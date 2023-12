Randi Oline går viralt: – Litt overveldende

FENOMEN: Mye av musikken til Randi Oline blir til her ved spisebordet i leiligheten hennes. Foto: Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

Nå har mange fått øynene opp for 28-åringen.

I august la Randi Oline Mæhlum ut en video på TikTok fra stua i leiligheten.

– Det er klart at det er litt overveldende. Jeg lagde ikke TikToken fordi jeg hadde planer om å utgi sangen.

– Det var mer fordi jeg liker å synge coverversjoner av sanger, sier Randi Oline når TV 2 møter henne hjemme i leiligheten i Oslo.



Sangen hun snakker om, er en cover av Cezinandos låt «Kristoffer Robin». Den har virkelig falt i smak.

Per i dag har det blitt laget nesten 10 000 videoer til lyden av Randi Olines stemme. Hun har også publisert en fullversjon på Spotify.

– Jeg fikk mye meldinger og kommentarer fra folk, som sa jeg måtte få sangen ut på Spotify. Så da skjønte jeg at jeg måtte lage en fullversjon, forteller hun.

– Stopper når de skroller

Randi Oline har i løpet av 2023 gått fra å være totalt ukjent til å ha fem sanger ute på Spotify – og dette uten å gå gjennom et management eller plateselskap.

For bare ti år siden var gikk veien til en musikk-karriere gjennom sangkonkurranser på lineær-TV, der vinneren stakk av med platekontrakt og ble norsk artist.

Stor endring

Den norske musikkbransjen har gått gjennom store endringer. I dag kan man selv gjøre opptak og publisere for hvem som helst på nettet – og nå langt.

Men selv om artister som Randi Oline, Bølgen og Ramón har slått igjennom via det sosiale mediet, betyr ikke det at det er enkelt å få et gjennombrudd på den måten.

Christine Dancke er musikkekspert og musikkanmelder. Hun kan bekrefte at hun ser en endring i bransjen.

– Musikkbransjen har jo over flere år nå blitt et mer demokratisk sted. Du kan sitte på soverommet ditt, lage og promotere musikken der, og nå ut til et kjempestort publikum, sier hun.

EKSPERT: Christine Dancke ser flere sider av endringen i musikkbransjen. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Hun understreker at TikTok har vært viktig i utviklingen, men at det fortsatt skal god musikk til for å nå langt.

– Det handler om å lage noe veldig fengende, noe som er i tidsånden, eller å ha en måte å formidle musikk på som er helt spesiell, sier hun, og peker på at Randi Oline har truffet spesielt på formidlingen i sin cover.

– Hun tolker på en måte som er så skjør at folk stopper opp når de skroller. Jeg, og jeg tror det gjelder veldig mange andre, har blitt veldig umiddelbart berørt av hennes versjon, sier eksperten.

HJEMME: I leiligheten sentralt i Oslo har Randi Oline bodd i halvannet år. Her får hun mye inspirasjon til ny musikk. Foto: Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

– Musikk man liker selv

Randi Oline har drevet med musikk hele livet. Hun har gått på musikkhøgskolen på Lillehammer, Limpi, og har drevet med musikk i ulike miljøer og sammen med venner. Men ikke før i år har hun våget å slippe noe eget.

– Jeg ventet litt med TikTok, fordi jeg synes sosiale medier kan være litt skummelt, smiler hun.

Kommentarer og oppfordringer fra ulike hold var det som skulle til for at hun likevel gjorde det.

– Det var en person som jeg ble veldig glad i som ga meg motivasjonen og selvtilliten til å gi ut egen musikk. I tillegg har jeg fått mye positive tilbakemeldinger fra folk på sosiale medier, sier hun.

EGNE TEKSTER: – Noen ganger har jeg en tekst klar, mens andre ganger bare kommer ordene når jeg hører en melodi, sier artisten. Foto: Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

Artisten ser med stolthet på året som har gått og det hun har fått til. Kanskje har hun også skjønt hva som må til for å lykkes.

– Jeg tror at man bør lage musikk man liker selv. At man ikke prøver å lage noe man tror at andre vil høre, men at man er genuin i det man gjør. Også må man jo la folk få se det på en eller annen måte, da, smiler hun.



Hun er klar på at suksessen skyldes TikTok, og at det var slik hun klarte å nå ut til et så stort publikum.

Hun har også blitt kontaktet av andre artister om samarbeid, og hun har sluppet en sang med artisttrioen Beathoven.

– Vanskeligere

Christine Dancke poengterer at selv om TikTok er en ny utvikling i musikkbransjen, kan det allerede være vanskeligere enn før å få et gjennombrudd på plattformen.

– Nå er det jo veldig mange om beinet. Der hvor noen var veldig tidlig på og hadde stor suksess med det, så er det nok kanskje enda vanskeligere å nå gjennom nåløyet nå, sier Dancke.



Hun peker på at tilgjengeligheten og mulighetene som TikTok gir, kan være et problem for resten av bransjen.

TIKTOKVIDEO: Denne videoen av Randi Oline Mæhlum, filmet under trappa i stua hennes, gjorde henne kjent på TikTok. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

– TikTok gjør bransjen mer demokratisk, men er skummelt for dem som prøver å levere tjenester. Det er nok absolutt en stor utfordring for de store plateselskapene.

Slik svarer bransjen

Cathrine Formoe er leder for markedsføring, prosjektledelse og PR for norske artister i plateselskapet Sony Music Norway.

Hun opplever en merkbar forskjell etter framveksten av sosiale medier som plattform for musikk.

– Musikkmarkedet i dag er mer uforutsigbart enn noen gang, og med det kreves det av oss å være foroverlent og ha oversikt over hva publikum ønsker av oss og våre artister, sier hun.

– Er TikTok en trussel eller et hjelpemiddel for plateselskapene?

PR-SJEF: Cathrine Formoe jobber i et av Norges største plateselskaper, Sony Music. Foto: Abdi Junior

– TikTok er en kreativ og inspirerende plattform som tillater artister å nå ut direkte til potensielle fans. Det er et kjempefint hjelpemiddel for artister til å promotere musikken sin, uavhengig om de er signert eller ikke, sier Formoe.

Hun ser positive effekter av den alternative markedsføringsplattformen.

– Sosiale medier har vært med på å endre musikk-konsumet og gitt mer plass og oppmerksomhet til norsk musikk, som vi synes er veldig positivt, sier hun.

– Trenger man plateselskap nå? Eller holder det med TikTok?



– Å ha et plateselskap eller et team i ryggen er essensielt for å bygge og opprettholde en stor artistkarriere. Det trengs ressurser, nettverk og budsjett for å skape en bærekraftig og langsiktig karriere.