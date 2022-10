Ran av is-disk, kvinne krabbet rundt og leilighet ble rasert

Dette er kun et utvalg av hendelsene som en stadig mer tørrvittig politilogg rapporterte i en jevn strøm hele natten. Men mange feiret kvelden med utkledning og moro!

Da det begynte å gå mot stengetid natt til søndag, sluttet ungdommer på kaotiske fester uten voksne til stede å være det største problemet.

Men det er på tide at også mange voksne kom seg hjem. Her melder vi om de som sliter litt med det. Saken oppdateres løpende!

Ranet Is-disk i Tromsø

Mens de fleste sikrer seg litt lovlig nattmat på vei hjem, gikk en is-sulten 20-åring i Tromsø inn i en butikk og tok for seg uten å betale. Han endte kvelden i arresten, og sak er opprettet, skriver politiet i Troms.

DU ER ARRESTERT! I Bergen stilte en utkledd fange gjerne opp for å illustrere alle som faktisk har måttet dra en tur i arresten i natt. Men på bildet er det bare god stemning og moro. Foto: Pål S. Schaathun

Langflat kvinne og krabbende kvinne

Politiet i Nordland mellom om en overstadig beruset dame som lå langflat midt i Sjøgata. Heldigvis fikk de liv i henne, og skriver at de fikk sendt henne hjemover sammen med en venninne.

Fullt så lykkelig endte ikke kvelden for en kvinne som krabbet rundt på Bragernes torg. Den lokale damen i 30-årene var ikke i stand til å ta vare på seg selv, og settes i arrest resten av natta, skriver Sør-Øst politidistrikt.

Også i Haugseund kunne politiet i Sør-Vest melde om en kvinne som krøp gatelangs.

– Hun laget problemer i en drosje, og etterpå krøp hun gatelangs og kom seg ingen vei, skriver politiet i Sør-Vest.

Også denne kvinnen fikk overnatte i arresten.

FEST I BERGEN: Vampyr og Batman her skapte ingen problemer for politiet, og stemningen i sentrum var god. Foto: Pål S. Schaathun

Fratatt lekepistol

Det blir for mye å melde alle som ikke vil ut av utesteder i natt. Vi observerer at de fleste som ikke vil hjem er menn i 20-årene.

Et mulig unntak er en mann i slutten av femtiårene i Stavanger. Ifølge politiet i Sør-Vest skal han ha slått til en dørvakt i ansiktet. Mannen ble bortvist fra sentrum til søndag morgen.

I Mo i Rana pekte en «halloweenkledd» person på forbipasserende med lekepistol, melder politiet i Nordland. Vedkommende «skjøt» mot tilfeldige personer med lekepistolen, og det var ikke greit. Lekepistolen ble inndratt og personen ble forvist fra sentrum.

SKUMMELT? Ikke så veldig. Det har vært mer bråk enn vanlig i natt, men det har også vært mye mer fest enn vanligvis. Foto: Pål S. Schaathun

Enkelte mindreårige var også til stede i sentrum fortsatt, tross tidligere oppfordringer fra politiet om at foreldre bør hente hjem mindreårige. I Tønsberg måtte politiet bistå et utested i Nedre langgate, der en ung mann ble lagt i jern av vaktene. Dette skriver politiet i Sør-Øst på Twitter.

Nærmere klokken tre før klokken ble stilt tilbake, ble flere promillekjørere innbragt. Forsiktig i trafikken!

Kvinne «til tørk»

Politiet i Sør-Øst melder om at de ankom en leilighet som fremsto som «rasert» da de rykket ut til melding om husbråk i Hokksund. De så seg nødt til å innbringe en kvinne.

– Hun var den mest offensive og sitter nå «til tørk» i arresten, skriver Sør Øst.

Da klokken ble to for andre gang i natt hadde politiet rapportert om en rekke slagsmål i Narvik, Volda, Kristiansand og Skien for å nevne noe.

I Ålesund ble en beruset person som sparket etter forbipasserende pågrepet.

I Arendal rapporterer politiet om «krangling på grensen til slagsmål» mellom to berusede personer. Begge ble forvist fra sentrum for «ufin oppførsel».

Saken oppdateres!