Ransbølge bekymrer politiet: – Det er små barn vi snakker om

Politiet i Stavanger er bekymret for økt volds- og vinningskriminalitet blant unge. Nå kommer de med en oppfordring til barn og foreldre.

Søndag kveld ble en mindreårig ranet av to andre mindreårige i Stavanger. Det er den siste av flere ran -og voldsepisoder utført av barn under den kriminelle lavalderen.

– Det spesielle her er at de er så unge, det har vi ikke sett før. Den yngste er ni år. Det er små barn vi snakker om, sier Kathrine Sæland Rotseth, seksjonsleder for forebyggende og patrulje i Stavanger.

Hun forteller at politiet ikke vet hvorfor økningen er så stor akkurat nå.

– Men det er alvorlig når vi har har registrert cirka 13 saker de siste månedene med barn, ofte i 12-årsalderen, som raner andre, utøver vold og begår hærverk, sier Rotseth.

KLAR TALE: Kathrine Sæland Rotseth i Stavangerpolitiet er opptatt av at de får guttene inn i sosiale miljøer. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Rotseth forteller at denne kriminalitetstypen er krevende for politiet.

– Den kriminelle lavalderen er jo 15 år, derfor er det andre som må jobbe med tiltakene, selv om politiets oppgave er å varsle og avdekke det kriminelle, sier hun.

Samarbeider med barnevernet

Politiet jobber nå tett med barnevernet og foreldre i kommunen. I Stavanger er de fleste barna som har vært med på kriminelle handlinger blitt identifisert.

– Frykter dere at noen kan bli drept om dette fortsetter?

– Nei, vi håper ikke det skal skje, og derfor er det viktig for oss å jobbe forebyggende. Konsekvenstenkning er ikke ferdig utviklet hos så unge mennesker, sier Rothseth.

KAN KUN VARSLE: Politiet kan ikke gjøre mye annet enn å avdekke og varsle om kriminalitet når de involverte er under 15 år. Derfor vil de nå jobbe med barnevernet for å forebygge flere ran. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Hun legger til at det er bekymringsfullt at de fleste ranene begås med kniv. Det har også vært brukt softgun.

Seksjonslederen sier de opplever at flere barn er redde for å si fra på grunn av trusler.

– Vi vil oppfordre foreldre til å være litt ekstra årvåkne og undersøke ting som skjer, samt være tydelig tilstede. Vi vet at synlige voksne vil dempe kriminelle handlinger, sier hun.

I tillegg trekker hun frem Vipps som en app foreldre kan følge med på.

– Det er mye som går inn og ut av en Vipps-konto, og det går det an å være litt nysgjerrig på.

En varslet økning

I Politiets trusselvurdering for 2022, utarbeidet av Kripos, er økt vold blant mindreårige et viktig tema.

Der står det blant annet: «Det forventes at antall voldshendelser blant mindreårige vil øke, og gutter vil være ansvarlig for de fleste av disse hendelsene».

TRUSSELVURDERING: Kripos har spådd en økning i voldshendelser blant mindreårige. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Alle hendelsene i Stavanger har unge gutter som gjerningspersoner.

Politiet peker på spredning av voldsvideoer på sosiale medier som en mulig grunn til økningen.

– Sover dårligere om nettene

– Det er flere hendelser, ikke bare enkeltstående hendelser, så dette tar vi på alvor. Jeg merker jeg sover litt dårligere om nettene, for dette er veldig uvanlig, sier Elliot Kim Jørpeland.

Han er SLT-koordinator i Stavanger kommune. SLT står for Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak.

Deres målgruppe er ungdom fra 12 til 18 år. Blant hovedoppgavene til etaten er å avdekke utfordringer knyttet til barne- og ungdomskriminalitet og bidra til tiltak.

– Av og til er det sårbare barn og unge som har en uheldig påvirkning på hverandre og havner i en negativ spiral. Vi i hjelpeapparatet må støtte og hjelpe foreldrene for å snu en sånn en utvikling og gjøre det vi kan. Dette er sammensatt og vanskelig, sier Jørpeland, og legger til:

– Heldigvis er det sjelden vi opplever dette. Barn og ungdom flest rapporterer om at de opplever seg trygge i sitt nærmiljø, sier han.