem igjen oppgir over halvparten at de har måttet droppe måltider de siste fire ukene, og en tredjedel sier at det har skjedd minst tre ganger i løpet av de fire ukene.

Poppe sier det er vanskelig å spekulere i om denne gruppen vil bli større etter hvert.

– Et kjennetegn i denne gruppen er at de ofte er mottakere av sosialhjelp og bostøtte, og det er jo tiltak som har blitt litt styrket. La oss håpe at det bremser en negativ trend.



Rammer flere nå

– Rapporten viser at det er de som allerede har minst som må stramme inn mest, sier forbruksdirektør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet.



De som anses som relativt trygge klarer å komme seg gjennom en dyrtid, sier Blyverket.

– Mens problemene fortsetter å vokse for de som i utgangspunktet hadde det veldig trangt.



PROBLEMENE VOKSER: De som allerede har minst merker dyrtiden mest, sier forbruksdirektør Inger Lise Blyverket. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Fordi det er første gang Sifo måler matsikkerhet, er det vanskelig å sammenligne tallene med tidligere funn.

– Det vi ser fra august i fjor er at folk sparer inn på matbudsjettet i mye større grad. Det er også mange flere som gjør det nå, enn for ett år siden.

Det er 25 prosent som oppgir at de reduserer annet forbruk for å ha råd til mat, mot 11 prosent for ett år siden, forteller Poppe.

Tegn til bedring

Selv om mange oppgir at de må stramme inn for å ha råd til mat, viser rapporten at husholdningene ser ut til å håndtere stigende matvarepriser noe bedre i august enn i mars 2023.



– Å være mer prisbevisste, handle rundt og erstatte varer man vanligvis kjøper med billigere varianter er blitt ganske vanlig, skriver de i rapporten.



Andre tiltak som å gå på til matstasjoner eller gå til NAV for å få hjelp til mat, har holdt seg på samme nivå siden mars i år.